Entre lagrimas y emoción: Hugo Sánchez vuelve a cantar un Goya en el Estadio Olímpico

Entre lágrimas, emoción y aplausos del público, el Pentapichichi acompañó a los 11 jugadores de la UNAM en la entonación del tradicional Goya (REUTERS)

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Hugo Sánchez recibió un homenaje por parte de los Pumas en su partido contra Tigres correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026 y después de muchos años volvió a cantar un “Goya” en el Estadio Olímpico Universitario.

Entre lágrimas, emoción y aplausos del público, el Pentapichichi acompañó a los 11 jugadores de la UNAM en la entonación del tradicional Goya previo a que comenzara el duelo contra los Tigres.

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Hugo Sánchez recibió un homenaje por parte de los Pumas en su partido contra Tigres correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026 y después de muchos años volvió a cantar un “Goya” en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo fue el homenaje a Hugo Sánchez en el Olímpico Universitario?

La ceremonia reunió a excompañeros e históricos auriazules como Ailton da Silva, Efraín Velarde, Jesús Ramírez y Leonardo Cuéllar. La directiva reconoció la trayectoria de Hugo Sánchez, una de las figuras más representativas en la historia de Pumas.

Ciudad de México, 24 de octubre de 2026. , durante el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y los Tigres de la UANL, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

La Rebel desplegó una bandera de gran tamaño en la zona del Pebetero con el nombre de Hugo Sánchez. Mientras tanto, los jugadores del primer equipo salieron a calentar con playeras conmemorativas que incluían el trazo de una chilena, uno de los recursos que marcó la carrera del exdelantero auriazul.

Homenaje a Hugo Sánchez en Cuidad Universitaria por su 50 aniversario del inició su carrera profesional con los Pumas de la UNAM (Pumas MX/FB)

En las pantallas del estadio aparecieron goles del antiguo número 9. La afición respondió con gritos de “¡Hugo, Hugo!” y los tradicionales Goyas, en un ambiente de reconocimiento previo al inicio del encuentro.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 24, 2026 Former player Hugo Sanchez receives a tribute to mark the 50th anniversary of his professional football debut REUTERS/Luis Cortes

Resumen del partido

Pumas empató 1-1 con Tigres este sábado 24 de octubre en Ciudad Universitaria y dejó sin triunfo el homenaje a Hugo Sánchez, a 50 años de su debut profesional con el cuadro auriazul.

Robert Morales adelantó a los universitarios al minuto 56, luego de una presión constante por la banda izquierda. Juan Brunetta respondió al 76 y fijó el marcador en un duelo de la Jornada 14 del Apertura 2026.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 24, 2026 Pumas UNAM's Cesar Huerta in action with Tigres UANL's Fernando Gorriaran REUTERS/Luis Cortes

Durante el primer tiempo, Pumas generó dos oportunidades de gol, pero la defensa de Tigres evitó que el marcador se moviera. El equipo regiomontano resistió los intentos auriazules y encontró el empate en la segunda mitad.

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Legado de Hugo Sánchez en Pumas

Hugo Sánchez dejó una huella en Pumas desde su debut profesional en octubre de 1976. El exdelantero disputó 194 partidos oficiales con el cuadro universitario, anotó 102 goles y formó parte de los planteles campeones de Liga en las temporadas 1976-1977 y 1980-1981.

El llamado Pentapichichi se consolidó en Ciudad Universitaria antes de continuar su carrera en España, donde jugó con Atlético de Madrid y Real Madrid. Su paso por Pumas marcó el inicio de una trayectoria que lo colocó entre los futbolistas mexicanos con mayor presencia en el balompié europeo.

A 50 años de su estreno, el club reconoció a Sánchez con un pasillo de honor, una figura conmemorativa y su participación en el Himno Deportivo Universitario.

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