Metro CDMX expone a sujeto que ingresó a zona de vías en la Línea 2 y que causó un retraso de 17 minutos

El director del Metro CDMX evidenció cómo una persona ingresó a la zona de vías de la Línea 2 (X/ @AdrianRubalcava)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) ha presentado una serie de fallas y afectaciones que han perjudicado a los usuarios en días recientes. Luego del incendio en la Línea 9 y el corto circuito en la estación Zaragoza de la Línea 1, un nuevo incidente afectó el servicio de la Línea 2 este fin de semana.

Fue por medio de redes sociales que el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava Suárez, expuso a la persona que causó un contratiempo de 17 minutos en la operación de la línea azul, esto luego de que un hombre ingresara a la zona de vías, razón por la que el personal activó los protocolos de emergencia para salvaguardar la integridad de la persona.

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A través de sus canales oficiales en redes sociales evidenció cómo una persona ajena al sistema STC ingresó a las vías, saltó las rejas que delimitan las instalaciones de la Línea 2 del Metro CDMX con la Calzada de Tlalpan. En las imágenes se puede apreciar cómo el sujeto ingresó sin que nadie se percatara o le impidiera el paso.

Cámaras de videovigilancia del C5 captaron a una persona sobre la malla perimetral que divide la vialidad vehicular de las vías del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México. El individuo permaneció sobre la estructura metálica junto a las vías mientras transitan automóviles por la avenida y, posteriormente, pasa un tren sobre el tramo de la Línea 2 (X/ @AdrianRubalcava)

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con las autoridades, este incidente ocurrió la tarde del sábado 24 de octubre, a pesar de que ocurrió en fin de semana, la situación afectó la circulación de trenes, en consecuencia el servicio se detuvo alrededor de 17 minutos. El director del STC Metro explicó que identificaron a la persona que ingresó a las vías gracias a que un conductor observó el momento en que el sujeto saltó a las vías.

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La afectación a la circulación de trenes ocurrió cerca de las 17:00 horas; cada que una persona ingresa al sistema del STC Metro se tiene que realizar un corte de energía para evitar alguna descarga. “Hoy, en la Línea 2 del @MetroCDMX, fue necesario suspender el servicio durante 17 minutos después de que una persona saltara las rejas que separan Calzada de Tlalpan de las vías. Gracias a que uno de nuestros conductores la detectó a tiempo, logramos cortar la corriente”, publicó Adrián Rubalcava.

Las autoridades realizaron la detención del sujeto, en las imágenes que compartió el director del STC Metro se puede observar cómo el sujeto caminó por las vías, lo que sobresalió es que nadie se percató se su presencia hasta que afectó la circulación de trenes. Aparentemente la persona estaría en situación de calle, se desconoce bajó qué circunstancias ingresó a la red del Metro CDMX, pero las imágenes evidenciaron la vulnerabilidad de las vallas des seguridad que separan la calzada con las vías.

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Así fue el momento en que una persona ingresó a las vías de la Línea 2 del Metro CDM y fue arrestado (X/ @AdrianRubalcava)

Finalmente, Adrián Rubalcava agradeció la intervención del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). “Los elementos de la @SSC_CDMX asignados al Metro actuaron rápidamente, en coordinación con Seguridad Institucional, para retirarla de las vías y detenerla. La persona ya fue presentada ante las autoridades correspondientes. Ingresar a las vías pone en riesgo la vida: una descarga eléctrica puede ser mortal. Agradecemos a los usuarios su paciencia y comprensión”.

Dos incidentes en una semana afectaron el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX

Es la segunda ocasión en una semana que la Línea 2 del Metro sufre retrasos en su operación durante esta semana, la primera sucedió el 22 de octubre y se debió a la caída de un objeto metálico. El propio director del STC Metro se encargó de evidenciar cómo los usuarios también perjudican el avance de trenes.

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La Línea 2 del Metro registró presencia de humo en un tren de la estación Chabacano alrededor de las 18:20 horas de este jueves 22 de octubre, lo que obligó a desalojar a los pasajeros y retrasó la circulación rumbo a Cuatro Caminos. El STC retiró la unidad para revisarla y, horas después, informó que el servicio volvió a operar de forma continua.

La Línea 2 del Metro CDMX presentó un incidente que afectó el servicio (X/ @FernandoVlezGa1)

Pasajeros difundieron imágenes en redes sociales del momento en que el vagón expulsó humo negro, luego de permanecer detenido durante varios minutos en Chabacano. El tren circulaba con dirección a Cuatro Caminos cuando comenzó la emisión proveniente del material rodante.

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El desalojo concentró a los usuarios en el andén de espera, donde aumentó la afluencia. Entre los mensajes difundidos estuvieron: “Línea 2 sin avanzar... Lleva 20 minutos y no avanza el tren” y “Qué pasó en Línea 2. Nos desalojaron en Xola y no hay servicio”.

El Sistema de Transporte Colectivo explicó que retiró un tren para su revisión, por lo que pidió a los pasajeros atender las indicaciones de su personal, permitir el libre cierre de puertas y descender de los vagones antes de ingresar.

Más tarde, el organismo afirmó que la marcha de los trenes se normalizó después de sacar de circulación la unidad afectada. También señaló que mantuvo el servicio mientras realizaba la revisión mecánica.

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