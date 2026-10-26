Beca Rita Cetina: fecha límite para el registro de nuevos aspirantes para primaria y secundaria

Varios estudiantes realizan el trámite de inscripción para la Beca Universal Rita Cetina ante una encargada en un módulo de atención escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un apoyo económico del Gobierno de México para familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de primaria y secundaria.

Los montos vigentes son:

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Secundaria: 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos bimestrales por cada estudiante adicional de secundaria.

Primaria: 2,500 pesos por estudiante, entregados en un pago anual para útiles y uniformes.

El trámite es gratuito y lo realiza la madre, padre o persona tutora mediante una cuenta Llave MX, en el portal oficial de la beca.

Para el registro se pide CURP certificada, identificación oficial y comprobante de domicilio del adulto responsable; además de CURP y Clave de Centro de Trabajo (CCT) de cada estudiante.

Este lunes 26 de octubre de 2026 comenzó un nuevo periodo de registro para primaria y secundaria públicas.

Aquí te decimos cuál es la fecha límite para realizar el trámite y todo lo que debes saber para llevarlo a cabo.

¿Cuál es la fecha límite para realizar tu registro a la Beca Rita Cetina?

Las familias ya pueden registrarse para solicitar la Beca Rita Cetina destinada a estudiantes de primaria y secundaria públicas.

El trámite está abierto del 26 de octubre y la fecha límite para llevar a cabo el registro de tu hijo es el viernes 6 de noviembre de 2026

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Como sabemos, el objetivo de esta beca es apoyar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, según los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.

Una secretaria orienta a un estudiante que firma un formulario junto a una computadora portátil, mientras otras jóvenes esperan su turno en una fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para registrar a tus hijos a la Beca Rita Cetina

El registro está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria públicas. La solicitud la debe realizar la madre, padre, tutora o tutor, no el alumno.

Crea o verifica tu cuenta Llave MX: Debes contar con una cuenta Llave MX a nombre de la persona adulta responsable. Si no tienes una, créala antes de iniciar el registro. Reúne los documentos digitalizados del adulto responsable: Ten listos en formato PDF o imagen CURP certificada.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.

Número de celular y correo electrónico activos. Prepara los datos de cada hijo o hija Necesitas: CURP certificada del estudiante.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su primaria o secundaria pública.

Información escolar: grado, turno y plantel. Ingresa al portal oficial: Entra a Entra a Beca Rita Cetina e inicia sesión con la cuenta Llave MX de la persona adulta responsable. Completa el registro de la madre, padre o tutor: Captura los datos personales, domicilio, teléfono y correo electrónico. Después carga la identificación oficial y el comprobante de domicilio solicitados. Agrega a cada estudiante: Selecciona la opción para registrar a un alumno. Escribe su CURP, valida los datos e ingresa la CCT de la escuela. El sistema pedirá confirmar el grado, turno y parentesco con el menor. Registra a los demás hijos, si aplica: Repite el proceso por cada estudiante de primaria o secundaria pública que quieras incorporar. Revisa y envía la solicitud: Verifica que los nombres, CURP, escuela y documentos estén correctos. Envía la información únicamente cuando no tenga errores. Descarga el comprobante: Guarda el comprobante de registro y el folio de solicitud. Será necesario para dar seguimiento al trámite.

Una infografía de Infobae detalla los pasos y requisitos para registrar a estudiantes de educación básica en el programa Beca Rita Cetina en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puntos clave para el momento de la inscripción

Madres, padres, tutoras y tutores deben ingresar con su cuenta Llave MX y proporcionar la CURP certificada de cada estudiante y de la persona responsable.

Además de identificación oficial, comprobante de domicilio, la Clave de Centro de Trabajo de la escuela, número de celular y correo electrónico.

Quienes no tengan una cuenta Llave MX deberán crearla antes de enviar la solicitud; después, la información será validada para continuar con el proceso de incorporación.

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Es importante recordar que el registro no garantiza de forma inmediata la incorporación al programa.

La información pasa por una validación de las autoridades, que posteriormente comunican los pasos para la entrega de la tarjeta y el depósito del apoyo.