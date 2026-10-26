México

Somos plantea movilizaciones por señalamientos contra Guadalupe Taddei y pide defender la independencia del INE

Guadalupe Acosta Naranjo pidió revisar las reglas internas del instituto y convocar a partidos y organizaciones civiles a defender su autonomía ante los señalamientos por contrataciones

Guadalupe Acosta Naranjo llama a partidos y organizaciones civiles a movilizarse en defensa de la autonomía electoral.
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El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, llamó a partidos políticos y organizaciones civiles a impulsar acciones conjuntas, incluidas movilizaciones ciudadanas, para defender la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE), tras los señalamientos de presuntas irregularidades en contrataciones y el anuncio de renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

El dirigente sostuvo que la salida de Taddei no sería suficiente para atender la crisis del organismo, por lo que pidió revisar las reglas que permitieron centralizar decisiones administrativas, investigar los hechos denunciados y sancionar a quienes resulten responsables.

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Durante una conferencia de prensa, Acosta Naranjo planteó que las fuerzas políticas y sociales deben alcanzar un acuerdo para impulsar cambios que garanticen la autonomía del árbitro electoral, particularmente ante el proceso electoral federal 2026-2027, que comenzó el pasado 10 de septiembre.

Guadalupe Acosta Naranjo pide cambios de fondo en el INE. EFE/ Mario Guzmán
Guadalupe Acosta Naranjo pide cambios de fondo en el INE. EFE/ Mario Guzmán

Guadalupe Acosta Naranjo pide cambios en las reglas del INE

El presidente de Somos México consideró que, además de la renuncia de Guadalupe Taddei, es necesario modificar el mecanismo de toma de decisiones dentro del instituto para recuperar su funcionamiento colegiado.

Explicó que anteriormente se requerían al menos ocho votos de los 11 integrantes del Consejo General para designar a funcionarios encargados de tareas administrativas y otras áreas.

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Sin embargo, señaló que una modificación legal impulsada durante la gestión de Taddei permitió concentrar esas facultades.

A juicio del dirigente, regresar a un esquema colegiado contribuiría a que las decisiones relevantes no dependan de una sola persona.

Guadalupe Acosta Naranjo propone regresar a un modelo colegiado para la toma de decisiones dentro del INE. REUTERS/Henry Romero/File Photo
Guadalupe Acosta Naranjo propone regresar a un modelo colegiado para la toma de decisiones dentro del INE. REUTERS/Henry Romero/File Photo

También pidió que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades alcancen a todos los involucrados, al considerar que las responsabilidades podrían extenderse más allá de la consejera presidenta.

Investigan presuntas irregularidades en contratos del instituto electoral

El llamado de Somos ocurre después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó sobre el inicio de una investigación relacionada con posibles irregularidades en el uso de recursos públicos del INE.

La revisión se produjo tras publicaciones periodísticas sobre presuntas anomalías en contrataciones, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos vinculados con proveedores del organismo.

De acuerdo con la información difundida, los señalamientos incluyen a una red de al menos siete empresas que presuntamente habrían simulado competencia en procedimientos de adjudicación y participado en operaciones relacionadas con servicios o productos que no se habrían entregado.

La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos del INE. Crédito: INE
La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos del INE. Crédito: INE

Ante este escenario, Acosta Naranjo sostuvo que se deben esclarecer los hechos por las vías institucionales, determinar las responsabilidades correspondientes y aplicar las sanciones que procedan.

¿Qué cambios propone Somos México para recuperar la autonomía del INE?

Durante su intervención, el dirigente planteó que la discusión sobre el futuro del organismo no debe limitarse a sustituir a su presidenta, sino que también debe considerar la estructura y el funcionamiento de la autoridad electoral.

Entre sus principales exigencias mencionó:

  • Revisar las disposiciones que permitieron centralizar decisiones administrativas y nombramientos.
  • Restablecer un mecanismo colegiado para la toma de decisiones relevantes.
  • Investigar las presuntas irregularidades en contratos y el manejo de recursos públicos.Sancionar a los funcionarios y particulares que resulten responsables.
  • Analizar la posibilidad de modificar la integración del Consejo General del INE.Convocar a organizaciones civiles, partidos políticos y ciudadanos a defender la independencia electoral.
Somos México propone restablecer las decisiones colegiadas en el INE para evitar la concentración de facultades en su presidencia. Crédito: INE
Somos México propone restablecer las decisiones colegiadas en el INE para evitar la concentración de facultades en su presidencia. Crédito: INE

Acosta Naranjo recordó que el Congreso ha realizado cambios integrales en la conformación de autoridades electorales en otros momentos, por lo que consideró que esa posibilidad también podría discutirse en el contexto actual.

Asimismo, señaló que algunos consejeros electorales habían expresado preocupaciones sobre el rumbo del instituto, aunque sostuvo que las responsabilidades deben esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Guadalupe Taddei anuncia su renuncia para el 26 de octubre

El pronunciamiento de Somos se produce después de que Guadalupe Taddei anunció que presentaría su renuncia a la presidencia del INE este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, cargo que asumió en abril de 2023.

En su mensaje, la consejera presidenta afirmó que tomó la decisión después de una reflexión y argumentó que la protección de la institución debe estar por encima de intereses personales o coyunturales.

Renuncia de Taddei.
Renuncia de Taddei.

También señaló que las denuncias y versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales deben verificarse antes de establecer conclusiones.

Añadió que su salida no exime a ninguna persona de la obligación de esclarecer los hechos que deban investigarse.

El anuncio ocurrió después de que Taddei informó sobre relevos de funcionarios en áreas clave del instituto y de que la ASF comunicó el inicio de sus indagatorias.

Somos no descarta movilizaciones ciudadanas para defender al INE

Acosta Naranjo llamó a las fuerzas políticas y organizaciones sociales a no limitar su respuesta a pronunciamientos públicos y denuncias. Indicó que Somos México está dispuesto a promover movilizaciones para exigir elecciones libres, confiables y equitativas.

Guadalupe Acosta Naranjo indicó que el viernes se reunirán para organizar la marcha. | Somos MX
Somos México llama a partidos políticos y organizaciones civiles a sumarse a posibles movilizaciones en defensa de la autonomía del INE. | Somos MX

El dirigente recordó que la organización tiene entre sus antecedentes la defensa de la autonomía electoral mediante la participación ciudadana y mencionó la experiencia de las movilizaciones conocidas como Marea Rosa.

Además, argumentó que las organizaciones sin representación en la Cámara de Diputados también deben participar en las deliberaciones sobre el futuro del instituto, debido a que intervendrán en el próximo proceso electoral.

La propuesta, señaló, busca sumar a partidos y agrupaciones civiles en una convocatoria común para defender la independencia del INE y exigir que las presuntas irregularidades sean investigadas.

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