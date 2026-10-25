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Christian Chávez habla del futuro de RBD y pone en duda una reconciliación con sus compañeros

El cantante habló sobre una posible producción televisiva inspirada en la agrupación y reconoció que cada integrante tiene una historia distinta que contar

Christian Chávez regresa a Perú después de 16 años. Foto: Difusión
Christian Chávez regresa a Perú después de 16 años. Foto: Difusión
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La historia de RBD todavía tiene capítulos pendientes y Christian Chávez parece tenerlo muy claro. Cuestionado por los medios de comunicación sobre la posibilidad de participar en una serie dedicada a la agrupación, el cantante dejó abierta la puerta a ese proyecto, aunque también hizo una reflexión sobre las diferencias que existen entre las experiencias de sus integrantes. Sus palabras llegan en medio de las expectativas de los seguidores que sueñan con volver a ver juntos a los protagonistas de uno de los fenómenos juveniles más recordados de la música latina.

“Pues estaría padrísimo, ¿no?”, respondió al imaginar una producción de ese tipo. Sin embargo, el entusiasmo inicial estuvo acompañado de una observación: “Creo que hay muchas cosas que contar”.

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El intérprete también hizo referencia a la serie de Timbiriche como ejemplo de cómo la trayectoria de una agrupación puede convertirse en material para una producción televisiva. No obstante, su comentario más significativo fue que no sería justo presentar una única versión de lo que ocurrió con RBD. “No es lo mismo como yo viví RBD, a como lo vivió Maite, a como lo vivió Dulce”, explicó, dejando claro que las vivencias individuales serían fundamentales para contar esa historia.

Christian Chávez habla de una serie de RBD y de las historias que faltan por contar

RBD
Timbiriche, RBD y OV7: reencuentro y final de las bandas pop este 2023 Foto: Cuartoscuro

La posibilidad de llevar la historia de RBD a una serie despertó el interés de Christian, quien no descartó la idea cuando fue cuestionado al respecto.

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El cantante considera que existen experiencias suficientes para construir una narración interesante, pero también advierte que las diferencias entre sus compañeros no deben ignorarse.

Cada uno vivió el éxito, la exposición pública y las consecuencias de formar parte de un fenómeno internacional desde una posición particular.

“Ya no son temas de dinero”: la frase de Christian que aviva la polémica

Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann demandaron a su exmánager, Guillermo Rosas, por un irregularidades en la administración de una gira mundial
Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann demandaron a su exmánager, Guillermo Rosas, por un irregularidades en la administración de una gira mundial. (@rbd_musica)

Al ser cuestionado sobre una posible reconciliación con sus compañeros, Christian fue más reservado. “Es que fíjate que ya no son temas de dinero, ¿eh? Ni siquiera”, comentó, antes de añadir entre risas: “No, pues se pone buena la serie, ¿no?”. La frase llamó la atención por el contexto de las diferencias que han rodeado a RBD después de su gira de reencuentro, aunque no constituye una explicación detallada de los desacuerdos entre sus integrantes.

El cantante también explicó por qué prefiere medir sus palabras cuando habla públicamente de la agrupación. “Es que ya no me gusta opinar mucho, porque luego digo algo y se malentiende o luego me editan mal y luego parece que me estoy burlando de los demás”, señaló.

Aun con sus reservas, Christian no dio por terminada la posibilidad de que las experiencias de RBD lleguen a la pantalla. “Creo que cada uno de nosotros todavía tiene mucho que decir”, afirmó.

¿Quién es Christian Chávez y qué ocurre actualmente con RBD?

Christian Chávez regresará a Perú para cantar temas de RBD y sus éxitos como solista. Foto: Difusión
Christian Chávez regresará a Perú para cantar temas de RBD y sus éxitos como solista. Foto: Difusión

Christian Chávez es un cantante y actor mexicano que alcanzó la fama internacional al interpretar a Giovanni Méndez en la telenovela Rebelde, estrenada en 2004. El éxito de la producción impulsó la creación de RBD, agrupación en la que compartió escenario con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera. El grupo conquistó al público con canciones como Rebelde, Sálvame y Solo quédate en silencio, y se convirtió en un referente del pop juvenil latinoamericano.

Después de la separación de la banda en 2009, sus integrantes continuaron con distintos proyectos profesionales. El regreso a los escenarios con el Soy Rebelde Tour en 2023 reavivó la nostalgia y reunió a cinco de los seis miembros originales, pues Alfonso Herrera no participó.

Sin embargo, las expectativas de una nueva etapa colectiva quedaron acompañadas de diferencias y asuntos pendientes relacionados con la organización de aquella gira.

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