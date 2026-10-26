Secretaría de Hacienda prepara ofrenda a mujeres históricas y actividades gratis por Día de Muertos

La Secretaría de Hacienda dedica su ofrenda a mujeres que marcaron la historia de México. (Gobierno de Oaxaca)

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El Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, realizará un programa especial por el Día de Muertos 2026, con una ofrenda dedicada a las mujeres que contribuyeron a las transformaciones políticas y sociales del país, además de actividades culturales gratuitas.

Ofrenda Mujeres en la Historia estará abierta del 27 de octubre al 3 de noviembre

La ofrenda Mujeres en la Historia podrá visitarse del 27 de octubre al 3 de noviembre, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en el recinto ubicado en Moneda 4.

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La instalación busca reconocer la participación de mujeres y agrupaciones femeninas en distintos momentos de la historia nacional, particularmente en la lucha por los derechos civiles y políticos, la igualdad, la justicia, la democracia, la diversidad y la libertad.

La propuesta también incorpora una instalación sonora en la que se escucharán los nombres de mujeres que contribuyeron a la soberanía nacional.

SHCP.

Como parte de las actividades, se ofrecerán visitas guiadas a las 13:00 horas, del 27 de octubre al 1 de noviembre, para conocer la ofrenda y la Sala Mujeres en la Historia de Palacio Nacional.

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El recorrido tendrá un cupo limitado a 20 personas y no requerirá registro previo.

Noche de Museos incluirá una conferencia sobre las mujeres y el Día de Muertos

El miércoles 28 de octubre, como parte de la Noche de Museos, se presentará la conferencia La representación femenina en el Día de Muertos, impartida por Raquel Ramírez Salgado, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La charla abordará la presencia de las mujeres en la historia mexicana y la importancia de preservar su memoria, así como de reconocer sus aportaciones mediante la construcción de genealogías históricas.

El Museo de Arte de la SHCP ofrecerá visitas guiadas gratuitas.

Margarita Maza tendrá un homenaje con un mosaico de pan de muerto

El viernes 30 de octubre, de 12:00 a 14:00 horas, la Universidad Vizcaya de las Américas realizará un mosaico monumental elaborado con pan de muerto en homenaje a Margarita Maza, figura vinculada con la política mexicana del siglo XIX.

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Durante la actividad, los asistentes podrán degustar el pan tradicional de la temporada.

Entre las actividades programadas para el fin de semana también destacan:

31 de octubre, 12:00 horas: lectura dramatizada Diálogos de los muertos. Hidalgo e Iturbide .

31 de octubre, 18:00 horas: concierto de marimba Un toque clásico , a cargo de Mario Nandayapa Quartet .

1 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas: taller de escritura de epitafios impartido por Gloria G. Fons .

1 de noviembre, 18:00 horas: espectáculo de danza folclórica Una tradición hecha nostalgia, con la agrupación Ita-andehui.

Margarita Maza será homenajeada con un mosaico monumental de pan de muerto en el Museo de Arte de la SHCP. Crédito: Wikimedia Commons

Lectura dramatizada abordará episodios de la historia de México

La representación Diálogos de los muertos. Hidalgo e Iturbide, del escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, contará con adaptación e interpretación escénica de Mariana Ozuna y Rey F. Vera.

La obra propone revisar las ideas y los acontecimientos relacionados con la construcción del país.

Posteriormente, el concierto de marimba incluirá piezas de los compositores Christoph Willibald Gluck y Franz Liszt, interpretadas por Mario Nandayapa Quartet.

Taller de epitafios y danza folclórica cerrarán las actividades

La Secretaría de Hacienda cerrará su programa de Día de Muertos con un taller de epitafios y un espectáculo de danza folclórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 1 de noviembre, el taller Que sus nombres no se olviden. Epitafios para las Mujeres en la Historia, dirigido por Gloria G. Fons, invitará a los participantes a escribir textos para reconocer el legado de mujeres relevantes en México.

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Ese mismo día, la agrupación Ita-andehui presentará un espectáculo que combinará poesía, canto y danza para recordar a los fieles difuntos.

Todas las actividades serán gratuitas.