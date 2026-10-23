Sopa de calabaza cremosa: la receta ideal para las noches frías de octubre y Halloween

La calabaza es uno de los ingredientes más versátiles de la temporada de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada de octubre trae consigo temperaturas más bajas y la temporada alta de la calabaza en el campo.

En México, este ingrediente tiene un lugar especial, pues acompaña tanto las fiestas de Halloween como los altares de Día de Muertos, dos celebraciones que conviven en el mismo mes.

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La calabaza forma parte de la dieta mexicana desde épocas prehispánicas, cuando se cultivaba junto al maíz y el frijol como parte de la milpa.

Esa tradición agrícola explica por qué hoy sigue siendo un ingrediente habitual en sopas, postres y guisos de todo el país, y por qué resulta tan natural adaptarla a una receta reconfortante como esta sopa cremosa.

El color naranja intenso de la sopa la convierte en una opción visual perfecta para Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de sopa de calabaza cremosa

La sopa de calabaza cremosa es un puré de textura suave y aterciopelada, con un sabor dulce y ligeramente terroso.

Se elabora cocinando la pulpa de calabaza junto con cebolla, ajo y caldo, para después licuar todo hasta conseguir una consistencia homogénea.

La técnica central es el sofrito inicial de cebolla y ajo, seguido de una cocción lenta de la calabaza en caldo. El paso final de licuado es el que define la textura sedosa característica de este platillo.

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La calabaza de Castilla es una alternativa mexicana al butternut squash usado en recetas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 35 minutos.

Preparación: 10 minutos para picar las verduras.

Cocción: 25 minutos entre el sofrito, el hervor y la reducción.

Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen 1 cebolla amarilla pequeña, picado 2 dientes de ajo, finamente picados 1/4 de cucharadita de comino molido 1/8 de cucharadita de pimiento rojo triturado 900 gramos de calabaza de Castilla (o butternut squash), pelada y en cubos 4 tazas de agua 2 cubos o sobres de consomé con sabor a pollo 1 taza de crema de leche, dividida Sal y pimienta al gusto 1 cucharada de semillas de calabaza tostadas (opcional, para decorar)

Es una preparación ideal para compartir en reuniones familiares durante la temporada de frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de calabaza cremosa, paso a paso

1. Calienta el aceite en una olla mediana a fuego medio-alto.

2. Agrega la cebolla y cocina por 10 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que esté suave y transparente.

3. Añade el ajo, el comino y el pimiento rojo triturado. Cocina 1 minuto más hasta que suelten aroma. No dejes que el ajo se queme, pues amarga la preparación.

4. Incorpora el agua, la calabaza de Castilla y el consomé a la olla. Deja que hierva.

5. Reduce el fuego a medio-bajo. Cocina a fuego lento 18 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que la calabaza esté tierna al picarla con un tenedor. Dale unos minutos extra si usas calabaza de Castilla, pues es más fibrosa que el butternut squash.

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6. Licua la sopa por tandas hasta lograr un puré liso, o usa una licuadora de inmersión directo en la olla. Procesa en lotes pequeños si usas licuadora de vaso, para evitar quemaduras por el vapor.

7. Regresa el puré a la olla y agrega 3/4 de taza de crema de leche. Lleva a ebullición y reduce el fuego.

8. Cocina a fuego lento 10 minutos más, hasta que la sopa espese. Sazona con sal y pimienta al gusto.

9. Sirve en tazones, vierte un chorrito de la crema restante encima y decora con las semillas de calabaza tostadas.

El puré de calabaza es la base de numerosas sopas cremosas alrededor del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 4 gramos

Carbohidratos: 18 gramos

Grasas: 15 gramos

Fibra : 3 gramos

Sodio: 480 miligramos

El sofrito de cebolla y ajo es la base aromática de esta preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda la sopa en un recipiente hermético dentro del refrigerador hasta por 4 días.

Un hervor controlado evita que la sopa se queme en el fondo de la olla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes congelarla hasta por 2 meses; descongélala en el refrigerador la noche anterior y caliéntala a fuego lento antes de servir.