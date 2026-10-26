Congreso recibe la renuncia de Guadalupe Taddei: Cámara de Diputados alista proceso de relevo en el INE

La ASF inició una investigación por posibles irregularidades en contratos vinculados con el INE y organismos locales. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

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La tarde de este 26 de octubre, tal como lo había anunciado un día anterior, Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE a la Cámara de Diputados.

En sus redes sociales Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Jucopo, compartió la carta de renuncia de la expresidenta del INE.

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Taddei afirmó que dejó la presidencia del INE con “serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y sus instituciones”.

Taddei informó que renunció a la presidencia porque el INE debe de prevalecer sobre "cualquier interés personal". Crédito: INE

En la carta, Taddei justificó su separación de la presidencia del INE porque “el Instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal”. Mismo argumento que presentó en el comunicado con el que anunció su dimisión.

Taddei destacó, además, que “la organización de las elecciones constituye una responsabilidad del Estado mexicano” y que debe de priorizarse sobre cualquier interés personal. Señaló que “la estabilidad, la independencia y la fortaleza” del INE son primordiales para que la ciudadanía pueda hacer valer sus derechos electorales y la “renovación pacífica de los poderes públicos”.

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La ahora expresidenta afirmó que trabajó “con miles de mujeres y hombres comprometidos con la democracia” y recordó los comicios en los que participó como dirigente del INE: las presidenciales del 2024 (donde triunfó Claudia Sheinbaum) y las del Poder Judicial en el 2025.

Ricardo Monreal informó junto con la renuncia de Taddei que, desde ese momento, “la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional.”

El INE difundió el comunicado de la funcionaria el pasado 25 de octubre, lo retiró poco después y más tarde volvió a publicarlo, sin explicar la causa de la eliminación temporal. Taddei asumió la presidencia del organismo en abril de 2023.

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En el mensaje, la consejera presidenta señaló que tomó la decisión tras una “profunda reflexión”. Sostuvo que la protección del instituto y la continuidad de sus funciones constitucionales deben estar por encima de “cualquier interés personal o coyuntural”.

Abre la ASF una investigación de oficio al INE por presunto uso indebido de recursos públicos

El órgano fiscalizador federal anunció el pasado 23 de octubre que analiza compras de materiales comiciales ante señalamientos de nexos entre antiguos funcionarios y empresas. REUTERS/Henry Romero

La ASF abrió una investigación de oficio contra el INE por el presunto uso indebido de recursos públicos en contrataciones de materiales electorales, después de que se difundieran señalamientos sobre posibles vínculos entre exfuncionarios y proveedores del organismo. La revisión también alcanza a los Organismos Públicos Locales Electorales, empresas y personas servidoras públicas relacionadas con el caso.

El órgano fiscalizador informó el pasado 23 de octubre que ya cuenta con elementos e indicios sobre irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. No precisó cuáles son los procedimientos bajo revisión ni identificó a las personas involucradas.

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Las acusaciones se concentran en contratos millonarios para suministrar papelería electoral, entre ella papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. También cuestionan si antiguos colaboradores del instituto mantuvieron nexos con compañías proveedoras y si informaron con veracidad sobre sus intereses empresariales en sus declaraciones patrimoniales.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el pasado 20 de octubre que solicitaría una inspección de la Auditoría Superior de la Federación para determinar si el INE utilizó recursos públicos de manera indebida. El anuncio de la mandataria ocurrió antes de que la ASF formalizara la pesquisa.

Guadalupe Taddei atribuye a un objetivo político las publicaciones sobre las contrataciones del INE

La titular del organismo electoral sostuvo ante IMER Noticias que los señalamientos buscaban provocar una respuesta institucional. EFE/ Mario Guzmán

La ASF justificó su intervención con base en las nuevas facultades que recibió en materia de investigación. En su comunicado aseguró que actuará con “absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”, y cerró el mensaje con la frase: “¡Un México sin corrupción, es posible!”.

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Taddei respondió a los señalamientos horas antes de que se conociera el comunicado de la Auditoría. En entrevista con IMER Noticias el viernes 23 de octubre, sostuvo que la intensidad de las publicaciones en su contra tiene “un objetivo estrictamente político”.

Afirmó la presidenta que las notas pretenden “que el instituto salga y responda” y dijo que ella misma pidió la intervención de la ASF para informar sobre el estado de los procedimientos administrativos internos. También acusó un intento de desestabilizar al organismo y restarle credibilidad al inicio del proceso electoral 2026-2027.

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