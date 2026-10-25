Marina rescata a seis migrantes extranjeros que navegaban frente a las costas de Chiapas

Foto: Marina

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La Secretaría de Marina (Semar) rescató a seis personas de nacionalidad extranjera frente a las costas de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas, luego de localizarlas a bordo de una embarcación menor durante recorridos de vigilancia marítima.

De acuerdo con la Vigésima Segunda Zona Naval, el hallazgo de los hombres ocurrió a 148 millas náuticas (unos 274 kilómetros) al sureste de Puerto Chiapas, luego que fueron detectados navegando en aguas nacionales.

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Las unidades de superficie de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, avistaron la embarcación pesquera durante sus recorridos permanentes de vigilancia marítima en aguas nacionales.

Foto: Marina

Tras su localización, el personal naval trasladó a las seis personas a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval. Ahí, los elementos de la Armada las entregaron a personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para los trámites legales correspondientes a su situación migratoria en territorio mexicano.

La Marina reiteró su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención oportuna a personas en situación de riesgo en aguas nacionales; sin embargo, no brindó más detalles acerca del destino que tenían los hombres.

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Marina rescató a un extranjero cerca de Yucatán

Días antes, el pasado 21 de octubre, elementos navales rescataron a un hombre de nacionalidad extranjera a 190 millas náuticas de Progreso, Yucatán, es decir, a más de 350 kilómetros de tierra firme. Su hallazgo se dio con un buque portacontenedores que lo localizó en altamar.

Foto: Marina

Una embarcación tipo Defender de la Marina se desplazó de inmediato al lugar del incidente para brindarle asistencia. Durante la valoración inicial, el hombre mostró signos de deshidratación y quemaduras solares, indicativos de una prolongada exposición al sol y al agua en altamar.

El hombre fue trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde su estado de salud fue monitoreado hasta que se confirmó su estabilidad. Posteriormente, fue entregado al INM para iniciar su proceso de regularización migratoria.

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La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a mexicanos tras hundimiento de una embarcación en Ensenada

El 16 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 16 personas tras el hundimiento de una embarcación a 225 kilómetros al oeste de Ensenada, Baja California, en una zona frecuentada por traficantes de personas. Un sobreviviente declaró que en la embarcación viajaban al menos 27 personas, por lo que 11 tripulantes quedaron reportados como desaparecidos.

La llamada de auxilio se recibió alrededor de la 01:00 horas del viernes, lo que activó el despliegue de helicópteros desde las Estaciones Aéreas Ventura y Sacramento, además del cúter Active y el buque de combate USS Kingsville de la Armada estadounidense.

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El embajador de EEUU en México explicó que el combate a los cárteles también previene la migración ilegal y la muerte de personas. Foto: X/@USAmbMex

“La gente se sostenía unos a otros, a restos del barco, solo tratando de mantenerse a flote antes de ser rescatados”, dijo el teniente Santiago Tamburini al medio Associated Press. El propio Law relató que esa noche fue, por horas, el único rescatista en el agua, guiado solo por el reflector del helicóptero en plena oscuridad.

El Consulado General de México en San Diego confirmó, según Infobae América, que los 16 rescatados eran mexicanos, a quienes les brindó asistencia durante su recuperación en hospitales del condado. Algunos de los sobrevivientes presentaron lesiones graves compatibles con mordeduras de tiburón, atribuibles a la cercanía de la zona con la Isla Guadalupe, hábitat natural de tiburones blancos a unos 400 kilómetros de Ensenada.

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La búsqueda de los 11 desaparecidos se extendió por 89 horas y cubrió más de 6 mil 322 kilómetros cuadrados, sin arrojar resultados. La Guardia Costera, en coordinación con la Marina de Estados Unidos y la Armada de México, dio por concluido el operativo de búsqueda cuatro días después del naufragio.