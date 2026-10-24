EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: reunión de Kate del Castillo con El Chapo frenó colaboración con la CIA para detener al líder del CDS

Agencias de seguridad de Estados Unidos, especialmente la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), participaron con intercambio de información en los operativos para detener a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS).
Sin embargo, un punto de inflexión ocurrió cuando Guzmán Loera se reunió con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn en octubre de 2015 en Sinaloa, ya que las agencias estadounidenses pidieron no proceder con el operativo de su captura por la presencia de dos de sus ciudadanos. Esto, fue un parteaguas en su seguimiento para finalmente arrestarlo en enero de 2016.
Agencias de seguridad de Estados Unidos, especialmente la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), participaron con intercambio de información en los operativos para detener a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS).
El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Tabasco, Cleofas Juárez Lara, fue detenido durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, como parte de las acciones del denominado Operativo Enjambre, por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.
La captura ocurrió durante las primeras horas de este viernes en un domicilio ubicado en la colonia Bajo Usumacinta, en la cabecera municipal, donde elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca desplegaron acciones para cumplimentar las detenciones.
El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Tabasco, Cleofas Juárez Lara, fue detenido durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, como parte de las acciones del denominado Operativo Enjambre, por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.