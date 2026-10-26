Manuel “El Flaco” Ibáñez sale del hospital y regresa a trabajar a Televisa: relata cómo se dio cuenta de sus úlceras

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Manuel “El Flaco” Ibáñez reapareció en los foros de Televisa a menos de 24 horas de recibir su alta médica, luego de pasar un par de días hospitalizado debido a unas úlceras reventadas que se le ocultaron por un medicamento.

El actor de Vecinos reanudó de inmediato las grabaciones de un par de producciones en las que está trabajando, y fue captado por las cámaras de los medios de comunicación al salir de los foros en su auto, atendiendo los micrófonos con una voz claramente debilitada.

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En su narración, El Flaco Ibáñez contó el momento exacto en el que se dio cuenta que su salud estaba comprometida tras caerse, y recalcó la rápida respuesta de su esposa, quien lo llevó al hospital para ser atendido.

¿Qué le pasó al Flaco Ibáñez?: No se dio cuenta del sangrado por un medicamento

El actor Manuel "Flaco" Ibáñez fue hospitalizado en Ciudad de México por una úlcera. (Instagram: Manuel Ibañez)

En la entrevista para los medios de comunicación, El Flaco Ibáñez explica cómo pasó inadvertido el sangrado que terminó por hospitalizarlo. “Se me reventó una úlcera, pero había tomado un medicamento que hace que la popó salga negra, entonces no me había dado cuenta”, relata el actor.

El efecto del fármaco Pepto-Bismol enmascaró el signo que normalmente habría alertado sobre una hemorragia digestiva. El episodio se agravó de madrugada, cuando el actor sufrió una caída al intentar llegar al baño, y fue ahí cuando se dio cuenta que su salud estaba comprometida.

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La atención médica del Flaco Ibáñez requirió casi un litro de sangre

El actor reconoció la rápida respuesta de su esposa, quien lo llevó al hospital tras la caída que sufrió durante la madrugada. Ibáñez señaló que su intervención médica fue delicada.

Estado de salud y recuperación de Manuel “Flaco” Ibáñez (RS)

“De repente en la madrugada me caí, me levanté al baño y me caí. Mi mujer me llevó de volada al hospital”, cuenta Ibáñez. Los médicos le realizaron una colonoscopia para localizar y cauterizar las lesiones.

“Sí fue delicado, en el aspecto de que tenía que ser rápidamente esto, con una colonoscopia y las cauterizaron, eran dos y ya estuvo”, detalla el también comediante. El procedimiento requirió una transfusión de casi un litro de sangre.

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Las hijas del Flaco Ibáñez pidieron donadores por un tipo sanguíneo poco común

Días antes de su reaparición, las hijas de Ibáñez solicitaron a través de redes sociales apoyo para conseguir donadores de sangre. El actor tiene un tipo sanguíneo poco frecuente, lo que dificultó inicialmente el proceso.

DAniela Ibáñez aclaró el estado de salud de su padre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ibáñez agradece a quienes respondieron al llamado pese a no conocerlo en persona. “Bendito sea Dios, conseguimos toda la sangre que necesitaba”, señaló en el intercambio con los medios de comunicación a su salida de Televisa.

El Flaco Ibáñez regresa a trabajar a menos de 24 horas de su alta médica

Este 26 de octubre, El Flaco Ibáñez se presentó en los foros de Televisa San Ángel para integrarse a las grabaciones de la serie Más vale sola y a la nueva temporada de Vecinos, donde interpreta al personaje Jorjais. El periodista Ricardo Escobar confirmó su llegada a los foros.

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En entrevista con la periodista María Luisa Valdés Doria, el actor confirma que no solo volvió al trabajo, sino que combina ambos compromisos de manera simultánea. “No. Y fíjate, estoy dobleteando”, responde Ibáñez, al ser cuestionado sobre la rapidez de su reincorporación.

El Flaco Ibáñez

¿Qué son las úlceras gástricas?: las lesiones que mandaron al Flaco Ibáñez al hospital

Las úlceras gástricas son llagas o lesiones que se forman en la mucosa que recubre el estómago. Esta capa protege la pared del órgano del ácido que produce para digerir los alimentos.

Cuando la mucosa se daña o se debilita, el ácido gástrico erosiona el tejido y genera una herida abierta. Esto puede provocar dolor abdominal, ardor, náuseas, sangrado e incluso complicaciones graves si la úlcera se perfora o sangra de forma importante, como ocurrió con Manuel “Flaco” Ibáñez.

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Entre las causas más comunes están la infección por la bacteria Helicobacter pylori, el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y el estrés crónico.

Un paciente vestido con bata clínica sostiene su abdomen con expresión de malestar mientras permanece sentado en la camilla de una habitación hospitalaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un signo de alerta asociado a las úlceras gástricas es la evacuación de heces negras, señal de sangrado digestivo, que puede confundirse con el efecto de ciertos medicamentos, tal como relató el propio actor en su caso.