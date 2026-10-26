Presidente de Diputados promete vigilancia al INE para garantizar los comicios en 2027

La Cámara de Diputados turnó la renuncia a la Jucopo para iniciar el procedimiento para reemplazar a la presidenta Taddei. Crédito: X/@RaulBCCue

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Guadalupe Taddei presentó este 26 de octubre su renuncia definitiva a la presidencia del INE ante la Cámara de Diputados, que deberá activar el mecanismo constitucional para elegir a la persona que la sustituya en pleno proceso electoral, al que Raúl Bolaños-Cacho Cué describió como “el más grande” en la historia del país.

El presidente de la Cámara de Diputados informó que recibió la comunicación de la entonces titular del Consejo General del INE y la turnó a la Junta de Coordinación Política. También habló con Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 41 de la Constitución.

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Bolaños-Cacho Cué sostuvo que la renovación de la presidencia debe brindar certeza sobre la capacidad de las instituciones para organizar la elección con imparcialidad y neutralidad. “Estaremos al pendiente desde la Cámara de Diputados y actuaremos a la altura de lo que México necesita”, afirmó.

Los consejeros del INE deberán nombrar una presidencia temporal

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, afirmó que el relevo en el INE debe garantizar certeza e imparcialidad. (Foto: redes sociales)

Antes de que la Cámara de Diputados designe a la sustituta o sustituto definitivo, los 10 consejeros restantes del INE deberán determinar quién ocupa la presidencia de forma provisional, de acuerdo con la explicación difundida por la diputada panista Kenia López Rabadán.

La legisladora señaló que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece que, ante la falta absoluta de la presidencia del organismo electoral, la Cámara de Diputados debe elegir a la persona sustituta “en el más breve plazo”. La Jucopo emitirá el acuerdo para comenzar el proceso y el Pleno deberá aprobar y publicar la convocatoria.

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El procedimiento contempla la integración de un Comité Técnico de Evaluación de cinco personas: tres designadas por la Jucopo de la Cámara de Diputados y dos por la CNDH. Ese grupo revisará los perfiles inscritos y seleccionará una quinteta.

Cámara de Diputados requiere mayoría calificada para el nombramiento

La diputada Kenia López Rabadán pidió que el comité evaluador cuente con perfiles independientes y sin cuotas partidistas. (Foto: Cámara de Diputados)

La Jucopo buscará acuerdos para llevar una candidatura ante el Pleno de la Cámara de Diputados. La nueva presidencia del INE deberá obtener el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, es decir, una mayoría calificada.

López Rabadán pidió que el Comité Técnico de Evaluación esté integrado por personas independientes, imparciales y con capacidad técnica, sin cuotas partidistas. También planteó que la próxima presidencia conduzca el proceso electoral con imparcialidad y respeto a la Constitución.

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Si los grupos parlamentarios no alcanzan un acuerdo, el mecanismo previsto es la insaculación en la Cámara de Diputados. En caso de que ésta no se realice, corresponderá efectuarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Presidenta del INE presenta su renuncia y la Cámara de Diputados inicia el relevo

La funcionaria entregó formalmente su carta este 26 de octubre, luego de anunciar su salida un día antes. EFE/ José Méndez

Guadalupe Taddei presentó este 26 de octubre su renuncia a la presidencia del INE, por lo que la Cámara de Diputados deberá iniciar un proceso para designar a quien ocupe la vacante, mientras el organismo mantiene sus funciones con una presidencia provisional.

La exconsejera presidenta anunció su salida el 25 de octubre y, un día después, entregó formalmente su carta a la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, difundió el documento en sus redes sociales.

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Taddei sostuvo que deja el cargo con “serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y sus instituciones”.

La exconsejera presidenta afirmó en su carta que las responsabilidades del instituto deben prevalecer sobre cualquier interés personal. EFE/ Mario Guzmán

En la misiva explicó que decidió separarse porque “el Instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal”.

También afirmó que la organización de las elecciones es una responsabilidad del Estado mexicano y que la estabilidad, independencia y fortaleza del INE permiten el ejercicio de los derechos electorales y la renovación pacífica de los poderes públicos.

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Taddei asumió la presidencia del organismo en abril de 2023. Durante su gestión encabezó el instituto en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Claudia Sheinbaum obtuvo el triunfo, y en los comicios del Poder Judicial de 2025.

El INE difundió el comunicado de renuncia de la funcionaria el 25 de octubre, lo retiró poco después y más tarde volvió a publicarlo sin explicar la causa de la eliminación temporal. En ese mensaje, la entonces consejera presidenta indicó que tomó la decisión tras una “profunda reflexión”.

ASF revisa contratos electorales y posibles conflictos de interés

La ASF indaga de oficio posibles irregularidades, conflictos de interés y triangulación de recursos en adquisiciones del organismo electoral. Crédito: Cuartoscuro

La salida de Taddei ocurre mientras la ASF mantiene una investigación de oficio sobre el presunto uso indebido de recursos públicos en contrataciones de materiales electorales. La revisión incluye al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales, empresas y personas servidoras públicas relacionadas con el caso.

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El órgano fiscalizador informó el pasado 23 de octubre que cuenta con elementos e indicios de posibles irregularidades en diversas contrataciones, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. La ASF no precisó los procedimientos que analiza ni identificó a las personas involucradas.

Los señalamientos se concentran en contratos millonarios para el suministro de papelería electoral, como papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. También cuestionan si excolaboradores del instituto conservaron vínculos con empresas proveedoras y si declararon de forma veraz sus intereses empresariales.