Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el encuentro de la Semana 7 de la NFL desde México

Patrick Mahomes y Sam Darnold se ven las caras en un encuentro entre dos equipos candidatos a llegar lejos en la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Kansas City Chiefs y Seattle Seahawks se enfrentan este domingo 25 de octubre a las 18:20 horas (tiempo del centro de México) desde el Lumen Field en juego correspondiente a la Semana 7 de la NFL.

Este duelo enfrenta a uno de los mejores jugadores de la liga, Patrick Mahomes, frente al actual campeón de liga, por lo que es uno de los enfrentamientos más esperados de esta jornada.

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Chiefs busca conservar el invicto

Los Chiefs buscan conservar el invicto en Seattle. (AP Foto/Charlie Riedel)

Los Kansas City Chiefs llegan a la Semana 7 como uno de los tres equipos invictos de la NFL, junto con los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

El equipo recompuso el camino después de una temporada en la que quedaron fuera de los playoffs, un resultado inesperado para una franquicia que domina la Conferencia Americana en los últimos años.

Parte de esa recuperación pasa por la adición Kenneth Walker. El corredor ha resuelto una de las principales carencias que mostraron los Chiefs la campaña anterior: la falta de un jugador capaz de sostener el ataque terrestre y quitar presión a Patrick Mahomes.

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Walker lidera la NFL con 665 yardas terrestres y seis touchdowns. Promedia 6.3 yardas por acarreo, una producción que permite a Kansas City controlar el ritmo de los partidos y evitar que su ofensiva dependa por completo del brazo de Mahomes.

Las dudas están en el grupo de receptores. Rashee Rice estaría fuera por una lesión en el tendón de la corva derecho, por lo que Travis Kelce y Xavier Worthy deberán asumir una mayor carga en el ataque aéreo.

El campeón quiere retomar el camino de la victoria

Los Seahawks buscan regresar al camino de la victoria. (Ron Chenoy-Imagn Images)

Los Seattle Seahawks no han tenido el arranque de temporada que ellos esperaban. El equipo ha batallado para recuperar el ritmo que lo llevó a conquistar el campeonato la campaña pasada y una de sus principales dificultades aparece en la línea ofensiva.

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La protección no ha sido suficiente para darle tiempo a Sam Darnold, quien tampoco muestra el nivel que tuvo durante la temporada anterior.

El ataque terrestre también representa un problema para Seattle. Desde la salida de Kenneth Walker, quien ahora estará del otro lado del emparrillado, los Seahawks padecen lesiones y falta de continuidad en esa zona del campo.

Zach Charbonnet y Jadarian Price no han logrado consolidarse como opciones confiables. La falta de producción por tierra afecta una de las fortalezas que tuvo el equipo la campaña pasada y obliga a Darnold a asumir una mayor carga ofensiva.

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Seattle llega tras dos derrotas consecutivas ante los San Francisco 49ers y los Denver Broncos. Con marca de 3-3, los Seahawks buscan recuperar el rumbo para mantenerse en la pelea por el liderato de su división.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo desde México

El encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Seattle Seahawks podrá verse este domingo 25 de octubre a las 18:25 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.