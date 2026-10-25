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Andrés Gudiño revela qué campeonato disfrutó más con Cruz Azul ¿La novena o la décima?

El arquero explicó que los dos títulos tuvieron un valor especial para él, pero eligió uno

Andrés Gudiño vive un buen momento con la camiseta celeste y podría ser convocado a la Selección Mexicana (Foto: Instagram/@andresggp)
Andrés Gudiño es el único integrante del plantel que permanece entre los campeonatos de Guardianes 2021 y Clausura 2026. (Foto: Instagram/@andresggp)
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Andrés Gudiño reveló que disfrutó más la décima de Cruz Azul que la novena, por la forma en que La Máquina remontó la final del Clausura 2026 ante Pumas. El arquero es el único integrante del plantel que permanece entre los campeonatos de Guardianes 2021 y Clausura 2026.

Gudiño explicó que los dos títulos tuvieron un valor especial para él. El primero terminó una espera de más de dos décadas para Cruz Azul. El segundo llegó con una final que cambió de rumbo en los minutos finales, luego de que el equipo cementero inició con desventaja en el marcador.

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Jul 21, 2023; Fort Lauderdale, FL, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) scores a goal past Cruz Azul goalkeeper Andres Gudiño (30) during the second half at DRV PNK Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY
Jul 21, 2023; Fort Lauderdale, FL, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) scores a goal past Cruz Azul goalkeeper Andres Gudiño (30) during the second half at DRV PNK Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY

“Cuando estábamos peleando la décima, le decía a un fisioterapeuta, él me preguntaba: ‘¿Qué se siente ser campeón?’. Yo le decía: ‘Es lo mejor que hay. Salir campeón con Cruz Azul es lo mejor que hay. El sentimiento que genera es increíble’”, relató el portero en entrevista con Miguel Cámara.

Andrés Gudiño eligió la décima por la remontada ante Pumas

El guardameta sostuvo que ambos campeonatos fueron “increíbles”, pero el desenlace de la final del Clausura 2026 inclinó la balanza hacia la décima estrella celeste.

Sinceramente, los dos campeonatos fueron increíbles, pero creo que por cómo fue el desenlace de la décima, lo disfruté más”, señaló Gudiño.

Cruz Azul disputó el partido definitivo como visitante y con el marcador global igualado. Pumas tomó ventaja, La Máquina consiguió el empate y después concretó la voltereta en tiempo de compensación para imponerse 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

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Andrés Gudiño
Foto: Instagram/@andresggp

“Jugamos de visitantes empatados ese partido, empiezas perdiendo, luego lo empatas y al último le das la vuelta. Entonces, yo creo que la décima tuvo otros sabores”, dijo el arquero mexicano.

La coronación del Clausura 2026 colocó a Cruz Azul con 10 títulos de Liga MX. Para Gudiño, el trofeo tiene una condición particular: es el único jugador del club que formó parte de los planteles campeones en 2021 y 2026.

La novena llegó con José de Jesús Corona como titular

Gudiño formó parte del equipo que conquistó el Guardianes 2021, torneo en el que Cruz Azul rompió la sequía liguera al vencer a Santos Laguna en la final. Sin embargo, en aquella campaña no registró actividad en Liga MX.

José de Jesús Corona fue el titular fijo de La Máquina durante ese torneo y también disputó los dos partidos de la final ante Santos. Gudiño celebró la novena desde el plantel, en una etapa en la que inició su proceso dentro de la institución.

El arquero debutó en Primera División en 2021, después de su paso por Cruz Azul Hidalgo, Tepatitlán y las categorías de desarrollo de la institución.

Andrés Gudiño
Foto: Instagram/@andresggp

La participación de Gudiño cambió cinco años después. La lesión de Kevin Mier durante el Apertura 2025 abrió la competencia por el arco y le permitió iniciar el Clausura 2026 como una de las opciones del entonces técnico Nicolás Larcamón.

Gudiño sumó 13 titularidades en el Clausura 2026

El portero disputó 13 partidos como titular durante el Clausura 2026. Su último encuentro de fase regular llegó en la Jornada 14, durante el empate 1-1 frente al América en el Clásico Joven.

Kevin Mier se recuperó para el cierre de la campaña y retomó la titularidad durante la Liguilla. Gudiño no jugó en la fase final, aunque integró el grupo que obtuvo la décima estrella ante Pumas.

El arquero inició los últimos dos partidos de Cruz Azul en Apertura 2026

Gudiño volvió a tener actividad en el Apertura 2026. El arquero fue titular en las dos presentaciones más recientes de Cruz Azul antes de la Jornada 14.

El 18 de octubre inició en la goleada 5-0 sobre Juárez. Cuatro días después repitió en el arco durante el triunfo 2-1 ante Pachuca, partido en el que realizó cinco atajadas.

Con esas apariciones, Gudiño suma cuatro titularidades en el Apertura 2026

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