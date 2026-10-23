CatriFest en el Centro Histórico: la feria de artesanos mexicanos que podrás visitar este Día de Muertos con entrada libre

Quienes busquen un plan para el Día de Muertos podrán visitar CatriFest, la feria de productores artesanales mexicanos que llegará al Centro Histórico con acceso gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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CatriFest reunirá a productores artesanales mexicanos en el Museo de la Caricatura, en el Centro Histórico de Ciudad de México, como parte de las actividades por el Día de Muertos.

La feria tendrá entrada libre y se realizará durante tres días, con una propuesta centrada en el talento, la creatividad y las expresiones culturales de los artesanos participantes.

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La vigésima edición de la Feria de Productores Artesanales Mexicanos, identificada como CatriFest, abrirá sus puertas el 29, 30 y 31 de octubre. El encuentro se llevará a cabo de 11:00 a 18:00 en Donceles 99, una dirección ubicada en el Centro Histórico de la capital mexicana.

La convocatoria fue difundida por el Museo de la Caricatura, que invitó al público a visitar una feria dedicada a los productores artesanales mexicanos durante las celebraciones de Día de Muertos. El acceso será sin costo.

CatriFest se sumará a las celebraciones por el Día de Muertos

CatriFest tendrá lugar en los últimos días de octubre, antes de las fechas centrales del Día de Muertos. La feria se integrará a una temporada en la que las calaveras y la memoria de los difuntos ocupan un lugar central en las tradiciones mexicanas.

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El nombre del encuentro remite a la figura de la catrina, uno de los símbolos más reconocibles de esta celebración. La propuesta combinará esa referencia con una feria dedicada al trabajo de productores artesanales mexicanos.

El público podrá acercarse para conocer expresiones de creatividad y cultura vinculadas con la temporada. La actividad busca dar visibilidad al talento de los artesanos en un espacio abierto para visitantes.

El Museo de la Caricatura conserva obras desde 1826

El espacio que albergará CatriFest ocupa el histórico inmueble del Real Colegio de Cristo. Según la ficha del Sistema de Información Cultural, el edificio data de la época colonial y conserva vestigios prehispánicos en sus cimientos.

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El recinto está relacionado con los restos del Templo Mayor, situado a una calle de distancia. Esa ubicación enlaza al museo con una de las áreas de mayor concentración histórica de la ciudad.

La institución se dedica a preservar, resguardar y difundir la obra de los caricaturistas mexicanos, además de reunir datos biográficos sobre sus trayectorias. Sus colecciones permiten recorrer distintas etapas de la caricatura nacional.

La exposición permanente lleva por nombre “La caricatura en la historia, historia de la caricatura”. El recorrido está dividido en cuatro periodos que abarcan desde el México independiente hasta la crítica humorística desarrollada por sexenios.

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El primer tramo se concentra en la caricatura del México independiente, entre 1826 y 1876. El segundo aborda la sátira durante el porfiriato, mientras que el tercero se enfoca en la Revolución, el caudillismo y el maximato.

La última sección de la muestra permanente está dedicada a la crítica humorística por sexenios y cubre el periodo de 1934 a 2002. La división permite observar cambios en la mirada de los caricaturistas sobre la vida política y social del país.

El recinto cuenta con exposiciones, librería y visitas guiadas

Además de su muestra permanente, el Museo de la Caricatura dispone de salas para exposiciones temporales de autores mexicanos y de creadores de distintas partes del mundo. El lugar también cuenta con una librería donde se pueden adquirir publicaciones de caricaturistas reconocidos.

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La ficha del Sistema de Información Cultural señala que el museo ofrece visitas guiadas y un tianguis dedicado a la exposición y venta de caricatura. Actualmente, el recinto resguarda 1,500 caricaturas originales que van de 1826 a la fecha.

La información institucional indica que el museo abre de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 y solicita una aportación voluntaria para sus visitantes. Para CatriFest, el anuncio específico de la feria establece que habrá entrada libre.

El espacio que albergará CatriFest ocupa el histórico inmueble del Real Colegio de Cristo. Foto: Pueblos México

Cómo llegar a CatriFest en Metro y Metrobús

Las opciones más cercanas para llegar al Museo de la Caricatura son las siguientes:

Metro Zócalo/Tenochtitlan , de la Línea 2: es la estación de Metro más próxima al recinto. Desde ahí, el trayecto a pie toma alrededor de tres minutos por la zona de República de Argentina y Donceles.

Metro Allende , también de la Línea 2: es otra alternativa cercana dentro del Centro Histórico. Puede resultar útil para quienes lleguen desde el poniente de la ciudad o hagan conexión en Bellas Artes.

Metrobús República de Argentina , de la Línea 4, ruta norte: es la parada de Metrobús más próxima. Se ubica sobre República de Venezuela, cerca del cruce con República de Argentina, y permite llegar caminando al museo en pocos minutos.

Metrobús República de Chile , de la Línea 4, ruta norte: se encuentra sobre Belisario Domínguez y representa una segunda opción para quienes utilicen ese servicio.

Metrobús Teatro Blanquita, de la Línea 4, ruta norte: está a mayor distancia que República de Argentina, aunque sigue siendo una opción viable para entrar caminando por Donceles desde el sector del Eje Central.

Para el acceso más directo, la alternativa recomendada es bajar en Zócalo/Tenochtitlan si se viaja en Metro, o en República de Argentina si se utiliza el Metrobús.

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La feria tendrá entrada libre y se realizará durante tres días, con una propuesta centrada en el talento, la creatividad y las expresiones culturales de los artesanos participantes. EFE/ Mario Guzmán

El evento ofrecerá una alternativa para quienes quieran acercarse a la producción artesanal mexicana durante la temporada de Día de Muertos.

Las personas interesadas podrán asistir entre el 29 y el 31 de octubre, dentro del horario anunciado para la feria. El punto de encuentro será el Museo de la Caricatura, en el Centro Histórico de Ciudad de México.