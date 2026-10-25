México

Agenda cultural HOY 25 de octubre en CDMX: festivales, catrinas y experiencias inmersivas

La capital ofrece recorridos temáticos, expresiones artísticas y encuentros gastronómicos para disfrutar la jornada con opciones gratuitas y actividades de pago

Catrina con vestido negro, sombrero con flores de cempasúchil y abanico frente a una multitud y edificios de la Ciudad de México.
Una Catrina con vestido negro y sombrero tradicional desfila frente al Palacio de Bellas Artes durante las festividades del Día de Muertos en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La oferta cultural de la Ciudad de México para este domingo 25 de octubre incluye actividades que van desde la degustación de productos tradicionales hasta espectáculos inspirados en las costumbres mexicanas. Entre las opciones figuran una muestra gastronómica con café, chocolate y pan de muerto, el desfile de catrinas y encuentros dedicados a las expresiones culturales de la Huasteca y las antiguas creencias sobre la muerte.

Las propuestas se desarrollarán en diferentes espacios de la capital y ofrecen alternativas para distintos presupuestos. Mientras algunos eventos tienen acceso libre, otros requieren el pago de una entrada. Por ello, es recomendable consultar los horarios y verificar las direcciones antes de emprender el recorrido, especialmente si se planea asistir a más de una actividad durante el día.

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En el contexto de las celebraciones de Día de Muertos, estas iniciativas permiten acercarse a las tradiciones desde perspectivas diversas, como la cocina artesanal, la música, la danza y las representaciones del más allá. A continuación, se presentan cuatro opciones para organizar la jornada, con los datos disponibles sobre sus sedes, horarios y costos.

Un encuentro gastronómico con sabores de temporada

Ilustración de una Catrina con vestido morado y sombrero de flores, frente a una multitud y monumentos de la Ciudad de México al atardecer.
Una Catrina con traje tradicional encabeza una procesión frente a monumentos de la Ciudad de México durante las festividades del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, la décima edición de este festival se instalará en el sur de la capital, en el Teatro Glaxo del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. El recinto se encuentra en Calzada México-Xochimilco 4864, colonia Guadalupe Tlalpan, y reunirá propuestas relacionadas con algunos de los productos más representativos de esta época del año.

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La oferta anunciada supera las 100 propuestas e incluye productores de café, cacao, chocolate artesanal y diferentes variedades de pan de muerto. Los visitantes podrán encontrar una muestra de productos elaborados con ingredientes tradicionales y conocer parte de la diversidad gastronómica que caracteriza a estas fechas.

El encuentro abrirá sus puertas este domingo de 10:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita por el acceso de la puerta 19 del campus. Quienes tengan previsto acudir pueden reservar tiempo suficiente para recorrer los espacios y explorar los productos que se presentarán durante la jornada.

Catrinas tomarán las calles del centro histórico

Ilustración de una calavera con vestido morado y sombrero de flores al frente de un grupo de esqueletos vestidos de gala.
Una Catrina con vestido morado y sombrero de flores encabeza una procesión tradicional por una avenida de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mega Procesión de Catrinas celebrará su decimotercera edición este domingo 25 de octubre. Los organizadores prevén la asistencia de miles de participantes y visitantes a esta actividad, que reúne caracterizaciones inspiradas en una de las figuras más reconocibles de las celebraciones mexicanas dedicadas a los difuntos.

El contingente partirá del Ángel de la Independencia a las 18:00 horas y avanzará hacia el Zócalo capitalino. Debido al recorrido por algunas de las principales vialidades de la ciudad, se aconseja planificar los traslados con anticipación y tomar en cuenta los posibles cambios en la circulación.

La participación será gratuita. La procesión ofrece una oportunidad para observar distintas interpretaciones del personaje de la catrina y disfrutar de una celebración que traslada estas expresiones al espacio urbano.

Música, danza y un recorrido por el Mictlán

Ilustración de una figura de Catrina con vestido morado y sombrero de cempasúchil ante un desfile y monumentos de la Ciudad de México.
Una Catrina ataviada con vestido morado y sombrero floral encabeza un desfile del Día de Muertos frente a monumentos emblemáticos de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo de la Ciudad de México abrirá sus puertas al cuarto Festival de Xantolo, titulado Movimiento sonoro, una iniciativa que busca difundir las tradiciones de la Huasteca a través de presentaciones musicales, danzas y una ofrenda característica de esta celebración. La actividad propone un acercamiento a las expresiones culturales con las que distintas comunidades recuerdan a sus seres queridos fallecidos.

La cita será este domingo, de 11:00 a 16:30 horas, con entrada gratuita. No obstante, el recinto contará con un aforo máximo de 150 asistentes, por lo que es importante tener presente la disponibilidad limitada de lugares al planear la visita.

Otra alternativa es Un viaje al Mictlán, una propuesta inmersiva de una hora que invita a explorar los nueve niveles del inframundo de acuerdo con la cosmovisión mexica. Durante el recorrido, los participantes estarán acompañados por Itzi, un perro guía que forma parte de la experiencia.

El costo anunciado para los fines de semana es de 420 pesos, con horarios de acceso de 11:00 a 20:04 horas. Sin embargo, los datos proporcionados señalan dos posibles ubicaciones: el sótano 2 de Plaza Metrópoli Patriotismo y el Zócalo de la Ciudad de México. Para evitar contratiempos, se recomienda confirmar la dirección con los organizadores antes de asistir.

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