Cáscara de naranja y canela: una infusión para aprovechar ingredientes de cocina

Cítrica, cálida y fácil de preparar: así es esta infusión de cáscara de naranja y canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cáscara de naranja puede transformarse en una bebida caliente, aromática y fácil de preparar. Al combinarla con canela, el agua adquiere notas cítricas, dulces y especiadas, ideales para acompañar una tarde tranquila o cerrar una comida.

Además de aprovechar una parte de la fruta que suele desecharse, esta infusión requiere pocos ingredientes. Para que sea adecuada para el consumo, es necesario lavar muy bien la naranja y utilizar una cantidad moderada de canela.

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Receta de infusión de cáscara de naranja y canela

La infusión de cáscara de naranja y canela es una bebida sin cafeína que se prepara con agua caliente, piel de naranja y una raja de canela. Su sabor puede disfrutarse natural o con un poco de miel.

La cáscara aporta el aroma cítrico, mientras que la canela añade un perfil cálido y especiado. La receta no debe presentarse como un remedio para la gripe, la tos, la diabetes o la pérdida de peso. Es una bebida casera para disfrutar por su sabor y aroma.

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de cocción: 5 minutos

Tiempo de reposo: 5 minutos

Tiempo total: 15 minutos

Ingredientes

Cáscara de 1 naranja , bien lavada.

500 ml de agua .

1 raja de canela .

1 cucharadita de miel , opcional.

1 rodaja de naranja, opcional para servir.

La infusión de cáscara de naranja y canela es una bebida sin cafeína que se prepara con agua caliente, piel de naranja y una raja de canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer infusión de cáscara de naranja y canela, paso a paso

Lava la naranja bajo el chorro de agua y frota toda la superficie para retirar suciedad y residuos. Seca la fruta con una toalla limpia. Retira la cáscara con un pelador. Utiliza principalmente la parte coloreada y evita retirar demasiada zona blanca, porque puede aportar amargor. Coloca el agua y la raja de canela en una olla pequeña. Calienta a fuego medio hasta que el agua comience a hervir. Agrega la cáscara de naranja y reduce el fuego. Hierve suavemente durante 3 a 5 minutos. No es necesario mantener una cocción intensa. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar la bebida durante 5 minutos. Cuela la infusión antes de servir para retirar la cáscara y la canela. Agrega la miel cuando la bebida esté ligeramente templada. Sirve caliente con una rodaja de naranja, si lo deseas.

No uses jabón, detergente ni cloro para lavar la naranja. El agua corriente es suficiente para la limpieza de la fruta. Si la naranja tiene moho, partes blandas, mal olor o una superficie dañada, no aproveches la cáscara.

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La cáscara de naranja puede transformarse en una bebida caliente, aromática y fácil de preparar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evitar que la bebida quede amarga?

El sabor amargo suele aparecer cuando se utiliza demasiada parte blanca de la naranja o cuando la cáscara se hierve durante mucho tiempo.

Retira parte del albedo, que es la capa blanca interna de la cáscara. También evita superar los 5 minutos de cocción. El reposo final permite extraer el aroma sin concentrar demasiado los sabores amargos.

Si deseas una bebida más suave, utiliza solo unas tiras delgadas de cáscara. Para un sabor más intenso, puedes añadir una tira adicional, pero no es necesario aumentar la cantidad de canela.

La miel es opcional. También puedes endulzar la infusión con piloncillo, aunque esto incrementará su contenido de azúcar y calorías.

¿Se puede tomar fría?

Sí. Después de colar la infusión, deja que se enfríe a temperatura ambiente y guárdala en el refrigerador. Sirve con hielo y una rodaja de naranja.

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La versión fría funciona como una bebida ligera para acompañar el desayuno o una comida. También puedes agregar unas gotas de limón, aunque su acidez cambiará el sabor original de la receta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 2 porciones de 250 ml cada una.

Para preparar solo 1 taza, utiliza:

250 ml de agua

Cáscara de 0.5 naranja

0.5 raja de canela

0.5 cucharadita de miel, opcional

El sabor amargo suele aparecer cuando se utiliza demasiada parte blanca de la naranja o cuando la cáscara se hierve durante mucho tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Sin miel, la bebida aporta pocas calorías, ya que la cáscara se retira antes de consumirla.

Por cada porción de 250 ml, la estimación es:

Calorías: 2 kcal

Proteínas: 0 g

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 0.5 g

Fibra: 0 g

Con 1 cucharadita de miel por porción, el aporte puede aumentar aproximadamente a:

Calorías: 23 kcal

Carbohidratos: 6 g

Azúcares: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Es segura esta bebida?

La receta es generalmente segura para adultos sanos cuando se consume de manera ocasional y se prepara con higiene. La cantidad indicada, 1 raja de canela para 500 ml de agua, corresponde a un uso culinario moderado.

No conviene preparar infusiones muy concentradas ni beber grandes cantidades todos los días durante periodos prolongados. La canela cassia contiene cumarina, un compuesto que puede ser relevante para personas con sensibilidad o enfermedad hepática. Cuando sea posible, utiliza canela de Ceilán, que contiene menos cumarina.

La versión fría funciona como una bebida ligera para acompañar el desayuno o una comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás embarazada o amamantando, tienes una enfermedad del hígado o tomas medicamentos de forma regular, consulta con un profesional de la salud antes de consumir esta bebida con frecuencia.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La infusión sabe mejor recién preparada. Si sobra, deja que se enfríe, guárdala en un recipiente limpio con tapa y refrigérala durante un máximo de 24 horas.

Desecha la bebida si cambia de olor, sabor o apariencia. No la dejes a temperatura ambiente durante varias horas, especialmente en lugares calurosos.