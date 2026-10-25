Parir sin humillaciones: CDMX busca reconocer violencia obstétrica en la ley y propone Plan de Parto humanizado

(Foto: Twitter/@g1piaui)

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La Ciudad de México busca reconocer la violencia obstétrica en la ley y establecer un Plan de Parto para que mujeres y personas gestantes participen activamente en las decisiones sobre su atención médica durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Jannete Guerrero Maya presentó dos iniciativas ante el Congreso de la Ciudad de México. Una plantea modificaciones a la Ley de Salud capitalina. La otra propone cambios a la Ley General de Salud.

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Las propuestas llegan a comisión con el objetivo de incorporar una atención materna basada en el consentimiento informado, el respeto a la autonomía, el acompañamiento y la información clara para las pacientes.

Guerrero Maya expuso que una de cada tres mujeres o personas gestantes ha sufrido violencia obstétrica. En la capital, dijo, los reportes de violencia y maltrato durante el parto alcanzan 30.5%.

El Plan de Parto busca dar voz a las pacientes

La iniciativa para reformar los artículos 64 y 65 de la Ley de Salud de la Ciudad de México propone que las mujeres y personas gestantes elaboren un Plan de Parto de manera libre e informada.

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El documento tendría que anexarse al expediente clínico. Ahí se establecerían las necesidades, preferencias y decisiones de la paciente para la atención durante la labor de parto y el puerperio.

La violencia obstétrica se mantiene en México como un problema de salud estructural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta contempla que el Plan de Parto pueda modificarse cuando existan condiciones médicas que lo requieran. Esos cambios tendrían que preservar la autonomía de la paciente y contar con su consentimiento informado.

El proyecto busca que las mujeres conozcan los procedimientos a los que podrían ser sometidas y tengan información sobre las alternativas disponibles durante el nacimiento.

La legisladora plantea que el parto humanizado debe reconocer la dignidad, integridad, libertad y capacidad de decisión de las mujeres respecto de cómo, dónde y con quién parir.

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La reforma local también apunta a que los servicios de salud incorporen un trato digno durante el embarazo, el parto y el puerperio. El planteamiento incluye atención psicológica y acompañamiento para las pacientes.

Gritos, humillaciones y omisiones entrarían en la discusión legislativa

La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud busca que el marco federal reconozca la violencia obstétrica y las conductas que pueden constituirla.

Guerrero Maya mencionó entre esas prácticas los gritos y regaños durante la labor de parto, las ofensas y humillaciones por parte del personal médico y la falta de explicaciones sobre los procedimientos.

También señaló la negativa de anestesia sin información suficiente, ignorar preguntas de la paciente y obligarla a mantener una posición incómoda o dolorosa como posibles formas de maltrato.

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“Los gritos y regaños durante el parto; las ofensas y humillaciones del personal médico; no recibir anestesia o explicaciones durante la labor de parto”, son expresiones de violencia obstétrica, afirmó la diputada.

El proyecto federal propone fortalecer la atención materno-infantil bajo un enfoque integral, digno, humanizado y libre de violencia y discriminación.

La iniciativa no plantea que la atención médica deje de responder a las condiciones clínicas de cada caso. Busca que las decisiones se expliquen, se comuniquen y se tomen con la participación de la paciente cuando su estado de salud lo permita.

(Ilustración: Jovani Pérez)

“Decidir sobre nuestro cuerpo, también es decidir sobre el embarazo, parto y puerperio”, expresó Guerrero Maya durante la presentación de las propuestas.

Las dos reformas quedan en manos de la Comisión de Salud

La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó ambas iniciativas a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.

La reforma a la legislación capitalina deberá avanzar dentro del Congreso local. El proyecto que modifica la Ley General de Salud seguiría otra ruta, debido a que se trata de una norma federal.

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Si el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprueba el dictamen sobre la Ley General de Salud, el proyecto sería remitido al Congreso de la Unión para que continúe su proceso parlamentario.

Las iniciativas todavía no modifican las reglas de atención en hospitales y centros de salud. Su discusión abrirá el debate sobre las prácticas médicas, los derechos de las pacientes y los mecanismos para prevenir el maltrato durante el parto en la capital.