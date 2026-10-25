Maltrato animal en La Granja VIP: Magistrada condena abusos contra el perrito Tlacoyo

Lety Varela presenta una denuncia formal por presunto maltrato animal contra el perro Tlacoyo en el programa de televisión La Granja VIP. (Infobae México)

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La magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Leticia Varela Martínez, denunció a través de su cuenta oficial en ‘X’ un trato indebido hacia Tlacoyo, el perro rescatado que participa en el reality show La Granja VIP, y exige a la producción de Azteca que intervenga para garantizar el bienestar del animal. El reclamo se suma a una serie de críticas que acumula el reality en las últimas semanas por el manejo de los animales dentro del programa.

Tlacoyo ingresó al reality el 4 de octubre como el granjero número 21. Se trata de un perro de talla grande y pelaje café, rescatado de las calles de la Ciudad de México, que desde su llegada se ganó el cariño del público y de varios participantes.

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En su mensaje, la funcionaria comparte un clip en donde se muestra a Mario “Mono” Osuna y Azalia Ojeda “La Negra” jalando la correa de Tlacoyo con fuerza, esto porque el perro buscaba la piedra que lanzó Kuno al pasto.

Imágenes transmitidas del reality show La Granja VIP muestran a participantes interactuando con un perro llamado Tlacoyo en áreas al aire libre de las instalaciones. El fragmento difundido generó señalamientos y peticiones en redes sociales sobre la supervisión y el bienestar del animal dentro de la emisión televisiva.

El canino trata de hallar la roca; sin embargo, fue jalado por los granjeros. Luego, Ojeda siguió con la correa en las manos mientras Mono intentó controlar el movimiento del perrito; sin embargo, en un momento, se escucha un chillo. Usuarios reportan que fue de Tlacoyo, mientras Osuna le está sosteniendo las patas traseras y el perro se regresa el hocico hacia la mano del granjero, mientras el otro le dice “sentado”.

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En ese mismo material audiovisual, se muestra a los conductores del reality, Adal Ramones y Kristal Silva, explicando que “no fue un chillido de Tlacoyo” y asegurando que no hubo ningún acto de maltrato contra el canino. La conducta recordó que en otra ocasión Mono no le permitió al perro dormirse en su cama, pero tampoco hubo violencia “ni habrá, porque no lo permitiremos”, sostuvo.

Por su parte, la magistrada afirmó que: “Es increíble que permitan que, por rating o espectáculo, se trate de esta manera al perrito Tlacoyo”, escribe Varela en su publicación, en la que también afirma que “los animales no son objetos para descargar frustraciones ni generar audiencia”.

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Audiencia tunde a Mono Osuna de “maltratado”

Derivado de este clip compartido por la funcionaria, usuarios en redes sociales se han sumado al rechazo de Mono contra Tlacoyo y los otros animales de la Granja VIP; ejemplo de ello es la internauta “Mirza Queen”, quien exhibió en su cuenta de ‘X’ clips donde presuntamente Osuna maltrata y se desquita con los animalitos.

Una publicación en redes sociales denuncia al participante Mono Osuna por presunto maltrato a los animales dentro del programa La Granja VIP. (@Mirzaqueen2020)

Sin embargo, este granjero es el único, pues usuarios en redes sociales han hecho una recopilación de otros participantes, como Pablo Montero y Rafa, teniendo actitudes incorrectas.

El caso de Tlacoyo no es el primer señalamiento contra el reality

La influencer Manelyk fue señalada en redes sociales el 21 de octubre porque aparece en un video dirigéndose al perro con un insulto mientras este se acercaba a su cama dentro del granero. “No se vaya a subir a las camas, pinche perro”, se le escucha decir, de acuerdo con los clips difundidos en TikTok y X.

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Tras el comentario, Tlacoyo camina hacia la puerta del cuarto, sin que en la secuencia se observe que alguien se la abriera. Usuarios interpretaron ese momento como una señal del animal para salir, lo que intensificó las críticas contra la influencer.

El Mario Osuna enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal contra Tlacoyo dentro del reality show La Granja VIP. (Especial )

El video, publicado inicialmente por la cuenta oficial de lagranjavipmx, fue retirado minutos después, según reportes de Heraldo de México y El Gráfico. La desaparición del clip alimentó señalamientos de que la producción buscaría proteger a Manelyk, quien esta semana figura entre los nominados del reality.

A este episodio se suma el de otros dos participantes, ya que habían sido cuestionados por su trato hacia Tlacoyo. Mario “Mono” Osuna fue señalado luego de que circulara un video en el que impedía que el perro subiera a una cama, acompañado de un sonido que algunos usuarios identificaron como un quejido del animal. “Estaba arriba de mi cama”, fue su explicación.

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La producción negó cualquier agresión por parte de Osuna. Kristal Silva, conductora del programa, declaró que se trataba de un chiflido y aseguró: “No hubo ningún acto de violencia ni lo habrá, porque no lo permitiremos”.

Azalia Ojeda también enfrentó críticas por expresiones dirigidas al perro cuando este intentó subir a su cama. “Bájate, güey, bájate. Esa es mi cama”, se le escucha decir en uno de los fragmentos difundidos en redes sociales.

Usuarios piden la expulsión de participantes y la intervención de organizaciones animalistas

La acumulación de episodios generó un reclamo sostenido en redes sociales. Internautas han solicitado la expulsión de Manelyk, Osuna y Ojeda del reality, además de pedir la revisión de las cámaras completas del programa para esclarecer los hechos.

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La inclusión de Tlacoyo funciona como un mensaje a favor de la adopción responsable en México. (Captura de pantalla )

Algunos usuarios etiquetaron directamente a la organización PETA Latino en sus publicaciones. “En el programa de lagranjavipmx lastiman animales y al que más frecuente sufre es Tlacoyo. Porque no hacen nada… Exigimos que paren ya”, escribió una usuaria identificada como Mar en X.

Hasta el momento, TV Azteca no emitió un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de maltrato por parte de su elenco.