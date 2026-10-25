Con la DEA tras sus huellas: los crímenes por los que “El Chore”, operador de Los Gigios en Sonora, fue capturado para su extradición

Foto: Fiscalía de Sonora

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Carlos Iván “N”, alias “El Chore”, identificado como operador de la célula de Los Gigios, fue detenido en Sonora al ser buscado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Su arresto ocurrió el pasado miércoles, aunque las autoridades lo informaron tres días después, durante un operativo en el que participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora (AMIC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Interpol.

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Derivado de labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo, los agentes ubicaron a Carlos Iván “N” en Hermosillo, por lo que le cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición.

Imagen ilustrativa de un dispositivo de seguridad en Sonora. (Foto: Twitter/SonoraSeguridad)

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), “El Chore” es requerido por las autoridades estadounidenses por conspiración para importar fentanilo y metanfetamina a ese país, por lo que era buscado por la DEA.

Una vez detenido, Carlos Iván “N” fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Hermosillo, donde quedó bajo procedimiento de coordinación federal e internacional para su posterior envío a la Ciudad de México con el objetivo de ser ingresado a un Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), para continuar con su extradición.

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“El Gigio”, el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa que opera en Sonora

Red de "Gigio" sancionada en 2021 por EEUU. Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

La célula de Los Gigios es identificada por ser presuntamente liderada por Sergio Valenzuela Valenzuela, alias “Gigio”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa que desde el 2024 se encuentra bajo la mira de Estados Unidos debido a su involucramiento en el tráfico de fentanilo.

En septiembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, lo sancionó como parte de sus actividades dentro del cártel en Nogales, Sonora.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “Gigio” sería el encargado de supervisar un importante corredor del narcotráfico al ser el responsable del contrabando de toneladas de fentanilo y otras drogas bajo el mando directo de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa detenido en el año 2024.

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En septiembre de 2018, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California presentó una acusación en contra de Valenzuela Valenzuela por delitos de narcotráfico.

Las acusaciones incluyen cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas con el propósito de importarlas ilegalmente, conspiración para importar sustancias controladas y conspiración para distribuir sustancias controladas. Por estos delitos podría pasar de 10 años hasta cadena perpetua en caso de ser arrestado y declarado culpable.

Sergio Valenzuela Valenzuela se desempeña como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Nogales (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

La DEA señala que Valenzuela nació el 20 de agosto de 1969 en Sinaloa, y es identificado bajo el alias “Gigio” o “Yiyo”. Al igual que otros narcotraficantes de alto rango, contaría con una falsa identidad para evitar ser detectado por las autoridades, en la que se hace llamar Felipe Canisalez Sosa.

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Como parte de las sanciones emitidas por Estados Unidos, la OFAC también designó a siete hombres mexicanos por presuntamente brindar asistencia material a Valenzuela Valenzuela.

La red incluyó sanciones a Leonardo Pineda Armenta, a quien identificaron como mano derecha de “Gigio”; así como seis lugartenientes del cártel que reportan sus actividades a Valenzuela, de nombre: Gilberto Martínez Rentería, Jaime Humberto González Higuera, Jorge Damián Román Figueroa, Luis Alberto Carrillo Jiménez, Melitón Rochín Hurtado y Miguel Raymundo Marrufo Cabrera.

De manera paralela, el Departamento del Tesoro sancionó a dos empresas en México por ser propiedad o estar controladas por Rochin Hurtado y Marrufo Cabrera, denominadas Acuaindustria Narciso Mendoza, SC de RL de CV y Club Indios Rojos de Juárez, SA de CV.

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Fotos de 'El Yiyo' compartidas por el gobierno de EEUU en 2013 y 2023. Hasta la fecha no hay una versión oficial que permita explicar las notorias diferencias entre ambos retratos. (OFAC/DEA)

En tanto, la próxima extradición de “El Chore” continúa pendiente mientras las autoridades realizan el proceso internacional correspondiente para su envío a EEUU.