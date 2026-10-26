México

Sheinbaum felicita a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil

La presidenta de México reconoció la victoria del mandatario brasileño y destacó el papel del pueblo de Brasil en la jornada electoral

Claudia Sheinbaum de perfil habla ante dos micrófonos en un podio con el escudo de México, frente a un mural con motivos florales
Claudia Sheinbaum celebra triunfo de Lula da Silva en las elecciones de Brasil. (Presidencia )
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, resultado que le permitirá encabezar un cuarto mandato al frente del país sudamericano. La mandataria mexicana celebró el resultado electoral mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió Sheinbaum en su cuenta oficial de X, luego de que se confirmara el triunfo del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) frente al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

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La felicitación se produjo después de una contienda cerrada, en la que Lula consiguió revertir la ventaja que había obtenido su adversario durante la primera vuelta electoral, celebrada a principios de octubre.

Lula da Silva gana la segunda vuelta y obtiene un cuarto mandato

De acuerdo con los resultados difundidos tras el conteo de los votos, Lula da Silva obtuvo alrededor de 51.8% de los sufragios, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó aproximadamente 48.2%. La diferencia entre ambos candidatos confirmó la victoria del actual mandatario brasileño, quien continuará en el poder hasta 2030.

El resultado tiene un carácter histórico para Brasil, ya que Lula se convertirá en el primer presidente del país en obtener cuatro mandatos. El político de izquierda gobernó anteriormente durante los periodos 2003-2006 y 2007-2010, antes de regresar a la Presidencia en 2023.

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La elección también destacó porque Lula consiguió remontar el resultado de la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro había obtenido una ventaja. La segunda jornada electoral estuvo marcada por una elevada participación ciudadana y por controversias relacionadas con las condiciones para acudir a votar en distintas ciudades.

Sheinbaum había pedido esperar el resultado electoral de Brasil

Antes de la segunda vuelta, Sheinbaum había evitado pronunciarse de manera definitiva sobre la contienda presidencial brasileña. El pasado 5 de octubre, después de conocerse los resultados de la primera ronda, la mandataria mexicana señaló que era necesario esperar a que concluyera el proceso electoral para emitir una opinión.

En aquella ocasión, también se refirió a las denuncias sobre una posible intervención de sectores del gobierno estadounidense en favor de Flávio Bolsonaro. Sheinbaum sostuvo entonces que existían grupos de derecha interesados en influir en procesos políticos de otros países.

La presidenta mexicana también afirmó que el principal respaldo de su gobierno era el pueblo de México, al responder sobre la posibilidad de que una derrota de Lula redujera los aliados de su administración en América Latina.

Con el resultado definitivo de los comicios brasileños, Sheinbaum publicó su mensaje de felicitación y reconoció el triunfo del mandatario sudamericano, sin agregar mayores comentarios sobre la contienda o sus implicaciones regionales.

Citlalli Hernández y Ariadna Montiel también felicitan a Lula

La victoria de Lula da Silva también fue celebrada por integrantes de Morena, quienes difundieron mensajes de reconocimiento al presidente brasileño y a sus simpatizantes.

Citlalli Hernández Mora, quien se desempeña como secretaria de las Mujeres, publicó un mensaje en el que destacó el resultado como una victoria frente al odio y la desinformación. Además, felicitó al pueblo brasileño y a Lula por el desenlace de la elección.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, expresó su respaldo al mandatario sudamericano y señaló que su triunfo fortalece la lucha de la izquierda en América Latina por mejores condiciones de vida y justicia social.

En su publicación, Montiel también reconoció la organización de quienes participaron en el proceso electoral y destacó la importancia de que el poder público esté orientado a atender las necesidades de la población.

¿Qué se sabe del triunfo de Lula da Silva en Brasil?

  • Ganador: Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores.
  • Segundo lugar: Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.
  • Resultado electoral: Lula obtuvo cerca de 51.8% de los votos, frente a aproximadamente 48.2% de su adversario.
  • Próximo mandato: El dirigente brasileño permanecerá en la Presidencia hasta 2030.

La victoria de Lula mantiene a la izquierda al frente del gobierno de Brasil y marca el inicio de un nuevo periodo presidencial, mientras que las felicitaciones de Sheinbaum y otras figuras de Morena reflejan las reacciones políticas en México tras el cierre de la contienda electoral.

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