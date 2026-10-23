Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Apostarán los títulos de las 130 libras en San Antonio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El boxeo internacional vivirá una noche monumental de unificación de títulos en la división de los superplumas (130 libras / 58.97 kilogramos). El cuadrilátero instalado en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, será el escenario de una batalla electrizante entre el campeón mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete y el estadounidense O’Shaquie Foster.

En un duelo de colosos donde estarán en juego tres cinturones de organismos mundiales de prestigio, el vencedor dará un paso decisivo para consagrarse como el rey indiscutido de la categoría.

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El peleador mexicano subirá al ring ostentando los campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que el pugilista norteamericano expondrá el cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Con dos estilos completamente opuestos sobre el encordado —la potencia arrolladora e impredecible del nacido en San Juan Zitlaltepec frente a la depurada técnica y contragolpe quirúrgico del texano— el choque promete paralizar a los fanáticos del deporte de los puños alrededor del orbe.

El Vaquero es campeón superpluma de la OMB y FIB (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia del ‘Vaquero’ Navarrete antes del combate

Lejos de encarar el compromiso con exceso de confianza, Emanuel Navarrete ha dejado en claro que comprende perfectamente la magnitud del reto. Consciente de la versatilidad de su rival y de lo que hay en juego en tierras texanas, el peleador mexiquense lanzó una contundente advertencia sobre la mentalidad y preparación con las que afrontará este crucial combate de unificación.

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Navarrete reconoció que la clave de la pelea radicará en imponer su estilo agresivo desde el primer asalto y no permitir que Foster dicte el ritmo del combate con sus desplazamientos. El triconquistador mundial enfatizó que llega en una condición física impecable tras un campamento de entrenamiento sumamente riguroso, listo para librar una batalla de desgaste si las circunstancias así lo exigen.

“Sé muy bien la clase de peleador que es Foster, un tipo elusivo, inteligente y con gran técnica, pero yo no voy a especular. He trabajado para conectar mis mejores golpes y obligarlo a pelear en el terreno que a mí me conviene. Si quiere llevarse mis cinturones, tendrá que pasar por una verdadera guerra sobre el ring, porque saldré a buscar el triunfo antes del límite” , advirtió el púgil mexicano durante los eventos previos.

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Con un impresionante récord profesional de 40 victorias, dos derrotas y un empate, destacando 33 triunfos por la vía del nocaut, el ‘Vaquero’ pretende revalidar su condición de uno de los peleadores más temibles de la división y sumar el fajín verde y oro del CMB a su vitrina personal.

Los pugilistas buscarán los campeonatos unificados del peso superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es O’Shaquie Foster, el peligroso rival del boxeador mexicano?

Para los aficionados aztecas, el nombre de O’Shaquie Foster evoca antecedentes de alto cuidado. Nacido el 17 de septiembre de 1993 en Orange, Texas, el pugilista estadounidense de 33 años es conocido en el ámbito profesional con el apodo de Ice Water (‘Agua Helada’), sobrenombre ganado a pulso debido a su fría temple, serenidad y capacidad táctica para mantener la calma en los momentos de mayor presión dentro del encordado.

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Con una estatura de 1.74 metros, un notable alcance de 1.83 metros y una postura ortodoxa, Foster ostenta un registro profesional de 25 victorias, tres derrotas y 12 nocauts. Su carrera, sin embargo, se ha construido superando complejas adversidades tanto dentro como fuera del cuadrilátero. En sus primeros años profesionales atravesó tropiezos que frenaron su ascenso, mientras que en 2017 pasó un periodo encarcelado en Texas y posteriormente sufrió el impacto del huracán Harvey en su entorno personal.

Pese a los obstáculos, Foster logró reestructurar su carrera hasta alcanzar el estrellato internacional. Su primer gran momento de gloria se dio el 11 de febrero de 2023, cuando derrotó por decisión unánime al mexicano Rey Vargas para conquistar el vacante título mundial superpluma del CMB. Meses después, en octubre de ese mismo año, defendió su campeonato ante otro azteca, Eduardo “Rocky” Hernández, en un combate memorable donde Foster se impuso con un dramático nocaut técnico en el doceavo y último asalto.

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Aunque perdió temporalmente el cetro en julio de 2024 ante el brasileño Robson Conceição, recuperó el fajín cuatro meses más tarde en la revancha inmediata. Tras ello, ligó victorias categóricas sobre rivales de jerarquía como Stephen Fulton y Raymond Ford. El estilo de Foster se caracteriza por sus impecables movimientos laterales, excelente cintura defensiva y una gran precisión al contragolpear, virtudes que lo convierten en un oponente sumamente difícil de descifrar.

El estadounidense quiere despojar de sus títulos superpluma al mexicano (Instagram / shockfoster)

Cartelera, fecha, horario y dónde ver en vivo la pelea

El espectáculo boxístico en el Frost Bank Center contará con una atractiva cartelera internacional, disputándose tres campeonatos mundiales en la misma velada.

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026.

Sede: Frost Bank Center (San Antonio, Texas, Estados Unidos).

Inicio de la cartelera principal: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Horario estimado de la pelea estelar: A partir de las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México), sujeto al desarrollo de las peleas previas.

Opciones de transmisión en vivo en México:

Televisión de paga: En vivo a través de la señal de ESPN a partir de las 18:30 horas.

Streaming online: Transmisión en directo por la plataforma Disney+ y DAZN .

Televisión abierta: Transmisión por Azteca 7 (Box Azteca) a partir de las 23:00 horas (Tiempo del Centro de México).