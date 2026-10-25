Lizbeth Rodríguez acusa a su exesposo turco de abandonarla y lo tacha de “rata”

Lizbeth Rodríguez invita a mujeres a hacer OnlyFans ante inseguridad en México: “Cuántas dejarían de sufrir acoso” (RS)

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La creadora de contenido Lizbeth Rodríguez habló sobre el final de su matrimonio con un hombre de origen turco durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto en que cambio mi destino. En la conversación, relató cómo comenzó la relación, por qué ambos se casaron rápidamente y los problemas que enfrentaron después de convertirse en padres de una niña.

Al recordar la partida de su expareja, la influencer expresó su molestia con una frase contundente: “Huyó como las ratas, se fue como las de intendencia por la cocina. Ni bye, ni gracias dijo”. Su comentario surgió al describir cómo terminó la relación y la manera en que, según su versión, el hombre se alejó de su vida.

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Rodríguez también contó que descubrió una presunta infidelidad al revisar el teléfono de su entonces esposo. A partir de ese momento, aseguró que tomó represalias y que los desacuerdos entre ambos aumentaron. Además, afirmó que recibió amenazas relacionadas con su patrimonio y su carrera profesional. Sus declaraciones corresponden a su testimonio durante la entrevista, en la que no se presentó la versión de su expareja.

¿Quién es Lizbeth Rodríguez y cómo conoció a su expareja?

La influencer confesó que tenía miedo de hacer públcia la noticia de su embarazo. (Captura de pantalla Lizbeth Rodríguez)

Lizbeth Rodríguez es una influencer mexicana que alcanzó popularidad en internet por su participación en contenidos relacionados con infidelidades y conflictos sentimentales. Su estilo directo frente a la cámara la convirtió en una figura reconocida de las redes sociales, donde abordó situaciones de pareja que despertaron el interés de sus seguidores.

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Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, explicó que conoció a su expareja mientras trabajaba para Yun Media en República Dominicana, durante su participación en Survivor. Según contó, él trabajaba en el área de finanzas y entre ambos surgió una atracción que posteriormente se transformó en una relación sentimental.

La creadora de contenido relató que viajó a Turquía para conocer a la familia del hombre antes de avanzar en sus planes como pareja. También recordó que la distancia, las diferencias culturales y el idioma representaban dificultades para construir una vida juntos. Al hablar sobre el viaje en el que concibió a su hija, respondió entre risas: “Fui a embarazarme”, y después bromeó al decir que la pequeña era “made in Turquía”.

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Una boda rápida y una relación marcada por los conflictos

¿A cuánto asciende la fortuna de Lizbeth Rodríguez, exchica Badabun y estrella de OnlyFans México? (Foto: Instagram/@lizbethrodriguezoficial)

Rodríguez explicó que la pareja se casó en México después de que él viajara al país. Según su testimonio, la boda se realizó con rapidez debido al tiempo limitado que su entonces pareja podía permanecer en territorio mexicano y a los trámites migratorios relacionados con su residencia. La influencer señaló que él obtuvo la residencia permanente tras el matrimonio.

La relación continuó después del nacimiento de su hija, Lluvia Zafiro, pero, de acuerdo con lo narrado por Rodríguez, las dificultades entre ambos fueron en aumento. La influencer describió una convivencia atravesada por diferencias personales y problemas de confianza que terminaron por deteriorar el vínculo.

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Uno de los episodios que destacó fue el descubrimiento de una presunta infidelidad. Rodríguez aseguró que revisó los archivos eliminados del teléfono de su esposo y encontró fotografías, videos y mensajes que relacionó con otra mujer. Cuando Infante le preguntó qué hizo al enterarse, contestó sin rodeos: “Pues me vengué”.

Las represalias, las amenazas y la separación

La influencer mexicana que está rompiendo tabúes en OnlyFans y ganando una fortuna (lizbethrodriguezoficial)

La influencer reconoció que, después de descubrir el supuesto engaño, también se involucró con otras personas. Contó que dejó fotografías y mensajes a la vista para que su pareja los encontrara, pues buscaba hacerle sentir que había perdido su lugar en la familia. Durante la entrevista, admitió que algunas de sus acciones fueron deliberadas y que dejó de preocuparse por los sentimientos de su entonces esposo.

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Rodríguez también afirmó que el hombre la amenazó con quitarle sus bienes y perjudicar su carrera. En la conversación, relató que él terminó marchándose a Turquía después de los conflictos que enfrentaron. Aunque el relato incluyó acusaciones sobre su comportamiento y la forma en que concluyó el matrimonio, no se ofreció una respuesta directa de la expareja a los señalamientos.

Pese a la ruptura, la creadora de contenido habló con cariño de su hija y destacó la importancia de la maternidad en su vida. Explicó que el padre eligió el nombre Lluvia, mientras que ella añadió Zafiro porque quería una combinación que transmitiera fuerza. Sus palabras mostraron que, más allá de los desacuerdos de pareja, sus hijos ocupan un lugar central en su vida.

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La entrevista con Gustavo Adolfo Infante permitió conocer la versión de Rodríguez sobre una relación que comenzó entre viajes y diferencias culturales, continuó con un matrimonio y una hija en común, y terminó en medio de acusaciones de infidelidad y amenazas. La frase “Huyó como las ratas” fue la expresión con la que la influencer describió la partida de su expareja, ocurrida, según su relato, después de que ambos ya habían formado una familia.