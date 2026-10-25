México

¿Quién es Anna Díaz, la actriz que protagoniza la película de Diego Luna que ganó Mejor Guion en el Festival de Cine de Roma?

Ceniza en la Boca cuenta la historia de Lucila, una joven mexicana de 21 años que viaja a España con su hermano menor para reencontrarse con su madre

Anna Díaz en 'Ceniza en la boca', de Diego Luna
Anna Díaz en 'Ceniza en la boca', de Diego Luna
Guardar

Diego Luna recibió el premio a Mejor Guion por Ceniza en la Boca durante la 21 edición del Festival de Cine de Roma, por la adaptación de la novela de la escritora mexicana Brenda Navarro que abordó la migración, la precariedad laboral y la separación familiar.

El actor, director y productor mexicano escribió el guion junto con Abia Castillo y Diego Rabasa. La película participó en la sección Progressive Cinema del certamen italiano, cuya programación abrió con la proyección de esta historia.

PUBLICIDAD

Ceniza en la Boca cuenta la historia de Lucila, una joven mexicana de 21 años que viaja a España con su hermano menor para reunirse con Isabel, su madre, quien había emigrado ocho años antes en busca de mejores condiciones de vida.

A su llegada, Lucila enfrenta discriminación, empleos precarios y la responsabilidad de cuidar a su hermano mientras intenta construir un proyecto propio lejos de México.

Para obtener ingresos, la joven cuida bebés y personas de edad avanzada durante las mañanas. Por las tardes entrega pedidos en bicicleta, una rutina que retrata las condiciones laborales de migrantes mexicanos recién llegados a Europa.

PUBLICIDAD

¿Quién es Anna Díaz? Actriz que recibió una ovación por Cenizas en la Boca

Es la actriz Anna Díaz interpreta a Lucila y sostiene el peso dramático de la historia, de acuerdo con reseñas especializadas.

Adriana Paz da vida a Isabel, mientras que Luisa Huertas, Irene Escolar, Sergio Bautista, Benny Emmanuel y Guillermo Ríos integran el reparto de esta coproducción entre México y España.

Anna Díaz actriz
(IG:_annadíaz)

Díaz nació el 13 de diciembre de 1996 y estudió la Licenciatura en Teatro en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, institución referida actualmente como Universidad de las Artes de Yucatán.

Para cursar la carrera dejó Campeche, experiencia que después relacionó con Lucila y el desarraigo que vive el personaje.

Su formación inicial está en el teatro. El salto de mayor visibilidad en cine llega con La cocina (2024), de Alonso Ruizpalacios, donde interpreta a Estela.

La película se estrenó en la Berlinale. Ese mismo periodo participa en Un cuento de pescadores, de Edgar Nito, y en Déjame estar contigo, de Isaac Cherem.

En 2026 encabezó Ceniza en la boca, junto con Adriana Paz. El papel de Lucila le exigió retratar a una joven que migra de México a España con su hermano para reencontrarse con su madre, tras ocho años de separación. La cinta pasa por Cannes, Toronto, San Sebastián, Morelia y Roma

También figura en Hombre al agua, dirigida por Gael García Bernal, y tiene en desarrollo o próximos estrenos La hija del general, de Rodrigo Ruiz Patterson, y Morro, de Rodrigo García Sáiz.

Anna Díaz actriz
En 2026 encabezó Ceniza en la boca, junto con Adriana Paz. (IG:_annadíaz)

En entrevistas con diversos medios Anna ha señalado que se sintió profundamente identificada con su personaje, debido a que su madre también emigró para darles una mejor vida y a que también fue cuidad por su hermana mayor y, a su vez, ella cuidó a sus sobrinas.

“Fue un tema que sentí muy cercano”, reveló durante una entrevista, frase en la cual refleja la conexión que tenía la actriz con el personaje.

En otras pláticas también dio a conocer que tras realizar el casting pensó que no obtendría el papel pero logró conseguirlo y sintió siempre una conexión profunda con el personaje.

Debido a su gran actuación la actriz también recibió una ovación durante la presentación de la cinta en Roma.

Para muchos críticos se trata de un nuevo referente para el cine nacional y una promesa para la actuación en México.

Anna Díaz actriz
También figura en Hombre al agua, dirigida por Gael García Bernal (IG:_annadíaz)

La producción reunió equipos de México y España

La producción estuvo a cargo de La Corriente del Golfo, Animal de Luz Films, Inicia Films y Perro Azul. Inna Payán, Valérie Delpierre, Luis Salinas, Diego Rabasa y Luna participaron como productores.

Damián García estuvo al frente de la cinefotografía y Sofi Escudé realizó la edición. Hania Robledo Richards y Asier Musitu desarrollaron el diseño de arte, mientras Gabriela Fernández fue responsable del vestuario.

Raquel García-Tomás compuso la música original de una obra filmada en escenarios de Madrid y Barcelona. La cinta llegó a salas comerciales el 9 de octubre, tras su recorrido por festivales.

En la gala de Roma, el premio a Mejor Película fue para I See Buildings Fall Like Lightning, dirigida por Clio Barnard. El Gran Premio del Jurado correspondió a The Life and Deaths of Wilson Shedd, de Tim Blake Nelson.

El reconocimiento a Mejor Dirección fue para Rafiki Fariala por Congo Boy. El premio del público recayó en Mustang, dirigida por Kasia Smutniak.

Temas Relacionados

Diego LunacineculturaCeniza en la Bocamexico-noticiasmexico-espectáculos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Buen Gobierno participa en tres convenciones internacionales contra la corrupción y colabora con 14 países

La dependencia ha intervenido en más de 36 foros multilaterales desde su creación y trabaja con organismos como la OCDE, la OEA y la ONU

Buen Gobierno participa en tres convenciones internacionales contra la corrupción y colabora con 14 países

Sheinbaum defiende al sistema de salud en plena crisis del IMSS: “Está mejor que antes”

a presidenta rechazó los señalamientos sobre el deterioro de las instituciones públicas, mientras trabajadores del Seguro Social mantienen sus demandas por mejores condiciones laborales y atención médica

Sheinbaum defiende al sistema de salud en plena crisis del IMSS: “Está mejor que antes”

Pambazos y tlacoyos: los antojitos que no pueden faltar en Día de Muertos

Para celebrar el Día de Muertos, las familias mexicanas preparan antojitos que combinan ingredientes sencillos y sabores tradicionales

Pambazos y tlacoyos: los antojitos que no pueden faltar en Día de Muertos

Interpuesto encabeza concierto gratuito para el gran cierre de la Feria de la Cecina de Yecapixtla 2026: fecha, horario y cómo llegar

La banda de rock urbano llega al Zócalo municipal el viernes 30 de octubre a las 22:30 horas, dentro de la programación final de los diez días de festejo en Morelos

Interpuesto encabeza concierto gratuito para el gran cierre de la Feria de la Cecina de Yecapixtla 2026: fecha, horario y cómo llegar

De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez

La producción de 1984 frenó los planes de rebautizar a la banda y transformó a sus coristas en las voces de su etapa con mayores ventas

De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Procesan a "El Rayón" y "El Papayo" por el asesinato a tiros de dos hombres en el Estado de México

Defensa de César Jáuregui impugnará su vinculación a proceso por traición a la patria: acusan falta de pruebas directas en su contra

Por vínculos con Los Tlacos: arrestan al exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por extorsión a comerciantes

Asesinan a una policía en Guanajuato: iba saliendo de su turno cuando fue baleada en Purísima del Rincón

ENTRETENIMIENTO

De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez

De suplentes en Vaselina a estrellas de Timbiriche: la obra que lanzó a Thalía, Capetillo y Edith Márquez

Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 25 de octubre del 2026

Por qué ‘Contra el huracán’, película sobre Otis en Acapulco, esta siendo “destrozada” por los afectados reales

Fede Vigevani abre nueva función en el Auditorio Nacional: fecha, precios y dónde comprar boletos

Christian Chávez habla del futuro de RBD y pone en duda una reconciliación con sus compañeros

DEPORTES

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cuándo empiezan y dónde ver las competencias en México

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cuándo empiezan y dónde ver las competencias en México

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Preolímpico de Softbol para Los Ángeles 2028 se disputará en México

Protagonistas de México contra el mundo comienzan a llegar a Arabia Saudita donde Canelo enfrentará a Mbilli

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final