Arturo Elías Slim se casa con Paula Albarrán: así fue la boda del nieto de Carlos Slim en el Centro Histórico

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Arturo Elías Slim, nieto del empresario Carlos Slim Helú, contrajo matrimonio con Paula Albarrán el sábado 24 de octubre en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, un recinto histórico del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La ceremonia reunió a integrantes de la familia Slim y a figuras del círculo social mexicano, en medio de la discreción que ha caracterizado a la pareja.

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Para la ocasión, Paula Albarrán usó un vestido de novia con escote strapless y líneas elegantes, mientras que Arturo Elías Slim eligió un esmoquin clásico. El primer baile de los recién casados fue con Strangers in the Night, de Frank Sinatra, según detalló Caras México.

La boda ocurre a un año de la propuesta en Central Park, Nueva York

A través de redes sociales, la pareja anunció su compromiso. Crédito: IG/@alexalbarran

Casi un año antes de la boda, Arturo Elías Slim le propuso matrimonio a Paula Albarrán en Central Park. La sorpresa contó con la complicidad de Alexa Albarrán, hermana de la novia, quien documentó los momentos posteriores al compromiso. Según Caras México, la relación entre ambos nació a través de una prima de Arturo, amiga cercana de Paula.

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Arturo Elías Slim boda: los invitados a la ceremonia

A la ceremonia asistieron integrantes de la familia Slim, además de Sebastián Yatra, Oso Trava, Lucila Mangino y Bárbara Tijerina. También estuvo presente Eugenia Rodríguez Cantú, quien debió regresar a Monterrey tras la ceremonia religiosa por el nacimiento de su sobrina, hija del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Pese a la discreción de los novios, varios asistentes compartieron imágenes de la celebración en redes sociales, por lo que se pudo apreciar que Rafa Márquez y Yordi Rosado fueron otros de los asistentes al exclusivo evento.

Invitados a la boda de Arturo Elías Slim, nieto de Carlos Slim (@barbara.tijerina)

Quién es Arturo Elías Slim: CEO de Todo en Uno y exdirectivo de Claro Shop

Arturo Elías Slim es el hijo mayor de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, y nieto de Carlos Slim Helú. Es hermano de Johanna y Alejandro Elías Slim. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac y, tras formar parte de Claro Shop y del área de comercio electrónico de Grupo Sanborns, se desempeña actualmente como CEO de Todo en Uno, compañía de soluciones para comercio electrónico.

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Paula Albarrán, por su parte, estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO y colaboró en el área creativa de Década Studio. Es creadora de Second Story, una plataforma de reventa de prendas y accesorios de lujo orientada al consumo circular. La pareja ha compartido apariciones públicas en eventos como el Gran Premio de México y el Abierto Mexicano de Tenis.

¿Cuál es la fortuna de Carlos Slim y su familia en el 2026?

Carlos Slim Helú, de 86 años, encabeza el listado de multimillonarios de Forbes México de 2026 con un patrimonio estimado en 125.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 51,5% respecto de los 82.500 millones registrados en 2025. El incremento se explica por el repunte de América Móvil y una reducción en los costos de financiamiento del grupo.

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A través de redes sociales, la pareja anunció su compromiso. Crédito: IG/@arturoelias

El origen de la fortuna de Slim se remonta a la adquisición de Telmex durante la privatización de las telecomunicaciones mexicanas en los años 90. A partir de esa operación construyó América Móvil, la mayor empresa de telecomunicaciones móviles de América Latina, que opera las marcas Telcel y Telmex y mantiene presencia en distintos países de la región.

Grupo Carso controla negocios en construcción, minería y retail

La familia Slim posee el 76% de Grupo Carso, el conglomerado que agrupa los negocios comerciales, industriales, de infraestructura, materiales y energía del grupo. Su brazo de retail, Grupo Sanborns, reportó ventas por 74.296 millones de pesos en 2025, un 1,3% más que el año anterior, aunque con una caída del 12,7% en utilidades.

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 26 de mayo, en la que se captó al magnate mexicano Carlos Slim Helú, propietario del conglomerado Grupo Carso, durante una rueda de prensa, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

En septiembre de 2025, el conglomerado firmó un contrato por 1.991 millones de dólares con Pemex para la perforación de 32 pozos en el campo de gas Ixachi, en Veracruz, lo que consolidó a la familia Slim como el principal socio privado de la petrolera estatal en extracción de gas y petróleo. Telmex, por su parte, aseguró la extensión de su concesión hasta el año 2056.

Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, respaldó públicamente el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que las empresas de la familia alinearán sus objetivos con la iniciativa. Carlos Slim Helú ha declarado en entrevistas públicas que no heredará dinero a sus hijos, sino “responsabilidades” a través de las empresas del grupo.

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