México

Por culpa de Pablo Montero, participantes de la Granja VIP sufren dolorosa sanción

La producción envió comida de emergencia y un juguete para la mascota; los gastos adicionales, junto con la multa a Montero, salieron del presupuesto semanal que cubre las necesidades de todo el grupo

Hombre con traje de charro y sombrero en un pajar con luces de neón y un círculo superpuesto que muestra a un perro atigrado con arnés.
Un hombre con traje tradicional de charro posa en un granero iluminado con luces de neón junto a un marco circular que integra a un perro sobre césped. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pablo Montero fue sancionado con una multa económica dentro de La Granja VIP luego de olvidar comprar el alimento de Tlacoyo, la mascota del reality, durante su semana como capataz. El descuido generó tensión entre los granjeros, una ola de críticas en redes sociales y reavivó el cariño del público por el perrito, mientras la competencia avanza hacia una séptima semana con cinco nominados.

El cantante tenía bajo su responsabilidad administrar el presupuesto semanal y realizar las compras del grupo, entre ellas el alimento de Tlacoyo. Al notar que no quedaban croquetas para el animal, la producción decidió intervenir.

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Aún falta el viernes de traición que podria fambiarlo todo. (Infobae)

El descuido de Pablo Montero y la multa de 4 mil pesos

La llegada de Tlacoyo generó que usuarios comenzaron a compartir videos de sus propias mascotas observando atentamente las aventuras del canino en La Granja VIP.
La llegada de Tlacoyo generó movimiento en redes, usuarios comenzaron a compartir videos de sus propias mascotas observando atentamente las aventuras del canino en La Granja VIP. (Captura de pantalla )

Adal Ramones anunció en la gala del jueves 22 de octubre que el olvido tendría consecuencias para todos los granjeros, no solo para Montero. La producción le aplicó una amonestación y una multa de 4,000 pesos por no haber comprado el alimento de la mascota.

Además de la multa, el equipo del programa tuvo que enviar comida de emergencia para Tlacoyo y un juguete adicional, gastos que también fueron descontados del presupuesto semanal compartido. Es decir, el error de un solo participante terminó afectando el fondo común con el que todos los granjeros cubren sus necesidades dentro de la competencia.

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Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, aseguró que ya le había advertido a Montero sobre la falta de alimento, pero que su comentario no generó la atención necesaria. Esa versión provocó tensión entre ambos participantes dentro de la casa.

Natalia Alcocer sale en defensa de Montero

Natalia Alcocer
(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Natalia Alcocer, pareja de Montero dentro del reality, salió a respaldarlo tras conocerse la sanción. Reconoció el error, pero consideró injusto que la responsabilidad recayera únicamente sobre el cantante.

“Fue un error de todos”, expresó Alcocer en una conversación con otros granjeros, al señalar que ningún compañero había advertido a tiempo que faltaba comprar la comida del perrito. También evitó justificar por completo a Montero: “No lo voy a justificar, se olvidó. Punto. Estuvo mal, pero tampoco fue como a propósito”.

Nominados de la séptima semana

Pablo Montero
(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La polémica por Tlacoyo coincidió con la definición de la placa de nominación de la séptima semana, que se formó en distintas etapas entre el lunes 19 y el miércoles 21 de octubre.

El primero en quedar en riesgo fue Fernando Lozada, enviado directamente a la placa por Pimpinela Escarlata, sexto eliminado de la temporada, quien utilizó el beneficio conocido como “El Legado”. Al día siguiente, un Duelo de Nominación enfrentó a Manelyk González contra Azalia Ojeda, pese a que ambas mantenían una alianza dentro del reality. Azalia resultó ganadora y Manelyk quedó nominada.

La Asamblea del miércoles completó la lista con los votos del resto de los granjeros. Rafael Mercadante y Mario “Mono” Osuna se sumaron a la placa, que finalmente quedó integrada por Lozada, González, Mercadante, Ojeda y Osuna.

Durante la votación, participantes como Niurka Marcos, Ivonne Montero y Kevyn “Bicolor” definieron parte del resultado. Niurka nominó a Azalia; Mono, Ivonne y Bicolor coincidieron en nominar a Rafa Mercadante o al propio Mono, según el caso, en una dinámica donde varios cruces de votos terminaron de configurar la placa final.

El jueves 22 de octubre se disputó la prueba de Salvación, que definió un primer movimiento dentro de la tabla. Mono Osuna fue señalado como “el enterrado” por el resto de sus compañeros, lo que lo dejó fuera de la competencia por la salvación y únicamente como espectador. En un duelo reñido con Mercadante, Fernando Lozada logró imponerse pese a sufrir una baja de azúcar que requirió la intervención de la doctora del programa, y consiguió salir de la placa de nominación.

La lista de nominados aún no es definitiva. Restan las dinámicas de La Traición, programada para el viernes 23 de octubre, antes de que el público defina la eliminación en la gala del domingo 25 de octubre.

Tlacoyo, el consentido de la granja

Tlacoyo, un perro rescatado de las calles se suma como el participante número 21.
Tlacoyo, un perro rescatado de las calles de la Ciudad de México, se suma como el participante número 21. (Captura de pantalla )

Tlacoyo llegó al reality como un giro inesperado dentro de la dinámica del programa. Su llegada se dio cuando los participantes esperaban la incorporación de Eleazar Domínguez como nuevo granjero, pero este se presentó acompañado del perrito, adoptado previamente de la calle.

La producción reveló entonces que el animal sería considerado el “Granjero 21” y que uno de los concursantes tendría la posibilidad de adoptarlo al concluir la competencia. Esa condición llevó consigo una responsabilidad concreta: los granjeros debían hacerse cargo de comprar su alimento con el presupuesto semanal, lo que convirtió a Tlacoyo en una prioridad dentro de la administración del dinero del grupo.

Esa misma semana, una polémica adicional involucró a Manelyk González, señalada en redes sociales por un video donde presuntamente se escucha una voz dirigirse de forma brusca al perrito mientras este olfateaba objetos cerca de una de las camas del granero. El audio, difundido en TikTok por la cuenta @isabel.roman2, fue atribuido por los seguidores del programa a la influencer, aunque la producción de La Granja VIP no emitió un pronunciamiento oficial al respecto.

Reacciones en redes sociales

(IG: @pablomoficial)
(IG: @pablomoficial)

El descuido de Montero y la polémica en torno a Manelyk generaron una ola de comentarios entre los seguidores del reality. En TikTok y otras plataformas, los usuarios expresaron molestia por el episodio en que Tlacoyo se quedó sin alimento y pidieron que la producción aplicara sanciones ejemplares ante cualquier situación que afectara al animal.

La difusión del video que vincula a Manelyk con un presunto trato brusco hacia el perrito intensificó los pedidos de castigo por parte de la audiencia, que siguió de cerca tanto la gala de nominación como los anuncios de Adal Ramones respecto a las consecuencias del olvido de Montero.

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