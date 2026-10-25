Vuelve la Noche de Ánimas en Pátzcuaro, Michoacán: conciertos, gastronomía y más de 700 actividades para celebrar el Día de Muertos

Por primera vez, el festival cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura, a través del Profest, y se inscribe en las acciones del Circuito Nacional de Festivales por la Paz. Foto: Cultura

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La Noche de Ánimas en Pátzcuaro, Michoacán, vuelve con una programación que reúne conciertos gratuitos, gastronomía, artesanías y más de 700 actividades en la región lacustre. La celebración, que se desarrolla del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2026, recibe a visitantes nacionales e internacionales alrededor de una de las tradiciones más representativas del Día de Muertos.

Conocida como Animecha Kejtzïtakua en lengua purépecha, esta manifestación de patrimonio vivo tiene como centro el recibimiento y la convivencia con las almas de los difuntos. Las ofrendas, la música y la flor de cempasúchil forman parte de una ceremonia cuyo significado se conserva mediante la participación de las comunidades.

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De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Cultura, la edición 2026 combina actividades artísticas con acciones de formación y salvaguarda patrimonial. El propósito es fortalecer la transmisión de conocimientos y reconocer a las personas que han mantenido estas prácticas por generaciones.

¿Qué actividades habrá en la Noche de Ánimas de Pátzcuaro 2026?

La oferta cultural contempla alrededor de 19 conciertos gratuitos y presentaciones artísticas, además de una red de encuentros que, en conjunto, suma más de 700 actividades en la región lacustre.

La cartelera reúne a 431 artistas, entre ellos integrantes de orquestas representativas de Michoacán y referentes nacionales. También participan agrupaciones locales que combinan sonidos originarios con fusiones contemporáneas, en una propuesta que promueve el intercambio y la transmisión intergeneracional del conocimiento.

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Entre las principales actividades de la Noche de Ánimas 2026 destacan:

Desfile y Tianguis Artesanal , que sirve de marco para el Concurso Estatal de Artesanías de Noche de Muertos.

Concurso y Festival de Altares , dedicado a la exhibición y preservación de las ofrendas tradicionales.

Talleres de cocina tradicional, pan de muerto, catrinas y arcos florales , con sede principal en el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga.

Pasarela Perrorífica , organizada por el DIF Municipal en la plaza principal como una actividad de convivencia familiar y bienestar animal.

Recorridos nocturnos y rutas turísticas hacia distintos puntos de la región.

La programación permite acercarse a distintas expresiones de la celebración, desde las presentaciones musicales hasta los procesos de elaboración de objetos y alimentos vinculados con las tradiciones comunitarias.

Artesanías y gastronomía: los saberes que acompañan el Día de Muertos

Uno de los encuentros centrales es el Tianguis Artesanal, que reúne a más de 350 artesanos provenientes de 20 municipios y comunidades. Su participación permite conocer la diversidad de técnicas y materiales que forman parte del patrimonio cultural de Michoacán.

Entre las ramas representadas se encuentran textiles, bordados, maque, laca perfilada, pasta de caña, madera y alfarería. El encuentro también es marco del Concurso Estatal de Artesanías de Noche de Muertos, que acompaña la exhibición de estas creaciones.

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La gastronomía tradicional forma parte de la experiencia mediante los talleres orientados a compartir conocimientos sobre cocina y elaboración de pan de muerto. Estas actividades se suman a la enseñanza de otras prácticas, como la creación de catrinas y arcos florales.

El Centro de Interpretación Vasco de Quiroga será la sede principal de los talleres. Su incorporación a la programación busca que los saberes ancestrales continúen transmitiéndose y que el público conozca el trabajo de quienes los preservan.

Janitzio, Urandén y Cuanajo: recorridos por la región lacustre

La celebración se extiende más allá de las actividades realizadas en Pátzcuaro. La propuesta incluye recorridos nocturnos y rutas hacia comunidades vecinas, donde las y los visitantes pueden acercarse a distintas costumbres.

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Entre los puntos mencionados en el comunicado se encuentran los manantiales de Urandén y el embarcadero a la Isla de Janitzio, además de comunidades que conservan expresiones propias de estas fechas.

En Cuanajo, por ejemplo, destaca la tradición de los “caballitos de madera”, una de las manifestaciones que podrán conocer quienes recorran la región durante la Noche de Ánimas.

Esta diversidad muestra que la celebración involucra a una red de comunidades, cada una con prácticas que contribuyen a la identidad cultural de la zona lacustre.

Noche de Ánimas: una ceremonia sagrada de las comunidades purépechas

La directora de Cultura del Municipio de Pátzcuaro, Maringeli Guzmán, subraya que la Noche de Ánimas tiene un sentido ceremonial que va más allá de su programación pública.

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“La esencia ritual permanece intacta y las comunidades indígenas han conservado este patrimonio vivo”, señala la funcionaria en el comunicado.

Por primera vez, el encuentro cuenta con recursos del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest). De los 431 artistas de la cartelera, 141 reciben respaldo directo de este programa. La edición también forma parte de las acciones del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

Según Guzmán, este apoyo permitió ampliar el alcance de la programación y fortalecer los procesos de formación, la salvaguarda patrimonial y la visibilidad de quienes portan la tradición.

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Así, la Noche de Ánimas en Pátzcuaro 2026 ofrece un acercamiento a la música, la gastronomía y las artesanías de Michoacán, con las comunidades purépechas y su relación con la memoria de los difuntos en el centro de la celebración.