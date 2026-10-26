Atole de Pan de Muerto: receta para crear la bebida ideal con el sabor de la temporada de Día de Muertos

Una taza de barro con atole humeante acompaña dos piezas de pan de muerto frente a un altar tradicional con velas y flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El atole de pan de muerto reúne en una sola taza los aromas más reconocibles del Día de Muertos: naranja, canela, leche y pan dulce.

Su textura es cremosa, reconfortante y perfecta para acompañar una ofrenda o una tarde fresca.

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Esta bebida de temporada aprovecha el pan de muerto para convertirlo en un atole espeso y aromático. Se puede servir con un poco de canela molida y otro trozo de pan dulce al lado.

Una taza de barro con atole y canela reposa junto a un pan de muerto y flores de cempasúchil como parte de los elementos de una ofrenda mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Atole de Pan de Muerto

El atole de pan de muerto es una bebida caliente elaborada con leche, pan dulce, fécula de maíz, canela y naranja. La técnica principal consiste en infusionar la leche y espesarla después con el pan triturado y la fécula.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Tiempo total: 25 minutos.

Ingredientes

1 litro de leche entera. 1 lata de leche evaporada, de aproximadamente 360 mililitros. 1 lata de leche condensada, de aproximadamente 397 gramos. 2 panes de muerto medianos. 2 cucharadas de fécula de maíz. 1 cáscara de naranja, sin la parte blanca. 1 rama de canela. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 1 pizca de sal. Canela molida para servir, al gusto.

Cómo hacer Atole de Pan de Muerto, paso a paso

Reserva ½ taza de la leche fría. Coloca el resto en una olla amplia. Añade la leche evaporada, la cáscara de naranja, la rama de canela, la vainilla y la pizca de sal. Calienta a fuego medio durante 8 minutos. Evita que la leche hierva con fuerza para que no se forme una capa en la superficie. Retira la cáscara de naranja y la rama de canela. Trocea los panes de muerto. Colócalos en la batidora junto con la leche condensada y la leche que habías reservado. Tritura hasta obtener una mezcla fina. Si el pan está muy seco, deja que repose 2 minutos dentro de la leche antes de batirlo. Disuelve la fécula de maíz en ½ taza de agua fría. Remueve hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla de pan en la olla caliente. Mezcla con unas varillas. Añade la fécula disuelta en forma de hilo. Remueve de manera constante para evitar que se pegue en el fondo. Cocina a fuego bajo durante 6 o 7 minutos, hasta que el atole espese ligeramente. Prueba y ajusta el dulzor si fuera necesario. Recuerda que el pan de muerto y la leche condensada ya aportan bastante azúcar. Sirve muy caliente en tazas o jarritos. Termina con una pizca de canela molida.

Una infografía de Infobae detalla los pasos e ingredientes para elaborar atole tradicional a base de pan de muerto, leche aromatizada y fécula de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 760 kcal.

Proteínas: 20 g.

Grasas: 25 g.

Hidratos de carbono: 113 g.

Azúcares: 82 g.

Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el atole en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días.

Al recalentarlo, utiliza fuego bajo y añade un poco de leche si ha espesado demasiado. Remueve hasta recuperar una textura cremosa.

No se recomienda congelarlo, ya que la leche y la fécula pueden separarse después de la descongelación.