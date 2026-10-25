México

Por qué ‘Contra el huracán’, película sobre Otis en Acapulco, esta siendo “destrozada” por los afectados reales

La crítica más dura surgió de integrantes del sector marítimo

Por qué ‘Contra el huracán’, película sobre Otis en Acapulco, esta siendo “destrozada” por los afectados reales (Fotos: Marco Ugarte/AP. Netflix)
Por qué ‘Contra el huracán’, película sobre Otis en Acapulco, esta siendo “destrozada” por los afectados reales (Fotos: Marco Ugarte/AP. Netflix)
Guardar

Los sobrevivientes y afectados por el huracán Otis en Acapulco criticaron Contra el huracán, película de Netflix dirigida por Jorge Michel Grau, tras considerar que la ficción minimizó la devastación que dejó el ciclón de categoría 5 en octubre de 2023, estigmatizó a los trabajadores marítimos y reprodujo acentos y modismos ajenos a Guerrero, de acuerdo a testimonios en redes sociales.

La cinta relató la historia de Wirpul y Candi, dos medios hermanos que quedaron atrapados en un yate cuando una tormenta tropical se convirtió en huracán. La producción se inspiró en experiencias de marineros que sobrevivieron a Otis, pero una parte de la población de Acapulco sostuvo que el resultado se alejó de lo vivido aquella madrugada.

PUBLICIDAD

El elenco reunió a Benny Emmanuel como Wirpul, Kristyan Ferrer como Candi, Mónica del Carmen, Mónica Jiménez, Gonzalo Vega y Andrew Leland Rogers. La película se distribuyó de forma mundial en el catálogo de Netflix.

La Cooperativa del Paseo del Pescador rechazó la imagen de los marineros

La crítica más dura surgió de integrantes del sector marítimo. La Cooperativa del Paseo del Pescador de Acapulco expresó su rechazo a la forma en que la película retrató a los llamados “hombres de mar”.

Su presidente cuestionó que la trama hubiera asociado o generalizado a trabajadores del mar con actos de violencia y conductas delictivas. Para los pescadores, esa representación manchó el nombre de un gremio que enfrentó pérdidas humanas y materiales durante el paso de Otis.

PUBLICIDAD

Las tripulaciones de los yates de Acapulco se hundieron con sus barcos
La Cooperativa del Paseo del Pescador rechazó la imagen de los marineros Crédito: Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Los trabajadores marítimos recordaron que decenas de personas permanecieron en embarcaciones, muelles y zonas cercanas a la bahía cuando el huracán alcanzó Acapulco. Algunos buscaron proteger sus barcos; otros quedaron incomunicados en altamar o perdieron contacto con sus familias durante horas.

La molestia se concentró en que la película usó el entorno marítimo como escenario de conflictos entre personajes y situaciones de peligro que, para parte del gremio, no correspondieron con la solidaridad que existió entre pescadores, capitanes y trabajadores portuarios.

La crítica no se limitó al argumento de los dos hermanos. También alcanzó la lectura que la cinta hizo sobre los marineros que quedaron expuestos a la fuerza del viento, el oleaje y la falta de comunicación durante el fenómeno meteorológico.

Otis dejó una ciudad incomunicada el 25 de octubre de 2023

Acapulqueños cuestionaron que Contra el huracán no hubiera mostrado la dimensión colectiva de la emergencia. La película se concentró en el encierro de los protagonistas dentro de una embarcación, mientras que el huracán dejó daños en viviendas, hoteles, comercios, carreteras, servicios públicos y redes de comunicación.

La madrugada del 25 de octubre de 2023, Otis evolucionó con rapidez hasta convertirse en un huracán de categoría 5. El fenómeno tomó por sorpresa a habitantes de Acapulco y otras zonas de Guerrero, donde muchas personas enfrentaron el ciclón sin información suficiente sobre la fuerza que alcanzaría.

Usuarios de redes sociales señalaron que la película no transmitió el miedo, la incertidumbre ni la destrucción que atravesó el puerto. También reprocharon que varias escenas no coincidieron con las condiciones que vivieron familias que permanecieron sin luz, agua, señal telefónica y acceso a alimentos durante los primeros días posteriores al huracán.

Otis dejó una ciudad incomunicada el 25 de octubre de 2023 EFE/David Guzmán
Otis dejó una ciudad incomunicada el 25 de octubre de 2023 EFE/David Guzmán

La producción recreó gran parte de la acción en un espacio cerrado. Para filmar las secuencias marítimas, el equipo utilizó un tanque de agua de 200 metros cuadrados, turbinas de aire y tres yates en los Estudios Churubusco.

Ese recurso técnico permitió construir la experiencia de los personajes dentro de un barco, pero también redujo la presencia de Acapulco como ciudad devastada. Los críticos locales consideraron que el puerto apareció como fondo de una historia familiar, no como el territorio que sufrió una catástrofe.

La diferencia entre ambas perspectivas explicó parte del rechazo. La película presentó un drama de supervivencia íntimo; los afectados esperaban una representación más cercana a la experiencia comunitaria que dejó Otis.

Los diálogos no reprodujeron el habla de Acapulco

Los acentos y expresiones de los personajes provocaron otra parte de las críticas. Habitantes de Acapulco consideraron que los actores no hablaron como la población local y usaron modismos que no correspondieron con la forma de expresarse en el puerto.

En redes sociales, algunos espectadores describieron la pronunciación como una mezcla entre acento costeño y yucateco. Las reacciones incluyeron burlas y reclamos porque la ambientación en Guerrero perdió credibilidad para quienes conocieron de primera mano la zona donde se ubicó la historia.

La observación sobre los diálogos se sumó a la inconformidad por la representación de los pescadores y la falta de escenas sobre la destrucción urbana. Para los críticos, esos elementos alejaron la película de Acapulco, pese a que Otis funcionó como el hecho central que desencadenó la trama.

Parte de la audiencia defendió el largometraje al recordar que no se trató de un documental. Desde esa lectura, la cinta exploró el conflicto de dos hermanos con una relación rota y utilizó el huracán como detonante de su confrontación y de su intento por sobrevivir.

Jorge Michel Grau fusionó vivencias de dos sobrevivientes

Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco
Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco

Jorge Michel Grau escribió y dirigió la película junto con José Leonor Alejandro y Venancio Villalobos. El proyecto partió de un reportaje de El País sobre marineros que enfrentaron el paso de Otis desde altamar.

El equipo trabajó con Marlon Alfonso Valdez y Jonathan “Chino”, dos sobrevivientes que participaron como asesores técnicos y aparecieron brevemente en el metraje. Ambos vivieron el huracán en embarcaciones distintas, pero el guion fusionó parte de sus experiencias en la relación ficticia entre Wirpul y Candi.

La película mostró a Wirpul como un capitán joven que decidió quedarse a velar un yate ante la llegada de la tormenta. Candi lo acompañó pese a los conflictos familiares que ambos arrastraron durante años.

El huracán dejó a los personajes sin motor, incomunicados y a la deriva en la bahía. La historia cerró su mirada sobre ese vínculo familiar, mientras las críticas de los afectados se concentraron en la distancia entre esa ficción y la experiencia que dejó Otis en Acapulco.

Temas Relacionados

Huracán OtisContra el huracánAcapulcomexico-noticiasmexico-entretenimientoNetflixBenny Emmanuel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Temblor hoy en México 25 de octubre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 25 de octubre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 25 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 25 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

La dispersión de los recursos comenzó el 19 de octubre y se mantendrá hasta el viernes 30

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Grecia Quiroz recibe invitación del Consejo Empresarial de Michoacán: “es importante escuchar todas las demandas”

El acercamiento de Grecia Quiroz con el Consejo Empresarial de Michoacán amplía la base de interlocutores de quien aspira a la gubernatura del estado por la vía independiente

Grecia Quiroz recibe invitación del Consejo Empresarial de Michoacán: “es importante escuchar todas las demandas”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

César Jáuregui envía mensaje desde El Altiplano tras ser procesado por traición a la patria: “Les pido sus buenas vibras”

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña

El rastro de Guillermo Zuany antes del operativo de El Pinal: las evidencias que vinculan al exfiscal prófugo con el caso CIA en Chihuahua

Con la DEA tras sus huellas: los crímenes por los que “El Chore”, operador de Los Gigios en Sonora, fue capturado para su extradición

ENTRETENIMIENTO

Fede Vigevani abre nueva función en el Auditorio Nacional: fecha, precios y dónde comprar boletos

Fede Vigevani abre nueva función en el Auditorio Nacional: fecha, precios y dónde comprar boletos

Christian Chávez habla del futuro de RBD y pone en duda una reconciliación con sus compañeros

Cambia el show de Alejo Igoa en México: nueva programación, reembolsos y qué pasará con los boletos

Enrique Guzmán genera polémica por su rostro rejuvenecido: usuarios reaccionan a su impactante cambio

Manuel “El Flaco” Ibáñez sería dado de alta del hospital tras hemorragias en el estómago: reservado a evolución

DEPORTES

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Preolímpico de Softbol para Los Ángeles 2028 se disputará en México

Protagonistas de México contra el mundo comienzan a llegar a Arabia Saudita donde Canelo enfrentará a Mbilli

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

México obtiene su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub 17