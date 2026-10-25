México

Interpuesto encabeza concierto gratuito para el gran cierre de la Feria de la Cecina de Yecapixtla 2026: fecha, horario y cómo llegar

La banda de rock urbano llega al Zócalo municipal el viernes 30 de octubre a las 22:30 horas, dentro de la programación final de los diez días de festejo en Morelos

El cartel oficial confirma la presentación de Interpuesto el viernes 30 de octubre a las 22:30 horas. Composición fotográfica/ Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento
El cartel oficial confirma la presentación de Interpuesto el viernes 30 de octubre a las 22:30 horas. Composición fotográfica/ Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento
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Interpuesto, banda de rock urbano con 35 años de trayectoria, encabeza el cierre gratuito de la Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla 2026.

El concierto está programado para el viernes 30 de octubre a las 22:30 horas en el Teatro del Pueblo, ubicado en el Zócalo municipal, de acuerdo con el cartel oficial difundido por el Ayuntamiento de Yecapixtla.

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La feria se extiende del jueves 22 al sábado 31 de octubre y reparte su programación en tres escenarios.

El Teatro del Pueblo concentra los eventos con acceso gratuito, condición que el propio municipio remarca en su cartelera oficial: “Los eventos en el Teatro del Pueblo son totalmente gratis”.

La Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla se realiza del 22 al 31 de octubre de 2026 en el municipio morelense. Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento
La Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla se realiza del 22 al 31 de octubre de 2026 en el municipio morelense. Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento

Interpuesto se presenta el viernes 30 de octubre a las 22:30 horas

El cartel individual de la banda, difundido por el Ayuntamiento, confirma la fecha y el horario: viernes 30 de octubre, 22:30 horas, en el Teatro del Pueblo.

Se trata de la última presentación programada esa noche en ese escenario, dentro del cierre de la Feria de la Cecina y Tianguis Grande Yecapixtla 2026.

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El Teatro del Pueblo, ubicado en el Zócalo municipal, será la sede del concierto de Interpuesto. Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento
El Teatro del Pueblo, ubicado en el Zócalo municipal, será la sede del concierto de Interpuesto. Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento

La banda fue fundada en 1990 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y se ha convertido en un referente del rock mexicano.

Qué otros conciertos gratuitos habrá el viernes 30 de octubre

El programa general del municipio detalla el orden completo de esa noche en el Teatro del Pueblo.

A las 18:15 horas abre Los Kolors, seguido de Atake Klandestino a las 19:30 horas y Los Funk’s a las 21:00 horas, antes de que Interpuesto cierre el cartel a las 22:30 horas.

Atake Klandestino se presenta a las 19:30 horas, antes del cierre con Interpuesto. Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento
Atake Klandestino se presenta a las 19:30 horas, antes del cierre con Interpuesto. Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento

El esquema distribuye los cuatro actos en bloques de entre 75 y 90 minutos, todos con sede en el Zócalo de Yecapixtla y sin costo de entrada.

Cómo llegar a Yecapixtla desde la Ciudad de México

Desde la capital, la ruta más usada implica tomar la autopista México-Puebla (MEX-150D) hacia Cuautla y continuar por la carretera federal México-Cuautla (MEX-115) hasta enlazar con la carretera estatal MOR-10 en dirección a Yecapixtla.

El trayecto tiene una distancia aproximada de 98 kilómetros y una duración de entre 1 hora 16 minutos y 1 hora 43 minutos.

Monumento Ángel de la Independencia bajo un cielo azul claro en Ciudad de México. El sol brilla detrás de la estatua dorada. Edificios y tráfico vehicular rodean el área.
La autopista México-Puebla conecta a la capital con Yecapixtla a través de Cuautla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es salir por el sur de la capital hacia la autopista México-Cuernavaca (95D) y tomar después la vía Tepoztlán-Cuautla.

Desde Cuernavaca, la distancia se reduce a entre 48 y 60 kilómetros, con un tiempo de traslado de entre 45 minutos y 1 hora.

Quienes viajan en transporte público pueden tomar un autobús con destino a Cuautla desde la Central de Autobuses del Sur (Taxqueña) y, de ahí, abordar una combi local hacia Yecapixtla.

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Desde Cuernavaca, la distancia hacia Yecapixtla se reduce a menos de una hora de traslado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La feria conmemora a la cecina, platillo que identifica a Yecapixtla fuera de Morelos

La Feria de la Cecina y Tianguis Grande nació como una extensión del tianguis semanal que el municipio realiza todos los jueves por la mañana.

La cecina se elabora con carne de res cortada en tiras delgadas que pasa por un proceso de salado antes de comercializarse en los puestos locales.

Durante los diez días de feria, esa venta semanal se amplía con una zona gastronómica mayor, que convive con el Tianguis Grande, espacio donde se ofrecen artesanías, productos regionales, alimentos y textiles como parte de la identidad comercial del municipio.

La elaboración de la cecina parte de carne de res cortada en tiras delgadas y sometida a un proceso de salado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La elaboración de la cecina parte de carne de res cortada en tiras delgadas y sometida a un proceso de salado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En ediciones anteriores, la feria ha recibido a artistas como Gerardo Ortiz, Los Tigres del Norte y Banda MS, lo que consolidó su lugar dentro del calendario ferial de Morelos y atrajo visitantes de la Ciudad de México y otros estados.

Jaripeos, lucha libre y duelo de acordeones anteceden al cierre con Interpuesto

Antes de la noche de rock del 30 de octubre, la feria desarrolló actividades en sus otros dos escenarios.

La Monumental Plaza de Toros abrió el 22 de octubre con un jaripeo de “Los Destructores” de Memo Ocampo, seguido de un espectáculo de mariachi el 24 de octubre.

Ilustración de un luchador enmascarado en el aire sobre una plaza con gente, un cuadrilátero, un escenario y edificios al fondo.
El evento reúne conciertos, jaripeos, lucha libre y venta de cecina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 25 de octubre, ese mismo recinto recibió la función de Lucha Libre AAA y una cabalgata, mientras que el 26 de octubre se realizó un segundo jaripeo.

En el Megadomo, el Duelo de Acordeones con Los Cardenales de Nuevo León, Los Invasores de Nuevo León y El Poder del Norte se presentó el 25 de octubre, previo a los conciertos de Espinoza Paz y Grupo Firme.

El sábado 31 de octubre cierra la feria con el evento gastronómico a las 7:00 horas

De acuerdo con el programa general del Ayuntamiento, la Feria de la Cecina y Tianguis Grande concluye el sábado 31 de octubre con el evento gastronómico de cierre, programado desde las 7:00 horas.

El cierre gastronómico se realiza un día después del concierto de Interpuesto en el Teatro del Pueblo. Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento
El cierre gastronómico se realiza un día después del concierto de Interpuesto en el Teatro del Pueblo. Foto: Feria Internacional de la Cecina de Yecapixtla/Yecapixtla Morelos H. Ayuntamiento

Esa actividad marca el final de los diez días de feria tras la noche de rock encabezada por Interpuesto en el Teatro del Pueblo.

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