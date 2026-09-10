Por qué tu recámara siempre huele a encierro y cómo resolverlo sin obra

Especialistas explican qué provoca el olor a encierro en una recámara y cómo eliminarlo sin remodelar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El olor a encierro en una recámara proviene de compuestos orgánicos volátiles microbianos que liberan hongos y bacterias al encontrar humedad.

Se puede eliminar sin obra con reposicionamiento de muebles, ventilación cruzada y control de humedad, según fuentes oficiales como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y estudios de la UNAM.

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Lo que pasa en tu baño puede terminar oliendo en tu recámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muebles pegados a la pared, un punto ignorado que guarda humedad

La Extensión de la Universidad Carolina del Norte identifica un error común: colocar la cabecera de la cama u otros muebles grandes directamente contra un muro exterior.

Esa superficie se enfría, genera condensación oculta en el espacio muerto detrás del mueble y crea un foco de humedad que nadie revisa.

Despegar la cabecera de la pared es una recomendación para no guardar aromas desagradables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es separar unos centímetros la cama y los muebles voluminosos de las paredes que dan hacia afuera.

Es un cambio sin costo que permite que el aire circule detrás del mobiliario y evita que la condensación se acumule sin ser detectada, que produce el olor desagradable a encierro.

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Ropa de cama y desorden, factores que agravan el problema

El medio especializado Good Housekeeping recomienda lavar sábanas y fundas a 60 grados centígrados o más cada dos semanas para eliminar bacterias, y destapar el edredón por las mañanas para liberar la humedad residual acumulada durante la noche.

La misma publicación señala que una habitación saturada de objetos restringe el flujo de aire y favorece el sobrecalentamiento, dos factores que agravan el olor a encierro.

Desorden y objetos acumulados aumentan el olor a encierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despejar superficies y liberar el espacio bajo la cama mejora la circulación sin necesidad de ninguna remodelación.

Duchas largas, cocinar con ollas destapadas y secar ropa dentro de casa

La Extensión de la Universidad de Minnesota agrega que actividades cotidianas —duchas prolongadas, cocinar con ollas destapadas o secar ropa dentro de casa— elevan la humedad ambiental general.

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La humedad generada en áreas como el cuarto de lavado o el baño migra por la casa si no se extrae de forma directa.

Es recomendable asegurarse hacia dónde se va la condensación del agua de las duchas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La EPA recomienda asegurarse de que la secadora de ropa expulse el aire hacia afuera de la vivienda y no hacia un espacio interior.

Entre más personas habitan un espacio, más vapor de agua se libera solo por la respiración durante la noche.

Cocinar con ollas destapadas eleva la humedad del aire y puede terminar afectando otras habitaciones, según la Extensión de Minnesota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventilación cruzada, solución probada por la UNAM

La técnica más accesible sin intervención estructural es la ventilación cruzada: abrir ventanas o puertas en lados opuestos de la habitación —sin que queden enfrentadas— para generar una corriente que desplace el aire viciado hacia el exterior. Abrir una sola ventana no funciona: el aire se mueve, pero no se renueva.

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El Instituto de Física de la UNAM midió en túnel de viento la eficacia de esta técnica.

Para la ventilación cruzada no es necesario hacer algún gasto económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una velocidad de viento de apenas 0.85 metros por segundo —menos que una brisa ligera— la ventilación cruzada alcanzó 60 cambios de aire por hora, según resultados publicados en la Revista Mexicana de Física.

El umbral de humedad que dispara el olor a encierro

La Universidad de Carolina del Norte establece un parámetro concreto: la humedad relativa interior debe mantenerse por debajo del 60%, con un rango óptimo de 30 a 50%.

Por encima de ese punto, las esporas que flotan de forma natural en cualquier ambiente cerrado encuentran condiciones para germinar.

La EPA es todavía más directa en su definición del problema: “un olor a moho sugiere que el moho está creciendo en el edificio y debe ser investigado”.

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Colocar la cama pegada a un muro exterior genera condensación oculta que nadie revisa, advierte la Extensión de Carolina del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma agencia advierte que no existe forma práctica de eliminar todas las esporas del aire interior; la única vía de control real es reducir la humedad.

El margen de acción es corto. Según la EPA, el moho puede comenzar a crecer sobre una superficie mojada entre 24 y 48 horas después de la exposición a la humedad. Secar y ventilar dentro de ese plazo corta el ciclo antes de que aparezca el olor.

Cuándo usar un deshumidificador

El mecanismo detrás del olor tiene nombre técnico: compuestos orgánicos volátiles microbianos, conocidos por sus siglas en inglés como mVOCs.

La Extensión Cooperativa de Cornell explica que estos compuestos —alcoholes, aldehídos, cetonas y derivados de azufre— son subproductos del metabolismo de hongos y bacterias que colonizan superficies húmedas, y que no pueden germinar sin un nivel significativo de agua disponible.

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La humedad relativa debe mantenerse entre 30 y 50% para evitar que el moho encuentre condiciones para crecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la ventilación natural no basta —closets sin ventanas o recámaras con humedad persistente por encima del 60%— la Extensión de Minnesota recomienda un deshumidificador, no un humidificador, que retire el exceso de agua del aire en lugar de agregarla.

Si se usa aire acondicionado o deshumidificador, las ventanas deben permanecer cerradas para no reintroducir humedad exterior.

Un olor a moho es señal de actividad microbiana activa que debe investigarse para saber cuáles son sus causas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA advierte además que en días con contaminación elevada o cuando el aire de afuera esté muy cargado de humedad, ventilar puede ser contraproducente, y sugiere postergar la apertura de ventanas hasta que las condiciones exteriores mejoren.