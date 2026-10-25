EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 25 de octubre: tres estados en alerta de lluvias por Vance

06:36 hsHoy
Lista de estados donde se pronostican lluvias
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este y sureste) y Durango (norte).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz (centro), Puebla (sureste), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (costa).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.
06:10 hsHoy
Alerta de lluvias por Vance en Guerrero, Michoacán y Jalisco
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango y Coahuila, además de rachas de viento de hasta 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Chihuahua.
Canales de baja presión favorecerán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país.
En el Pacífico, el huracán Vance, categoría 1, mantendrá las precipitaciones en el occidente y sur, con rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.