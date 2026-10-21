Expo-venta de flores de cempasúchil en Reforma: así podrás comprar directo a productores de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac

La expo-venta permitirá adquirir plantas y flor de corte directamente de familias floricultoras que mantienen activa la producción agrícola en el suelo de conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La expo-venta de cempasúchil en Reforma reunirá a productores de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac para que las personas compren flores de temporada de manera directa.

La instalación estará entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete durante las celebraciones por Día de Muertos.

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La actividad llevará el cultivo de las zonas rurales de la Ciudad de México a una de las avenidas con mayor tránsito de la capital. La venta permitirá adquirir flores para ofrendas, hogares y arreglos, al tiempo que abre un canal comercial para familias floricultoras.

La venta de cempasúchil en Paseo de la Reforma comenzará el domingo 18 de octubre y terminará el 1 de noviembre de 2026.

La expo-venta se instalará en Paseo de la Reforma

El corredor de flores ocupará el tramo de Paseo de la Reforma comprendido entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete. Durante la temporada, las plantas de tonos amarillos y naranjas modificarán el paisaje de la avenida.

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El acceso será gratuito. La propuesta está orientada a quienes buscan cempasúchil para montar una ofrenda de Día de Muertos, decorar una vivienda o preparar arreglos florales.

La ubicación permitirá comprar directamente a productores sin necesidad de trasladarse a las alcaldías donde se cultiva la flor. La iniciativa plantea un vínculo entre las áreas rurales de la capital y los habitantes de las zonas céntricas.

La edición de 2026 prevé la participación de 140 floricultores y productores agroecológicos. Los participantes provendrán de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

La instalación también funcionará como un espacio de comercialización para quienes trabajan en el suelo de conservación. Esa actividad agrícola persiste en varias zonas de la Ciudad de México y se intensifica antes de las celebraciones de noviembre.

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La edición de 2026 prevé la participación de 140 floricultores y productores agroecológicos. Los participantes provendrán de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. EFE/Isaac Esquivel

La cosecha capitalina se acercará a 10 millones de plantas

La temporada contará con una cosecha cercana a 10 millones de plantas de cempasúchil. La producción abastecerá mercados, puntos de venta en las alcaldías y el espacio tradicional de Paseo de la Reforma.

El cultivo estará a cargo de 596 productoras y productores de Xochimilco y Tláhuac. La cifra incluye la producción que se destinará a distintos espacios de venta de la capital, más allá de la expo instalada sobre Reforma.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que la producción aumentó casi 50% frente a la registrada el año anterior, cuando se reportaron 6,3 millones de plantas. El anuncio se realizó en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco.

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“Es la forma más mexicana y hermosa que tenemos al celebrar el Día de Muertos para desafiar el olvido”, afirmó la mandataria al agradecer a los productores de la zona chinampera.

La diferencia entre el número de participantes de la expo y el total de personas vinculadas a la cosecha responde a que la venta de Reforma es solo uno de los canales previstos para distribuir la flor durante la temporada.

El cempasúchil podrá encontrarse desde 15 pesos

La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, informó que las flores podrán adquirirse desde 15 pesos. Los precios dependerán del tipo de presentación, el tamaño de las macetas y el punto de venta.

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Además de Reforma, habrá venta en los mercados Madreselva, Cuemanco y Palacio de la Flor, en Xochimilco. También se prevé la instalación de puntos de comercialización en las 16 alcaldías de la capital.

La oferta de temporada también estará presente en el Mercado de Jamaica y la Central de Abasto. En esos casos, conviene consultar con cada vendedor el origen de las flores para identificar si fueron cultivadas en Xochimilco, Tláhuac o Milpa Alta.

La oferta incluirá las variedades Marvel y Clemolito, junto con flor de corte. Las macetas podrán utilizarse en patios, balcones y entradas, mientras que los tallos servirán para elaborar arreglos, altares y caminos de pétalos.

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La disponibilidad puede variar conforme avance la temporada. Los precios y horarios también pueden modificarse según cada espacio de venta y el volumen de producto disponible.

La oferta de temporada también estará presente en el Mercado de Jamaica y la Central de Abasto. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La compra directa busca fortalecer a las familias floricultoras

La venta directa reduce la participación de intermediarios y permite que una mayor parte del ingreso llegue a quienes cultivan la flor. Ese aspecto cobra relevancia en las zonas agrícolas de la capital, donde la producción forma parte de la economía local.

La administración capitalina destinó más de 8 millones de pesos en apoyos para la producción de cempasúchil. Las medidas incluyeron asistencia técnica, rehabilitación de caminos y entrega de contenedores y semillas.

Los apoyos también se relacionan con el programa Altépetl Bienestar, que otorga recursos económicos, asesoría y materiales a productores. El aumento de la demanda por flor mexicana forma parte de los factores asociados al crecimiento de la cosecha.

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Las chinampas y ejidos de Xochimilco y Tláhuac sostienen una actividad agrícola que aporta a la biodiversidad de la ciudad. Estas áreas también contribuyen a la recarga de mantos acuíferos y a la regulación de la temperatura urbana.

La flor de cempasúchil ocupa un lugar central en las ofrendas de Día de Muertos. Sus colores se vinculan con el sol, la luz y la vida dentro de una tradición que mantiene raíces indígenas.

Según la creencia popular, el aroma y los pétalos trazan el camino que guía a las almas de los difuntos desde la entrada de los hogares hasta el altar preparado por sus familiares.

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El nombre de la planta procede del náhuatl cempohualxóchitl. La palabra suele traducirse como “flor de veinte pétalos” o “veinte flores”.

La venta directa reduce la participación de intermediarios y permite que una mayor parte del ingreso llegue a quienes cultivan la flor. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Las personas interesadas podrán consultar los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina para conocer los horarios, los puntos de venta disponibles y cualquier actualización sobre la expo-venta.

También será recomendable confirmar la disponibilidad y los precios antes de acudir, ya que estos pueden variar durante la temporada de Día de Muertos.