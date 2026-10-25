Thalía casi se casa con el hijo de Gustavo Díaz Ordaz: así lo contó Televisa en la bioserie de Timbiriche (Archivo)

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Televisa y ViX recrearon en la bioserie no autorizada de Timbiriche el noviazgo que Thalía sostuvo con Alfredo Díaz Ordaz Borja, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, y plantearon que Yolanda Miranda habría intervenido para que la cantante dejara el grupo, iniciara su carrera como solista y accediera a una vida de lujos.

La emisión provocó reclamos de seguidores este 9 de octubre de 2026, quienes pidieron a Tommy Mottola emprender acciones legales por la forma en que retrataron a su esposa.

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La producción retomó la etapa en que Thalía buscó separarse de la imagen juvenil que construyó como integrante de Timbiriche. La serie centró parte de su trama en la relación sentimental con Díaz Ordaz Borja y en los conflictos que rodearon su salida del grupo.

La recreación generó críticas en redes sociales. Usuarios cuestionaron que Televisa y ViX abordaran aspectos personales de la cantante sin que existiera una autorización pública de Thalía para contar esa etapa de su vida.

Thalía conoció a Alfredo Díaz Ordaz durante su transición como solista

Thalía contó en distintas ocasiones que conoció a Alfredo Díaz Ordaz cuando tenía 17 años. Otras versiones ubicaron el inicio del romance cuando ella tenía 19 años y buscaba un productor que respaldara sus primeros pasos fuera de Timbiriche.

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Díaz Ordaz Borja rondaba los 39 años. La diferencia de edad entre ambos fue de alrededor de 20 años y concentró la atención de la prensa de espectáculos desde que comenzaron a aparecer juntos en espacios públicos.

Televisa recrea cómo el hijo de Gustavo Díaz Ordaz casi se casa con Thalía: fans piden que Tommy Mottola los demande (Foto: Tlnovelas Memes)

El hijo menor de Gustavo Díaz Ordaz y Guadalupe Borja mantuvo interés por la música. Antes de trabajar con Thalía, impulsó grupos como Shadow Of The Beats, Love Syndicate, Renaissance, Wingman, Al Wildheart y Lucrecia.

Los proyectos musicales de Alfredo Díaz Ordaz no se consolidaron en la industria. Aun así, mantuvo vínculos con artistas y músicos, y después participó en los primeros trabajos de la cantante como solista.

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La colaboración profesional dio paso a una relación sentimental. Díaz Ordaz trabajó en los discos Thalía y Mundo de cristal, materiales con los que la intérprete comenzó a construir una carrera separada de Timbiriche.

La bioserie atribuyó a Yolanda Miranda una influencia en el noviazgo

La bioserie presentó a Yolanda Miranda como una figura que habría influido en las decisiones personales y profesionales de su hija. La producción sugirió que la madre de Thalía buscó que la artista abandonara el grupo juvenil para concentrarse en un proyecto individual.

Esa versión colocó el romance con Alfredo Díaz Ordaz como parte de una estrategia para que la cantante se alejara de Timbiriche. La trama también habría asociado la relación con la posibilidad de acceder a una vida marcada por privilegios económicos.

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La representación molestó a seguidores de Thalía, quienes señalaron que la historia redujo su crecimiento artístico a decisiones familiares y sentimentales. Otros usuarios cuestionaron que el programa retomara rumores y versiones de una relación ocurrida décadas atrás.

La serie también abordó la rivalidad que habría existido entre Thalía y Paulina Rubio durante sus años en Timbiriche. Ese enfoque provocó que parte de la conversación en redes se alejara de la carrera musical del grupo y se concentrara en conflictos personales de sus exintegrantes.

Alfredo Díaz Ordaz habría usado un anillo familiar para pedir matrimonio

Alfredo Díaz Ordaz habría usado un anillo familiar para pedir matrimonio (RS)

El vínculo entre Thalía y Alfredo Díaz Ordaz se volvió tan serio que ambos estuvieron cerca de casarse. De acuerdo con las versiones que circularon entonces, el productor habría usado un anillo familiar para pedir matrimonio a la cantante.

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La familia de Díaz Ordaz habría rechazado la relación. Integrantes de su entorno habrían pedido a Thalía que devolviera la sortija de compromiso, una presión que habría generado tensiones entre la pareja.

La cantante evitó confirmar de forma directa los planes de boda. Cuando fue cuestionada sobre el tema, sostuvo que compartía intereses musicales y emocionales con su entonces pareja, aunque pidió que el tiempo definiera el futuro de la relación.

El romance avanzó mientras Thalía consolidó su presencia en la televisión. La artista protagonizó María Mercedes y después grabó Marimar, producciones que ampliaron su popularidad en México y América Latina.

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Personas cercanas a la cantante señalaron que la pareja ya había adquirido artículos para una boda. El compromiso se habría mantenido pese a las diferencias con familiares del productor y al ritmo de trabajo que enfrentaba Thalía en las telenovelas.

Alfredo Díaz Ordaz murió el 15 de diciembre de 1993

Alfredo Díaz Ordaz murió el 15 de diciembre de 1993 a causa de hepatitis C. Thalía se encontraba en las grabaciones de Marimar cuando recibió la noticia sobre el fallecimiento de quien habría sido su prometido.

Años después, la cantante relató que quedó paralizada al enterarse de la muerte. La boda no se realizó y el episodio permaneció como una de las etapas más comentadas de su vida antes de su matrimonio con Tommy Mottola.

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Seguidores de Thalía pidieron al empresario musical que demandara a Televisa y ViX por considerar que la producción manchó la imagen de la cantante. Los reclamos surgieron por la forma en que la bioserie relacionó el noviazgo con las decisiones de Yolanda Miranda y con la salida de Timbiriche.

La polémica también coincidió con las reacciones por la representación de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano. Laura Zapata habló sobre ambos casos y sostuvo que vio a Thalía enamorada y contenta durante su relación con Alfredo Díaz Ordaz.