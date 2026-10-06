Tlacoyo, el perrito rescatado que se suma como participante a La Granja VIP

Tlacoyo, un perro rescatado de las calles de la Ciudad de México, se suma como el participante número 21. (Captura de pantalla )

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Tlacoyo, un perro rescatado de las calles de la Ciudad de México, se suma como el participante número 21 de La Granja VIP 2.

El canino ingresó durante la quinta semana de competencia y jugará sin riesgo de nominación ni eliminación.

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El público mexicano conoció a Tlacoyo tras un engaño orquestado por la producción del reality show, la audiencia esperaba el regreso de un exconcursante humano, pero la sorpresa resultó distinta, un perrito de talla grande y pelaje color chocolate.

La producción engañó a los concursantes con la llegada de Eleazar Gómez

La incorporación del canino ocurrió durante la gala dominical conducida por Adal Ramones.

Los organizadores anunciaron la llegada del “granjero 21” y generaron resistencia inmediata entre los participantes, quienes consideraron injusta la entrada de un rival en plena quinta semana de competencia.

El actor Eleazar Gómez, segundo lugar de la primera temporada del programa, cruzó la puerta principal para simular su reingreso a la competencia. Los concursantes mostraron gestos de incomodidad ante su presencia.

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La tensión se transformó en euforia segundos después, por la misma entrada apareció un perro alegre que movía la cola sin parar, lo que desató gritos y abrazos espontáneos entre los habitantes del reality show.

Eleazar Gómez ingresó a la granja junto al habitante 21 del reality. (Captura de pantalla )

Tlacoyo venció a Grajo y Rufo en la votación del público

El canino llegó sin nombre oficial y permaneció identificado únicamente como “el perrito” durante sus primeros días.

Don Pepe, autoridad máxima de la competencia, solicitó a los concursantes proponer tres opciones para que el público eligiera. Las alternativas sometidas a consideración fueron Grajo, Rufo y Tlacoyo.

La votación se realizó a través de la aplicación TV Azteca en Vivo y del sitio web de Azteca UNO durante las horas previas a la gala del lunes.

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El resultado favoreció a Tlacoyo tras una votación reñida, según confirmó la producción del programa en televisión abierta.

Algunos concursantes como la influencer Manelyk González y el creador de contenido Kunno optaron por llamarlo “Huarache” de forma cariñosa, apodo que también ganó popularidad entre los seguidores del reality en redes sociales.

La cuenta oficial de Instagram @lagranjavipmx presentó al perrito mediante un video con voz generada por inteligencia artificial.

“Soy el nuevo lomito de la granja y vengo a buscar mi lugar en La Granja VIP. Soy rescatado, pero voy a robarme sus corazones”, dice Tlacoyo en el clip promocional.

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El animal llegó sin nombre oficial y permaneció identificado únicamente como “el perrito” durante sus primeros días. (Captura de pantalla )

El canino no puede ser nominado ni eliminado del programa

Tlacoyo cuenta con una condición única dentro de la dinámica del reality show, no puede ser nominado ni eliminado de la competencia.

La regla lo convierte en el único habitante exento de escuchar su nombre durante las galas de eliminación conducidas por Adal Ramones.

Los concursantes asumieron la responsabilidad de cuidar a Tlacoyo en su totalidad. Las tareas incluyen pasearlo, alimentarlo y enseñarle trucos básicos como dar la pata, actividad que el perro ya domina tras pocos días de convivencia.

Los habitantes organizaron un esquema de alimentación para evitar riesgos en la salud del canino.

El plan prohíbe que varios concursantes le den de comer al mismo tiempo y descarta por completo los huesos de pollo, que podrían afectar su digestión.

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Tlacoyo cuenta con una condición única dentro de la dinámica del reality show no puede ser nominado. (Captura de pantalla )

Ivonne Montero y Niurka cedieron ante su ternura

La actriz Ivonne Montero asumió el papel de entrenadora para facilitar la adaptación de Tlacoyo. La participante enseño al canino cómo comportarse frente a otros animales de la granja, entre ellos vacas, cerdos y aves de corral.

La conductora Niurka Marcos, reconocida por su cercanía con los animales, dejó de lado su carácter competitivo para convivir con el perro. La presentadora permitió que Tlacoyo juegue con libertad dentro de las instalaciones.

La presentadora Kristal Silva también compartió momentos de convivencia directa con Tlacoyo fuera de cámaras.

“El granjero 21 es sin duda el más querido por los granjeros y ni se diga por el público”, escribió la conductora en sus redes sociales personales.

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La presentadora Kristal Silva también compartió momentos de convivencia directa con Tlacoyo fuera de cámaras. (Captura de pantalla )

La historia de Tlacoyo visibiliza la adopción animal en México

El origen de Tlacoyo conmovió a la audiencia del programa. El canino fue rescatado de las calles de la Ciudad de México antes de encontrar un hogar temporal dentro del reality show, de acuerdo con la información compartida por la producción.

Datos de la organización Mars Petcare, citados por la Gaceta UNAM en 2024, señalan que en México existen al menos 29.7 millones de perros y gatos en situación de calle. La cifra coloca al país en el primer lugar de América Latina en animales sin hogar.

Los perros representan aproximadamente el 70% de esa cifra total, usuarios en redes sociales destacaron que la inclusión de Tlacoyo funciona como un mensaje a favor de la adopción responsable en un país con un número elevado de mascotas abandonadas.

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La inclusión de Tlacoyo funciona como un mensaje a favor de la adopción responsable en México. (Captura de pantalla )

El reality transmite las 24 horas a través de Disney+

La segunda temporada de La Granja VIP comenzó el pasado 6 de septiembre y continúa en competencia tras la salida de concursantes como Kenny Avilés.

El programa se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas por Azteca UNO.

Las dinámicas semanales incluyen los segmentos El Capataz, El Duelo, La Asamblea, La Salvación y La Traición, previos a la gala dominical de eliminación.

La llegada de Tlacoyo generó movimiento en redes, usuarios comenzaron a compartir videos de sus propias mascotas observando atentamente las aventuras del canino en La Granja VIP. (Captura de pantalla )

La convivencia completa y la señal de Acceso Total 24/7 se transmite por la aplicación de Disney+.

La llegada de Tlacoyo generó un movimiento espontáneo en redes sociales, usuarios comenzaron a compartir videos de sus propias mascotas observando atentamente las aventuras del canino en la pantalla, lo que dio origen a un nuevo grupo de seguidores del reality con cuatro patas.

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