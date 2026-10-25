México

Qué hacer en CDMX hoy domingo 25 de octubre: actividades gratis y al aire libre para toda la familia

Museos con entrada libre, la Mega Procesión de las Catrinas y recorridos entre campos de cempasúchil son parte de los planes sin costo que ofrece la CDMX este domingo

Tres paneles con el Palacio de Bellas Artes, una escultura de luces con vestido azul y un patio con danzantes y una ofrenda tradicional.
Las actividades combinan tradición, arte urbano y gastronomía sin costo de entrada. Composición fotográfica. Imagen ilustrativa Infobae/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
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La Ciudad de México celebra este domingo 25 de octubre una jornada cargada de actividades gratuitas vinculadas a la temporada de Día de Muertos, con opciones que van desde desfiles masivos hasta recorridos en museos.

La agenda se concentra en Paseo de la Reforma, el Centro Histórico, Xochimilco y el Bosque de Chapultepec, con propuestas para toda la familia sin costo de entrada.

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El evento central es la decimotercera edición de la Mega Procesión de las Catrinas, que reúne contingentes caracterizados y arranca a las 18:00 horas desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

La Mega Procesión de las Catrinas inicia a las 18:00 horas y llega al Zócalo hacia las 20:30

El contingente parte puntualmente a las 18:00 horas de hoy domingo 25 de octubre, desde el Ángel de la Independencia y avanza por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo.

Los primeros grupos alcanzarían el Zócalo capitalino alrededor de las 20:30 horas, tras un recorrido de aproximadamente dos horas y media.

Mujeres con maquillaje de catrina, sombreros floreados y vestidos bordados caminan por una calle empedrada flanqueada por edificios.
La procesión concluye su recorrido en el Zócalo capitalino, epicentro de los festejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participan contingentes temáticos con maquillaje, vestuario tradicional y propuestas artísticas en homenaje al grabador José Guadalupe Posada, creador original de la Calavera Garbancera.

Observar el desfile no tiene costo, aunque se recomienda llegar con anticipación por las afectaciones viales previstas en la ruta.

El Museo Nacional de Antropología abre de 9:00 a 18:00 horas con entrada gratuita dominical

El Museo Nacional de Antropología (MNA) en el Bosque de Chapultepec, abre sus puertas de 9:00 a 18:00 horas con entrada gratuita para público nacional y extranjeros residentes en México con documento migratorio vigente.

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A partir del mediodía, el museo inaugura una ofrenda dedicada a la tradición de Santa Rosa Xochiac, pueblo originario de la alcaldía Álvaro Obregón.

La entrada es gratuita para público nacional y extranjeros residentes en México. (Facebook/Museo Nacional de Antropología)
La entrada es gratuita para público nacional y extranjeros residentes en México. (Facebook/Museo Nacional de Antropología)

El MNA reúne la colección arqueológica y etnográfica más grande del país, con 22 salas permanentes que incluyen la Piedra del Sol y la escultura de la Coatlicue en la Sala Mexica, además de la réplica de la tumba de Pakal con su máscara de jade en la Sala Maya.

El Camino ofrece un recorrido nocturno iluminado hasta el 8 de noviembre

La instalación El Camino permite recorrer a pie o en bicicleta el tramo de Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

El encendido de las esculturas luminosas inicia al caer la noche y permanece activo hasta la madrugada.

La instalación luminosa va del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones. (Facebook/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)
La instalación luminosa va del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones. (Facebook/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)

El trayecto incluye figuras inspiradas en catrinas, xoloitzcuintles y papel picado. La actividad es gratuita y estará disponible todos los días hasta el 8 de noviembre.

Bellas Artes abre de 10:00 a 18:00 horas y el Museo de Arte Moderno de 10:15 a 17:45

El Museo del Palacio de Bellas Artes abre de 10:00 a 18:00 horas con la exposición Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México, de acceso general gratuito los domingos. La muestra permanece disponible hasta el 28 de octubre.

Vista de una calle con jacarandás morados en flor, Palacio de Bellas Artes y Torre Latinoamericana, personas y tráfico bajo un cielo azul despejado.
Ambos recintos ofrecen acceso general gratuito los domingos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Bosque de Chapultepec, el Museo de Arte Moderno abre de 10:15 a 17:45 horas con el último día de la exposición Las dos Fridas. Creación de una identidad global, también con entrada gratuita dominical.

El Sendero de las Almas en Xochimilco abre los domingos sin reservación hasta inicios de noviembre

El Sendero de las Almas conecta tres puntos de Xochimilco: el Puente de Urrutia, San Gregorio Atlapulco y el Mercado de las Flores en San Luis Tlaxialtemalco.

Los visitantes caminan entre los campos naturales y pueden comprar cempasúchil directo al productor, sin intermediarios y sin necesidad de reservar lugar.

Campo de flores anaranjadas y amarillas con una figura de catrina y un letrero decorativo con el texto Sendero de las almas.
El recorrido conecta el Puente de Urrutia, San Gregorio Atlapulco y el Mercado de las Flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor se consigue desde 15 pesos en las variedades Marvel y Clemolito, de acuerdo con la producción del Suelo de Conservación.

En el recorrido también pueden verse catrinas monumentales elaboradas por los propios productores locales, sin costo adicional.

(Facebook/ Adán Peña Fuentes)

El Festival Flores de Cempasúchil reúne a 140 productores sobre Paseo de la Reforma

Entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, la expo-venta de Reforma reúne a 140 floricultores y productores agroecológicos de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

El acceso al festival es gratuito; únicamente las flores tienen costo si se adquieren.

La expo-venta se instala entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. REUTERS/Raquel Cunha
La expo-venta se instala entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. REUTERS/Raquel Cunha

La muestra funciona del 18 de octubre al 1 de noviembre, en recorrido libre y sin horario fijo de cierre, al ubicarse en la vía pública.

208 alebrijes monumentales permanecen expuestos sobre Paseo de la Reforma hasta el 8 de noviembre

La exposición de alebrijes monumentales, organizada por el Museo de Arte Popular, reúne 208 figuras de cartonería instaladas entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional.

Las piezas combinan animales, colores y formas fantásticas elaboradas por artesanos mexicanos.

Las piezas de cartonería están instaladas entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional. Foto: (Gobierno de la CDMX)
Las piezas de cartonería están instaladas entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Al tratarse de un espacio público abierto, el recorrido no tiene horario de taquilla ni requiere registro previo. La muestra permanece disponible hasta el 8 de noviembre.

El Museo de la Ciudad de México abre de 11:00 a 16:30 horas con aforo de 150 personas

El Museo de la Ciudad de México recibe el cuarto Festival de Xantolo, titulado Movimiento sonoro, de 11:00 a 16:30 horas, con presentaciones musicales, danzas y una ofrenda dedicada a las tradiciones de la Huasteca. La entrada es gratuita.

Patio colonial con pancarta del Festival de Xantolo, bailarines con máscaras, músicos con violines y una ofrenda con flores y alimentos.
El recinto presenta el cuarto Festival de Xantolo dedicado a la Huasteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recinto contará con un aforo máximo de 150 asistentes, por lo que se recomienda considerar la disponibilidad limitada de lugares antes de planear la visita.

El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto cierra hoy en el campus Tlalpan del Tecnológico de Monterrey

La décima edición de este encuentro gastronómico abre de 10:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita por el acceso de la puerta 19 del campus.

El recinto se ubica en la calzada México-Xochimilco, en la alcaldía Tlalpan, con acceso por la estación Xomalli del Tren Ligero.

Mesa con pan de muerto, calaveras de chocolate, una taza de barro, un vaso con café con leche y granos de café frente a un edificio blanco.
Un desfile de catrinas complementa las actividades del cierre de la décima edición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival reúne más de 100 propuestas gastronómicas centradas en café, chocolate y pan de muerto artesanal, con un desfile de catrinas como actividad complementaria.

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