¿Quién es Anna Díaz, la actriz que protagoniza la película de Diego Luna que ganó Mejor Guion en el Festival de Cine de Roma?

Anna Díaz en 'Ceniza en la boca', de Diego Luna

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Diego Luna recibió el premio a Mejor Guion por Ceniza en la Boca durante la 21 edición del Festival de Cine de Roma, por la adaptación de la novela de la escritora mexicana Brenda Navarro que abordó la migración, la precariedad laboral y la separación familiar.

El actor, director y productor mexicano escribió el guion junto con Abia Castillo y Diego Rabasa. La película participó en la sección Progressive Cinema del certamen italiano, cuya programación abrió con la proyección de esta historia.

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Ceniza en la Boca cuenta la historia de Lucila, una joven mexicana de 21 años que viaja a España con su hermano menor para reunirse con Isabel, su madre, quien había emigrado ocho años antes en busca de mejores condiciones de vida.

A su llegada, Lucila enfrenta discriminación, empleos precarios y la responsabilidad de cuidar a su hermano mientras intenta construir un proyecto propio lejos de México.

Para obtener ingresos, la joven cuida bebés y personas de edad avanzada durante las mañanas. Por las tardes entrega pedidos en bicicleta, una rutina que retrata las condiciones laborales de migrantes mexicanos recién llegados a Europa.

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¿Quién es Anna Díaz? Actriz que recibió una ovación por Cenizas en la Boca

Es la actriz Anna Díaz interpreta a Lucila y sostiene el peso dramático de la historia, de acuerdo con reseñas especializadas.

Adriana Paz da vida a Isabel, mientras que Luisa Huertas, Irene Escolar, Sergio Bautista, Benny Emmanuel y Guillermo Ríos integran el reparto de esta coproducción entre México y España.

(IG:_annadíaz)

Díaz nació el 13 de diciembre de 1996 y estudió la Licenciatura en Teatro en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, institución referida actualmente como Universidad de las Artes de Yucatán.

Para cursar la carrera dejó Campeche, experiencia que después relacionó con Lucila y el desarraigo que vive el personaje.

Su formación inicial está en el teatro. El salto de mayor visibilidad en cine llega con La cocina (2024), de Alonso Ruizpalacios, donde interpreta a Estela.

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La película se estrenó en la Berlinale. Ese mismo periodo participa en Un cuento de pescadores, de Edgar Nito, y en Déjame estar contigo, de Isaac Cherem.

En 2026 encabezó Ceniza en la boca, junto con Adriana Paz. El papel de Lucila le exigió retratar a una joven que migra de México a España con su hermano para reencontrarse con su madre, tras ocho años de separación. La cinta pasa por Cannes, Toronto, San Sebastián, Morelia y Roma

También figura en Hombre al agua, dirigida por Gael García Bernal, y tiene en desarrollo o próximos estrenos La hija del general, de Rodrigo Ruiz Patterson, y Morro, de Rodrigo García Sáiz.

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En 2026 encabezó Ceniza en la boca, junto con Adriana Paz. (IG:_annadíaz)

En entrevistas con diversos medios Anna ha señalado que se sintió profundamente identificada con su personaje, debido a que su madre también emigró para darles una mejor vida y a que también fue cuidad por su hermana mayor y, a su vez, ella cuidó a sus sobrinas.

“Fue un tema que sentí muy cercano”, reveló durante una entrevista, frase en la cual refleja la conexión que tenía la actriz con el personaje.

En otras pláticas también dio a conocer que tras realizar el casting pensó que no obtendría el papel pero logró conseguirlo y sintió siempre una conexión profunda con el personaje.

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Debido a su gran actuación la actriz también recibió una ovación durante la presentación de la cinta en Roma.

Para muchos críticos se trata de un nuevo referente para el cine nacional y una promesa para la actuación en México.

También figura en Hombre al agua, dirigida por Gael García Bernal (IG:_annadíaz)

La producción reunió equipos de México y España

La producción estuvo a cargo de La Corriente del Golfo, Animal de Luz Films, Inicia Films y Perro Azul. Inna Payán, Valérie Delpierre, Luis Salinas, Diego Rabasa y Luna participaron como productores.

Damián García estuvo al frente de la cinefotografía y Sofi Escudé realizó la edición. Hania Robledo Richards y Asier Musitu desarrollaron el diseño de arte, mientras Gabriela Fernández fue responsable del vestuario.

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Raquel García-Tomás compuso la música original de una obra filmada en escenarios de Madrid y Barcelona. La cinta llegó a salas comerciales el 9 de octubre, tras su recorrido por festivales.

En la gala de Roma, el premio a Mejor Película fue para I See Buildings Fall Like Lightning, dirigida por Clio Barnard. El Gran Premio del Jurado correspondió a The Life and Deaths of Wilson Shedd, de Tim Blake Nelson.

El reconocimiento a Mejor Dirección fue para Rafiki Fariala por Congo Boy. El premio del público recayó en Mustang, dirigida por Kasia Smutniak.