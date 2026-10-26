Procesan a "El Árabe" por extorsionar comerciantes en Chimalhuacán: se presentaba como miembro de La Familia Michoacana. FGJEM

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Un juez vinculó a proceso a Alan Yair “N”, alias “El Caimán” o “El Árabe”, señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como su probable responsable en un delito de extorsión cometido contra un comerciante en el municipio de Chimalhuacán. La autoridad judicial le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

El sujeto es considerado un objetivo prioritario de la Fiscalía mexiquense por su papel como generador de violencia en la zona oriente de la entidad. Tras el análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez otorgó un plazo de dos meses para las indagatorias complementarias.

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Cómo ocurrió la extorsión en Chimalhuacán

De acuerdo con las primeras indagatorias del Ministerio Público, los hechos se registraron el 6 de febrero de este año. La víctima, dedicada al comercio, se encontraba vendiendo en calles de Chimalhuacán cuando la abordaron cuatro sujetos armados, entre ellos el ahora procesado.

Los agresores se habrían presentado como integrantes de La Familia Michoacana. Bajo esa identificación, le exigieron al comerciante el pago de 2 mil pesos como condición para respetar su lugar de venta en la zona.

Procesan a "El Árabe" por extorsionar comerciantes en Chimalhuacán: se presentaba como miembro de La Familia Michoacana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del cobro inicial, los sujetos advirtieron a la víctima que a partir de ese momento debería entregar 4 mil pesos semanales para continuar con su actividad comercial en el lugar. La amenaza incluyó una advertencia directa: en caso de negarse, le harían daño a él o a su familia.

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El pago bajo amenaza y la huida de los agresores

Ante el temor a represalias, el comerciante entregó en ese momento la cantidad de mil pesos, inferior a la exigida originalmente. Una vez recibido el dinero, Alan Yair “N” y sus acompañantes se retiraron del lugar sin más incidentes.

El episodio se enmarca en un patrón de cobro de piso que, según las primeras líneas de investigación del Ministerio Público, los sujetos aplicaban contra comerciantes de la zona mediante la intimidación con armas de fuego y la invocación de pertenecer a una estructura criminal.

La investigación y la detención del acusado

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. El trabajo ministerial permitió identificar al probable responsable, lo que derivó en la solicitud y obtención de una orden de aprehensión por el delito de extorsión ante un juez.

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Procesan a "El Árabe" por extorsionar comerciantes en Chimalhuacán: se presentaba como miembro de La Familia Michoacana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa orden en mano, elementos de la Fiscalía detuvieron a Alan Yair “N” e ingresaron al detenido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. En ese momento quedó a disposición de una autoridad judicial para que se determinara su situación legal.

La vinculación a proceso y las medidas cautelares

Tras recibir y analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Alan Yair “N” por el delito de extorsión en agravio del comerciante de Chimalhuacán.

Como medida cautelar durante el proceso, el juez determinó que el acusado permanezca en prisión preventiva. Asimismo, otorgó un plazo de dos meses para que se desarrollen las indagatorias complementarias correspondientes al caso.

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Según información de la propia Fiscalía, el detenido es clasificado como objetivo prioritario dentro de las estrategias de combate a la violencia en la zona oriente del Estado de México, región que concentra buena parte de las denuncias por extorsión en la entidad.