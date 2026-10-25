Nieto de Pedro Fernández le roba el show a su abuelo al cantar juntos ‘La de la Mochila Azul’ con tan solo 12 años

El cantante Pedro Fernández comparte escenario con su nieto Martín Valentino durante una presentación en el YouTube Theater de Los Ángeles. Video: Marco Tapia TV

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Martín Valentino, nieto de Pedro Fernández, cantó “La de la mochila azul” junto a su abuelo durante un concierto en Los Ángeles realizado días antes del domingo 25 de octubre de 2026, y su participación colocó al menor entre los temas más comentados en redes sociales en México por su desenvolvimiento ante cientos de asistentes.

El niño de 12 años subió al escenario durante una fecha de la gira Ave Fénix Two’r, con la que el intérprete recorrió Estados Unidos. Su abuelo lo invitó a interpretar el tema que lo lanzó a la fama cuando era niño y que se mantuvo como una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

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El momento ocurrió mientras Pedro Fernández celebraba la respuesta del público mexicano, latino y no latino a su música en Estados Unidos. En una entrevista con EFE, el cantante dijo que su repertorio había llegado a nuevas generaciones y a menores de edad de otros países.

Martín Valentino cantó “La de la mochila azul” con Pedro Fernández en Los Ángeles

El cantante presentó a Martín Valentino ante el público y le preguntó si estaba listo para interpretar la canción. El menor respondió: “Sí, más o menos”, en referencia a los nervios que sintió al encontrarse frente a un recinto lleno.

Fernández respondió con ánimo para su nieto: “Vamos, venga”. Después comenzó la introducción de “La de la mochila azul” y ambos cantaron ante los aplausos y gritos de los asistentes.

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El artista permaneció cerca del niño durante toda la interpretación. Lo alentó en los momentos en que Martín parecía dudar y siguió el ritmo de la canción con él desde el escenario.

Nieto de Pedro Fernández le roba el show a su abuelo al cantar juntos ‘La de la Mochila Azul’ con tan solo 12 años (Captura de Instagram/Marco Tapia TV)

La escena reunió a dos generaciones de la familia Cuevas: Pedro Fernández, quien inició su carrera infantil con ese tema, y Martín Valentino, quien apareció ante el público con una canción vinculada a los primeros años del cantante.

La reacción en redes sociales se concentró en la seguridad del menor frente al público y en la forma en que su abuelo lo acompañó. Usuarios compartieron fragmentos del momento y destacaron la cercanía entre ambos durante la presentación.

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Pedro Fernández lanzó su carrera infantil con la canción que interpretó con su nieto

“La de la mochila azul” formó parte de la etapa que convirtió a Pedro Fernández en figura infantil de la música y el cine mexicano. El cantante comenzó su carrera a los siete años con la película y el disco del mismo nombre.

Con el paso de los años, Fernández construyó un repertorio que incluyó canciones como “El mariachi loco”, “Yo no fui”, “Yo soy el aventurero” y “Amarte a la antigua”. Su trayectoria también abarcó álbumes, películas, telenovelas y programas de televisión.

El artista, cuyo nombre es José Martín Cuevas Cobos, nació en Guadalajara, Jalisco. Para 2026 acumuló casi 50 años de carrera artística y mantuvo una gira por varias ciudades de Estados Unidos.

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Según la información difundida por EFE, el famoso sumó cerca de 40 álbumes de estudio, 25 películas, siete telenovelas y una serie de televisión. También recibió tres certificaciones diamante, 37 discos de oro y 26 de platino.

El cantante sostuvo que la música mexicana había ampliado su presencia entre públicos de distintas nacionalidades. Dijo que había encontrado videos de niños pequeños interpretando sus canciones en países no latinos.

“Es muy emocionante, después de 49 años cantando, ver que mi música ha traspasado generaciones”, dijo Fernández en entrevista con EFE. El intérprete señaló que sus seguidores habían llevado las canciones a sus hijos y después a sus nietos.

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Martín Valentino ya había grabado canciones navideñas con su abuelo

Martín Valentino ya había grabado canciones navideñas con su abuelo (Foto: Instagram/@pedro.fer)

La aparición de Martín Valentino en Los Ángeles no representó su primera colaboración con Pedro Fernández. El niño ya había participado con su abuelo en proyectos musicales de temporada navideña.

En 2021, ambos lanzaron “Feliz Navidad, mi amor”. Más tarde, en 2024, volvieron a compartir créditos en la canción “Feliz Navidad”, en la que interpretaron versos como “Próspero año y felicidad”.

Martín es hijo de Osmara Cuevas, la primogénita de Pedro Fernández, y de Christopher DuBois. El cantante también fue abuelo de William, otro hijo de Osmara y su exesposo.

La participación del menor llegó durante una etapa de actividad para Fernández en Estados Unidos. La gira Ave Fénix Two’r inició con dos presentaciones en California y contempló fechas en Nueva York, Illinois, Nevada, Colorado, Texas y Arizona.

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El recorrido tenía previsto concluir el 5 de diciembre en San Diego, California. Fernández también adelantó que preparaba una celebración para 2027, año en el que cumpliría cinco décadas de trayectoria.