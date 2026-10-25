Sheinbaum defiende al sistema de salud en plena crisis del IMSS: “Está mejor que antes”

La presidenta rechaza que las instituciones públicas estén peor que antes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el desempeño del sistema público de salud y rechazó que las instituciones médicas se encuentren en peores condiciones que durante los gobiernos anteriores.

Sin embargo, reconoció que aún existen necesidades por atender, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta cuestionamientos por el desabasto de medicamentos, las condiciones laborales y las dificultades para brindar atención a los derechohabientes.

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Durante un acto público en Morelia, Michoacán, el domingo 25 de octubre de 2026, la mandataria sostuvo que se han registrado avances en el sector y afirmó que el sistema sanitario actual se encuentra en mejores condiciones que en administraciones pasadas, aunque todavía queda trabajo por hacer.

Sheinbaum asegura que el sistema de salud está mejor que antes

En su intervención ante beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar, Sheinbaum rechazó las críticas sobre el deterioro de las instituciones públicas y defendió los resultados de su administración en materia sanitaria.

Sheinbaum defiende los avances del sistema de salud frente a las críticas. REUTERS/Daniel Becerril

La presidenta señaló que el gobierno federal mantiene recorridos por hospitales y centros de salud para conocer directamente las condiciones en las que operan las unidades médicas.

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“Está mejor todo el sistema de salud, pero todavía nos falta”, expresó al referirse a los avances que, según afirmó, se han alcanzado en el sector.

La mandataria también comparó el escenario actual con el de administraciones anteriores, particularmente las del periodo neoliberal, al que atribuyó problemas relacionados con la corrupción, los privilegios y el abandono de las necesidades de la población.

Visitas sorpresa a hospitales para detectar carencias

Sheinbaum explicó que realiza visitas sin previo aviso a centros de salud y hospitales para conocer la experiencia de los pacientes y las condiciones de trabajo del personal médico.

De acuerdo con su explicación, estos recorridos buscan obtener información directa sobre el funcionamiento de las unidades, sin que los servidores públicos tengan oportunidad de preparar previamente las instalaciones para recibirla.

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Claudia Sheinbaum.

Además de dialogar con pacientes y trabajadores, la presidenta indicó que mantiene reuniones con los directores de los hospitales para identificar los recursos y servicios que hacen falta.

Estas revisiones, detalló, abarcan instituciones como el IMSS, el IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Crisis del IMSS: protestas por medicamentos y condiciones laborales

Las declaraciones presidenciales se producen en un contexto de inconformidad entre trabajadores del IMSS, quienes han realizado movilizaciones para exigir mejores condiciones laborales y atender las deficiencias que, aseguran, afectan los servicios médicos.

Entre los principales problemas señalados en torno al sistema público de salud se encuentran:

Desabasto de medicamentos e insumos: la falta de materiales necesarios dificulta la atención de algunos pacientes.

Saturación de servicios: los tiempos de espera y la disponibilidad de especialistas representan dificultades para los derechohabientes.

Demandas del personal médico: trabajadores han exigido mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas.

Presión financiera: el IMSS enfrenta desafíos económicos relacionados con sus obligaciones y la demanda de servicios.

La falta de medicamentos y los reclamos del personal mantienen bajo presión al instituto. REUTERS/Daniel Becerril

Las movilizaciones también han reavivado el debate sobre la capacidad de las instituciones públicas para garantizar atención médica oportuna y suficiente.

En ese escenario, las declaraciones de Sheinbaum contrastan con los reclamos de trabajadores que piden soluciones a las carencias reportadas en distintas unidades.

Sheinbaum anuncia reapertura del Hospital Vasco de Quiroga

Durante su gira por Michoacán, la presidenta informó que visitó el Hospital Vasco de Quiroga, perteneciente al ISSSTE, y anunció que se prevé su reapertura en noviembre de 2026.

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De acuerdo con lo expuesto durante el recorrido, el inmueble permanecía abandonado desde 2012. La reapertura forma parte de las acciones mencionadas por la mandataria para mejorar la infraestructura de los servicios médicos.

El Gobierno federal prevé reabrir el Hospital Vasco de Quiroga en Michoacán. (Presidencia )

Sheinbaum también señaló que el gobierno trabaja en la rehabilitación de centros de salud y hospitales, además de proyectar la instalación de consultorios destinados a la atención primaria.

Consultorios de salud comenzarán a operar en 2027

La presidenta adelantó que los nuevos consultorios comenzarían a brindar atención a partir de enero de 2027. Uno de ellos se contempla en la unidad habitacional Villas del Pedregal, en Morelia, donde se realizó el evento de entrega de viviendas a 931 familias.

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Según explicó, el objetivo es ampliar el acceso gratuito a los servicios médicos y acercar la atención primaria a la población.

La mandataria reiteró que la salud pública constituye un derecho y defendió la necesidad de mantener las acciones para mejorar la infraestructura y los servicios.

Aunque Sheinbaum sostuvo que el sistema sanitario ha avanzado respecto a gobiernos anteriores, también reconoció que existen pendientes.

Mientras continúan las revisiones gubernamentales, las demandas de trabajadores y pacientes mantienen en el centro de la discusión las condiciones de operación del IMSS y la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de la población.

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