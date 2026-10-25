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Mexicanos en Canadá: la provincia que busca restringir derechos de trabajadores migrantes

Alberta votó por más control migratorio y podría restringir servicios a residentes temporales. Esto es lo que debe saber México

Los conteos preliminares indican que 56% avaló restringir esos servicios a ciudadanos, personas con residencia definitiva o estatus aprobado por la provincia, aunque las preguntas no son vinculantes y se publicarán el 29 de octubre
Los conteos preliminares indican que 56% avaló restringir esos servicios a ciudadanos, personas con residencia definitiva o estatus aprobado por la provincia, aunque las preguntas no son vinculantes y se publicarán el 29 de octubre
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Alberta, la provincia canadiense que durante años recibió con los brazos abiertos a trabajadores extranjeros, ahora busca limitar los derechos de los residentes no permanentes. Entre ellos hay migrantes mexicanos que sostienen sectores como el campo, la hospitalidad y la construcción.

Un referéndum que cambió el tono

La primera ministra busca impulsar modificaciones antes de la sesión legislativa de primavera y sostiene que las personas en Canadá de manera provisional deben cubrir sus propios costos de servicios públicosGovernment/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
La primera ministra busca impulsar modificaciones antes de la sesión legislativa de primavera y sostiene que las personas en Canadá de manera provisional deben cubrir sus propios costos de servicios públicosGovernment/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

El 19 de octubre, los albertanos votaron sobre varias preguntas de inmigración. Según conteos no oficiales, alrededor de 54% respaldó mayor control provincial sobre la inmigración, y cerca de 56% apoyó que solo ciudadanos, residentes permanentes y personas con un “estatus migratorio aprobado por Alberta” accedan a programas como salud y educación.

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Los resultados oficiales se publicarán el 29 de octubre. Las preguntas no son vinculantes y no modifican permisos de trabajo ni de estudio. Aun así, la primera ministra Danielle Smith ha dicho que su gobierno pretende implementar cambios antes de la sesión legislativa de primavera.

Los números detrás del debate

Más de 25,000 connacionales laboraron en Canadá mediante el esquema federal en 2025, mientras ambos países acordaron un plan bilateral para modernizarlo y reforzar la protección laboral hasta 2028, sin definir su alcance provincial. REUTERS/Todd Korol
Más de 25,000 connacionales laboraron en Canadá mediante el esquema federal en 2025, mientras ambos países acordaron un plan bilateral para modernizarlo y reforzar la protección laboral hasta 2028, sin definir su alcance provincial. REUTERS/Todd Korol
  • Alberta tiene 279,477 residentes no permanentes, según Statistics Canada (julio de 2026).
  • Un análisis sostiene que no representan una carga fiscal, pues muchos de los que acceden a servicios públicos también pagan impuestos.
  • Smith ha planteado que quien está de forma temporal “debe pagar su propio camino” y ha sugerido una prima de salud de hasta 1,900 dólares por trabajador.

La voz de una mexicana en Calgary

Vanesa Ortiz llegó a Calgary desde México y hoy es una de las voces más visibles de la comunidad migrante. Es secretaria de la Asociación de Mexicanos en Calgary (AMexCal). Para ella, “culpar a los residentes no permanentes no va a reducir el costo de vida”.

El vínculo con México

Análisis independientes contradicen el argumento provincial de que los residentes no permanentes son un peso para las finanzas públicas, mientras comunidades migrantes advierten que las restricciones planteadas no resolverán el encarecimiento del costo de vida. REUTERS/Todd Korol
Análisis independientes contradicen el argumento provincial de que los residentes no permanentes son un peso para las finanzas públicas, mientras comunidades migrantes advierten que las restricciones planteadas no resolverán el encarecimiento del costo de vida. REUTERS/Todd Korol

México y Canadá mantienen desde 1974 el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). En 2025, más de 25,000 mexicanos trabajaron bajo este esquema. El programa es federal, pero tiene amplia repercusión en el sector agrícola de Alberta.

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Además, ambos países firmaron en septiembre de 2025 un Plan de Acción 2025-2028 que incluye la modernización del PTAT y mecanismos de protección laboral. Cualquier restricción provincial podría poner a prueba esos compromisos.

¿Qué sigue?

  • Publicación de resultados oficiales (29 de octubre).
  • Posibles proyectos de ley en Alberta y diálogo con el gobierno federal.
  • Por aclarar: si los cambios alcanzarían a quienes llegan mediante programas federales como el PTAT.

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