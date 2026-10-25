México

Fede Vigevani abre nueva función en el Auditorio Nacional: fecha, precios y dónde comprar boletos

La demanda por ver al creador uruguayo en vivo suma otra oportunidad para sus seguidores en CDMX, con entradas disponibles para enero de 2027

Fede Vigevani rregresa a Perú para brindar concierto.
Fede Vigevani rregresa a Perú para brindar concierto.
Guardar

Fede Vigevani prepara su regreso al Auditorio Nacional con El Mundo de Fede Vigevani y sus seguidores en la Ciudad de México tendrán otra oportunidad para disfrutar del espectáculo. Ante la apertura de una nueva función, programada para el domingo 24 de enero de 2027 a las 17:00 horas, el creador de contenido amplía las opciones para quienes buscan verlo en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

El anuncio se suma a la presentación prevista para ese mismo día a las 13:00 horas. Los boletos para la función de la tarde ya están a la venta, por lo que los interesados pueden consultar las localidades disponibles antes de elegir sus asientos.

PUBLICIDAD

Los precios reportados van de 434 a 3,720 pesos, con cargos incluidos, aunque el costo depende de la zona seleccionada y de la disponibilidad al momento de la compra. La venta se realiza a través de Ticketmaster México. Así, enero de 2027 se perfila como una nueva oportunidad para que los seguidores de Fede disfruten en vivo de un formato inspirado en los contenidos que lo hicieron popular en internet.

¿Cuándo es la nueva función de Fede Vigevani en el Auditorio Nacional?

Fede Vigevani - (Instagram)
Fede Vigevani - (Instagram)

La cita adicional quedó programada para el domingo 24 de enero de 2027 a las 17:00 horas, mientras que la función de las 13:00 horas se mantiene en el calendario anunciado. Ambas presentaciones corresponden a El Mundo de Fede Vigevani, un espectáculo diseñado para trasladar al escenario parte del universo que el uruguayo comparte con su audiencia digital.

PUBLICIDAD

Quienes quieran asistir pueden revisar las localidades y los precios disponibles en Ticketmaster México. Debido a que el costo cambia según la zona y la disponibilidad, es recomendable consultar la plataforma antes de completar la compra. Los montos reportados van de 434 a 3,720 pesos, con cargos incluidos.

La presentación en la capital forma parte de una gira nacional que comienza en noviembre de 2026. El recorrido contempla Torreón el 7 de noviembre, Monterrey el 8, Hermosillo el 14, Tijuana el 15, Ciudad Juárez el 21 y Guadalajara el 22, antes de llegar al Auditorio Nacional en enero.

¿Qué podrán encontrar los fans en El Mundo de Fede Vigevani?

El creador uruguayo toma un rol de cómplice en el reality show
El creador uruguayo toma un rol de cómplice en el reality show (Instagram / fedevigevani)

El espectáculo busca convertir en una experiencia presencial los retos, las aventuras, el humor y las dinámicas que caracterizan los videos de Fede. La propuesta acerca a sus seguidores a una versión en vivo de los contenidos que consumen en plataformas digitales, con la participación de integrantes de su equipo y situaciones pensadas para el entretenimiento.

Federico Vigevani nació en Montevideo, Uruguay, y ganó notoriedad en internet gracias a su participación en Dosogas, canal dedicado a las bromas y las cámaras ocultas. Más adelante consolidó su carrera individual con videos de desafíos, historias de misterio, humor, aventuras y música, además de colaboraciones con otros creadores.

Con el paso del tiempo, su actividad se ha extendido más allá de YouTube. Las presentaciones en vivo le permiten mantener el contacto directo con sus seguidores y llevar a otros escenarios el estilo de contenido que impulsó su popularidad entre el público joven.

Los dulces de Fede Vigevani que causaron furor en México

Hombre joven con camisa blanca y gorra blanca sentado en una mesa de madera en una terraza, con una baranda, árboles, montañas y cielo nublado.
El influencer es particiante de La Casa de los Famoso México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fede Vigevani también ha expandido su presencia en México con FRIKS, su marca de gomitas ácidas desarrollada en colaboración con Warheads. El producto llegó a las tiendas OXXO el 15 de octubre de 2026 y despertó el interés de sus seguidores, quienes comenzaron a buscarlas en distintos establecimientos.

La demanda fue tal que, según reportes publicados en octubre, las primeras unidades se agotaron en menos de 24 horas en algunos puntos de venta. Ante la respuesta del público, el creador anunció que enviarían nuevas cajas para reabastecer las tiendas. Sin embargo, la disponibilidad puede variar entre sucursales, por lo que no significa que los dulces estén agotados en todo México.

Con FRIKS, el influencer suma una apuesta comercial a su trayectoria digital y a sus espectáculos en vivo. Mientras prepara su regreso al Auditorio Nacional con El Mundo de Fede Vigevani, sus seguidores también permanecen atentos a la reposición de las gomitas, cuya popularidad ha generado expectativa entre quienes quieren probarlas.

Temas Relacionados

Fede VigevaniAuditorio NacionalCDMXmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vicente Fox exige renuncia de Taddei del INE y crítica crisis en el IMSS

El expresidente cuestiona a la presidenta del órgano electoral tras los señalamientos sobre contratos bajo revisión y llama a organizarse rumbo a los comicios federales de 2027

Vicente Fox exige renuncia de Taddei del INE y crítica crisis en el IMSS

“El predial no va a aumentar” en la CDMX: Morena acusa a PAN de desinformar sobre ley castral

El legislador Ángel Tamariz Sánchez descarta un incremento en el impuesto predial para 2027 y acusa al PAN de difundir información falsa sobre la nueva ley catastral y el programa metropolitano

“El predial no va a aumentar” en la CDMX: Morena acusa a PAN de desinformar sobre ley castral

De la austeridad a la polémica: reviven publicación de Sheinbaum sobre Guadalupe Taddei

También revivieron las declaraciones de AMLO sobre Taddei cuando fue nombrada consejera presidenta tras la salida de Lorenzo Córdova

De la austeridad a la polémica: reviven publicación de Sheinbaum sobre Guadalupe Taddei

Alito Moreno pide al gobierno cancelar acuerdos con Cuba por médicos y advierte riesgo para el T-MEC

El dirigente priista respaldó el señalamiento de la congresista María Elvira Salazar, mientras Claudia Sheinbaum sostiene que los especialistas cubanos reciben salarios equivalentes a los de sus colegas mexicanos

Alito Moreno pide al gobierno cancelar acuerdos con Cuba por médicos y advierte riesgo para el T-MEC

Claudia Sheinbaum destaca el papel de los créditos Infonavit y el derecho a la vivienda digna desde Morelia, Michoacán

La presidenta anunció viviendas con pagos fijos, reestructuración de adeudos y trámites gratuitos, mientras Infonavit informó avances de construcción y entregas para las familias

Claudia Sheinbaum destaca el papel de los créditos Infonavit y el derecho a la vivienda digna desde Morelia, Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Investigan a influencer venezolana por operaciones con recursos de procedencia ilícita tras arrestarla con más de 1 millón de pesos en CDMX

César Jáuregui envía mensaje desde El Altiplano tras ser procesado por traición a la patria: “Les pido sus buenas vibras”

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña

El rastro de Guillermo Zuany antes del operativo de El Pinal: las evidencias que vinculan al exfiscal prófugo con el caso CIA en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Por qué ‘Contra el huracán’, película sobre Otis en Acapulco, esta siendo “destrozada” por los afectados reales

Por qué ‘Contra el huracán’, película sobre Otis en Acapulco, esta siendo “destrozada” por los afectados reales

Christian Chávez habla del futuro de RBD y pone en duda una reconciliación con sus compañeros

Cambia el show de Alejo Igoa en México: nueva programación, reembolsos y qué pasará con los boletos

Enrique Guzmán genera polémica por su rostro rejuvenecido: usuarios reaccionan a su impactante cambio

Manuel “El Flaco” Ibáñez sería dado de alta del hospital tras hemorragias en el estómago: reservado a evolución

DEPORTES

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Preolímpico de Softbol para Los Ángeles 2028 se disputará en México

Protagonistas de México contra el mundo comienzan a llegar a Arabia Saudita donde Canelo enfrentará a Mbilli

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

México obtiene su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub 17