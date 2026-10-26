Laura Zapata defiende a su madre y pide a Thalía tomar acciones legales contra la serie de Timbiriche

Laura Zapata cuestiona la serie sobre Timbiriche y defiende el papel de Yolanda Miranda en la carrera de Thalía (Especial )

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La actriz Laura Zapata pide a Thalía emprender acciones legales contra los realizadores de la serie Timbiriche por la forma en que retratan a su madre, Yolanda Miranda.

La intérprete sostiene que su madre protegía a la cantante y que el asunto no debe limitarse a una reprobación pública.

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Zapata reconoce que no ha visto los episodios de la serie y basa su postura en los comentarios generados alrededor de la trama, donde se muestra a Miranda como una mujer que apresuró la salida de Thalía de la agrupación y facilitó su acercamiento con el productor Alfredo Díaz Ordaz.

Díaz Ordaz, quien murió en 1993, era 21 años mayor que la cantante cuando iniciaron su relación sentimental a principios de la década de 1990. En la bioserie, la figura materna aparece vinculada con las decisiones personales de la joven artista.

Laura Zapata defiende el papel de Yolanda Miranda

“Fíjate que no la he visto, la voy a ver, pero yo creo que se están metiendo en camisa de once varas”, declaró Zapata al ser cuestionada sobre el contenido del proyecto biográfico.

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La actriz subraya que su madre vigilaba en todo momento a Thalía para evitar abusos dentro del medio artístico.

Yolanda Miranda falleció en mayo de 2011 y fungió como representante de la cantante durante sus primeros éxitos juveniles en la televisión y la música.

“Mi mamá siempre estaba ahí con mi hermana cuidándola para que no le pasara lo que le pasó a otras chicas. Mi mamá no la soltaba”, afirmó la actriz ante reporteros en Ciudad de México.

Zapata trasladó la responsabilidad de una respuesta pública o jurídica directamente a su hermana. Asegura que la intérprete debe fijar una postura si la representación de su madre no coincide con la realidad de su entorno familiar.

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“Bueno, pues a ver qué dice Thalía. Me imagino que ella tendrá que resolver, que ella tendrá que responder y que ella tendrá que dar la cara y decir si sí, si no, o qué”, expresó.

La actriz recalcó que su opinión proviene del impacto de la serie en conversaciones públicas y medios de comunicación. “Yo no la he visto, no la he visto, pero esta efervescencia del chisme ya me enteré”, añade.

La actriz subraya que su madre vigilaba en todo momento a Thalía para evitar abusos dentro del medio artístico. (RS)

La actriz promueve demandas contra producciones y figuras públicas

Para Zapata, las quejas contra este tipo de narrativas audiovisuales deben canalizarse mediante recursos en tribunales, la actriz señaló que permitir versiones no autorizadas abre la puerta a abusos contra las familias de figuras reconocidas.

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“Yo creo que no es nada más reprobar, es tomar acción legal. A mí como me encanta tanto la acción legal, sí, me encanta, me gusta, me fascina, porque ¿por qué la gente te va a timar? ¿Por qué la gente te va a usar?”, comentó la actriz.

La postura de Zapata coincide con otras denuncias personales en curso. La actriz ratifica que mantiene un proceso penal contra el influencer Kunno por difamación, luego de que este afirmara en un programa de telerrealidad que ella planeó su propio secuestro en 2002.

“Él tiene que demostrar por qué dijo que yo soy una autosecuestrada. Le va a salir muy caro”, declaró la actriz sobre la cita judicial en juzgados capitalinos.

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En ese mismo encuentro, Zapata confirmó que cerró su distanciamiento con la conductora Laura Bozzo tras aceptar una disculpa personal por desacuerdos pasados. La actriz explicó que envió mensajes de pronta recuperación a Bozzo ante problemas de salud recientes.

“Me encanta denunciar a las personas que cometen delitos, hasta el delito del engaño, de que te tomen el pelo, usurpación de profesiones, de todo esto”, concluyó la actriz al defender la vía penal y civil.

Para Zapata, las quejas contra este tipo de narrativas audiovisuales deben canalizarse mediante recursos en tribunales. Crédito: Atypical Te Ve

La controversia por Timbiriche y el caso de Sasha Sokol

La serie de Timbiriche acumula inconformidades desde su estreno en octubre de 2026. Seis de sus integrantes originales, Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Alix Bauer, Diego Schoening y Mariana Garza, publicaron un comunicado conjunto para deslindarse de la producción y rechazar el uso de su identidad.

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La organización civil ADIVAC también rechazó el uso de su nombre y portal institucional al cierre de los episodios. La asociación señaló que los guiones romantizan la violencia sexual y revictimizan a quienes han sufrido agresiones.

Zapata intervino días atrás en esa misma discusión con comentarios que desataron críticas en plataformas digitales. La actriz argumentó que Sokol, a los 14 años, no podía seducir a un adulto, pero cuestionó la supervisión de los padres de la cantante.

“A lo mejor le hacía falta un papá. Muchas jovencitas que no tienen papá buscan una imagen paterna, un señor que las apoye, quiera y apapache”, declaró Zapata a mediados de octubre sobre la relación entre Sokol y Luis de Llano.

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La actriz argumentó que Sokol, a los 14 años, no podía seducir a un adulto, pero cuestionó la supervisión de los padres de la cantante.(@sashasokolova)

En junio de 2025, la SCJN ratificó la condena civil contra Luis de Llano por daño moral.

El máximo tribunal determinó que la asimetría de edad y poder con una menor de edad impide el consentimiento y califica como violencia sexual.

Thalía no ha emitido comentarios sobre la forma en que Yolanda Miranda aparece en la bioserie. La cantante tampoco ha respondido públicamente al planteamiento de Zapata sobre emprender una demanda en contra de la bioserie.