México

Beca Rita Cetina: fecha límite para el registro de nuevos aspirantes para primaria y secundaria

El trámite es gratuito y lo realiza la madre, padre o persona tutora mediante una cuenta Llave MX

Ilustración de jóvenes en una mesa de registro con documentos ante una mujer, frente a un cartel con el texto Beca Rita Cetina.
Varios estudiantes realizan el trámite de inscripción para la Beca Universal Rita Cetina ante una encargada en un módulo de atención escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un apoyo económico del Gobierno de México para familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de primaria y secundaria.

Los montos vigentes son:

PUBLICIDAD

  • Secundaria: 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos bimestrales por cada estudiante adicional de secundaria.
  • Primaria: 2,500 pesos por estudiante, entregados en un pago anual para útiles y uniformes.

El trámite es gratuito y lo realiza la madre, padre o persona tutora mediante una cuenta Llave MX, en el portal oficial de la beca.

Para el registro se pide CURP certificada, identificación oficial y comprobante de domicilio del adulto responsable; además de CURP y Clave de Centro de Trabajo (CCT) de cada estudiante.

Este lunes 26 de octubre de 2026 comenzó un nuevo periodo de registro para primaria y secundaria públicas.

Aquí te decimos cuál es la fecha límite para realizar el trámite y todo lo que debes saber para llevarlo a cabo.

Imagen N6CICT65QZCWXLCEBEZN4C2OII

¿Cuál es la fecha límite para realizar tu registro a la Beca Rita Cetina?

Las familias ya pueden registrarse para solicitar la Beca Rita Cetina destinada a estudiantes de primaria y secundaria públicas.

El trámite está abierto del 26 de octubre y la fecha límite para llevar a cabo el registro de tu hijo es el viernes 6 de noviembre de 2026

PUBLICIDAD

Como sabemos, el objetivo de esta beca es apoyar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, según los Programas para el Bienestar del Gobierno de México.

Ilustración de una mujer con camisa blanca frente a una computadora portátil y tres jóvenes con mochilas que esperan en fila ante un escritorio.
Una secretaria orienta a un estudiante que firma un formulario junto a una computadora portátil, mientras otras jóvenes esperan su turno en una fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para registrar a tus hijos a la Beca Rita Cetina

El registro está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria públicas. La solicitud la debe realizar la madre, padre, tutora o tutor, no el alumno.

  1. Crea o verifica tu cuenta Llave MX: Debes contar con una cuenta Llave MX a nombre de la persona adulta responsable. Si no tienes una, créala antes de iniciar el registro.
  2. Reúne los documentos digitalizados del adulto responsable: Ten listos en formato PDF o imagen
    • CURP certificada.
    • Identificación oficial vigente.
    • Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.
    • Número de celular y correo electrónico activos.
  3. Prepara los datos de cada hijo o hija Necesitas:
    • CURP certificada del estudiante.
    • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su primaria o secundaria pública.
    • Información escolar: grado, turno y plantel.
  4. Ingresa al portal oficial: Entra a Beca Rita Cetina e inicia sesión con la cuenta Llave MX de la persona adulta responsable.
  5. Completa el registro de la madre, padre o tutor: Captura los datos personales, domicilio, teléfono y correo electrónico. Después carga la identificación oficial y el comprobante de domicilio solicitados.
  6. Agrega a cada estudiante: Selecciona la opción para registrar a un alumno. Escribe su CURP, valida los datos e ingresa la CCT de la escuela. El sistema pedirá confirmar el grado, turno y parentesco con el menor.
  7. Registra a los demás hijos, si aplica: Repite el proceso por cada estudiante de primaria o secundaria pública que quieras incorporar.
  8. Revisa y envía la solicitud: Verifica que los nombres, CURP, escuela y documentos estén correctos. Envía la información únicamente cuando no tenga errores.
  9. Descarga el comprobante: Guarda el comprobante de registro y el folio de solicitud. Será necesario para dar seguimiento al trámite.
Ilustraciones de una mujer, un estudiante, iconos de documentos, computadora, carpetas escolares, bloques de texto y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla los pasos y requisitos para registrar a estudiantes de educación básica en el programa Beca Rita Cetina en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puntos clave para el momento de la inscripción

Madres, padres, tutoras y tutores deben ingresar con su cuenta Llave MX y proporcionar la CURP certificada de cada estudiante y de la persona responsable.

Además de identificación oficial, comprobante de domicilio, la Clave de Centro de Trabajo de la escuela, número de celular y correo electrónico.

Quienes no tengan una cuenta Llave MX deberán crearla antes de enviar la solicitud; después, la información será validada para continuar con el proceso de incorporación.

Es importante recordar que el registro no garantiza de forma inmediata la incorporación al programa.

La información pasa por una validación de las autoridades, que posteriormente comunican los pasos para la entrega de la tarjeta y el depósito del apoyo.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinatrámitesProgramas SocialesBecas del Bienestarmexico-noticiasmexico-servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 26 de octubre: Tormenta tropical Vance avanza hacia el noroeste con lluvias fuertes

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 26 de octubre: Tormenta tropical Vance avanza hacia el noroeste con lluvias fuertes

Talleres de maquillaje, máscaras y paseo de perritos disfrazados: así es el Bazar Paseo de las Ánimas en Tláhuac por Día de Muertos

Con entrada gratuita y hasta un recorrido especial para mascotas disfrazadas, Tláhuac presenta el Bazar Paseo de las Ánimas con talleres de cartonería, maquillaje y bordado

Talleres de maquillaje, máscaras y paseo de perritos disfrazados: así es el Bazar Paseo de las Ánimas en Tláhuac por Día de Muertos

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este martes

¿Vas a manejar en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son los automóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este martes

Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny”

Un video grabado antes de su muerte revela las instrucciones que el streamer salvadoreño dejó a sus padres para despedirlo sin rezos, con música, anime y comida

Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny”

Tamales de calabaza: el antojito que conecta con los antepasados en noviembre

Los tamales de calabaza combinan masa de maíz con calabaza de Castilla, piloncillo y canela

Tamales de calabaza: el antojito que conecta con los antepasados en noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 26 de octubre en México: SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 26 de octubre en México: SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

Francia no caerá en la mexicanización de los cárteles, promete Marine Le Pen al lanzar campaña presidencial

Roban vehículos en EEUU para enviarlos a cárteles en México: acusan a 9 estadounidenses y 2 mexicanos por trasladarlos desde Texas

Cinco de los prófugos más buscados por el FBI cayeron en México: quiénes son y qué pistas llevaron hasta sus capturas

Detienen en Acapulco a presunto integrante del grupo delictivo CIDA por exigir dinero y escrituras de una vivienda

ENTRETENIMIENTO

Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny”

Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny”

Thalía sorprende a Yolanda Andrade con un enorme regalo hecho a mano

La coincidencia que conmocionó a los fans de El Komanche: esto escribió sobre su muerte y se cumplió 7 años después

Comentario de Juan Guarnizo sobre boda con Ari Gameplays desata polémica en redes

Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre el estado de salud de El Flaco Ibáñez tras su hospitalización

DEPORTES

Scarlett Camberos paraliza la gala del Balón de Oro 2026: así presumió el jersey del América ante el mundo

Scarlett Camberos paraliza la gala del Balón de Oro 2026: así presumió el jersey del América ante el mundo

Gilberto Mora ya entrena con Tijuana y en los próximos días podría volver: su técnico da pistas sobre su regreso

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Mundial desde México

Lista de pilotos que se han consagrado como campeones del mundo en el Gran Premio de México

Cuántos campeones del mundo tiene México tras la derrota del Vaquero Navarrete contra O’Shaquie Foster