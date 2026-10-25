Transportistas acuerdan diálogo con Segob; CANACAR mantiene convocatoria de protesta

La mesa de negociación busca atender demandas del gremio y evitar el paro previsto para este lunes 26 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

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La Secretaría de Gobernación informa que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó dialogar con el Gobierno de México este 25 de octubre para atender sus demandas y evitar movilizaciones previstas para el próximo lunes 26 de octubre.

Segob mantiene abierta la mesa de diálogo y llamó a la dirigencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) a privilegiar la vía institucional. También reconoció a las asociaciones y cámaras de esa organización que se deslindaron de la protesta y expresaron su decisión de no afectar a la población ni el traslado de mercancías.

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De acuerdo con Segob, la dirigencia de CANACAR mantiene la convocatoria a manifestarse desde temprano, pese a que otras organizaciones aceptaron dialogar. La dependencia también reconoció la intervención de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) para pedir a CANACAR que se sume al acuerdo.

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