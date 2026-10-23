México

Contratación de médicos cubanos en México podría interferir en el T-MEC: congresista de EEUU acusa trabajo forzado

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el personal de salud proveniente de Cuba no recibe un pago menor al de los connacionales

Contratación de médicos cubanos en México podría interferir en el T-MEC: congresista de EEUU acusa trabajo forzado. EFE/ Ernesto Mastrascusa
Contratación de médicos cubanos en México podría interferir en el T-MEC: congresista de EEUU acusa trabajo forzado. EFE/ Ernesto Mastrascusa
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Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que su administración se encuentra “muy cerca” de cerrar un acuerdo comercial con México, la congresista republicana María Elvira Salazar acusó al gobierno mexicano de romper las reglas del T-MEC.

La política estadounidense se refirió a la contratación de médicos cubanos por parte de México, a quienes se les contrata bajo un programa que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha clasificado como trabajo forzado.

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Congresista de EEUU pide poner fin a la contratación de médicos cubanos en México

A través de una carta fechada el 22 de octubre de 2026, la congresista estadounidense pidió al representante comercial Jamieson Greer informar a las autoridades mexicanas que el uso de trabajo forzado cubano viola el T-MEC, instando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a “desmantelar” el programa y “liberar” a los médicos contratados.

Acusó que, “México emplea a más de 3 mil médicos cubanos en un esquema de trabajo forzoso”, destacando que lo ha denunciado desde hace años, sin que hasta la fecha haya habido una respuesta.

María Elvira Salazar envió una carta a Jamieson Greer, donde denunció la contratación de médicos cubanos en México. (Especial)
María Elvira Salazar envió una carta a Jamieson Greer, donde denunció la contratación de médicos cubanos en México. (Especial)

Ante la vinculación laboral del personal de salud que fue contratado desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en la administración Andrés Manuel López Obrador, la política resaltó que esto representa una “violación de los derechos humanos y del T-MEC”, resaltó que en una visita se lo comentó al expresidente en 2024:

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“Se lo dije en persona al expresidente López Obrador hace dos años, durante una delegación del Congreso en la Ciudad de México, pero se niegan a actuar. Se les advirtió que habría consecuencias por ello, por lo que le solicito que informe a sus contrapartes mexicanas que el uso de médicos cubanos viola el acuerdo y pida que desmantele el programa de médicos cubanos”.

María Elvira Salazar acusa trata de personas y esclavitud moderna

En el documento dirigido a Greer, la legisladora rechaza la firma de acuerdos con el régimen cubano, el cual contempla la incorporación de “médicos cubanos bajo condiciones de trabajo forzoso”, aludiendo a la separación de sus familias, las restricciones para viajar y el pago de una pequeña proporción de sus salarios, como parte de las condiciones clásicas de este delito.

Detalló que el Informe sobre Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado clasificó las misiones médicas de Cuba como una forma de trata de personas y esclavitud moderna, ubicando a Cuba, Corea del Norte y Afganistán como los “peores infractores en materia de trabajo forzado”.

Apuntó al capítulo 23 del T-MEC que establece que los firmantes del acuerdo comercial deberán prohibir la importación de mercancías a su territorio cuando se produzcan a través de dicha práctica, reconociendo el objetivo de “eliminar todas las formas de trabajo coercitivo u obligatorio”.

Llegan médicos cubanos del IMSS-Bienestar a Acapulco.
Congresista de EEUU acusa que México ha contratado al menos 3 mil médicos cubanos. Foto: IMSS

En su cuenta de X (antes Twitter), la política republicana comentó lo siguiente:

“El T-MEC no es opcional. México no puede beneficiarse del libre comercio con Estados Unidos mientras permite que la dictadura cubana explote a sus médicos”.

¿Qué dice Sheinbaum sobre la contratación de médicos cubanos?

Durante la conferencia de este 23 de octubre, la presidenta de México fue cuestionada sobre la contratación de los médicos provenientes de Cuba, aseguró que es falso que se les pague menos en comparación a los connacionales.

“Es una contratación directa y ganan exactamente lo mismo que lo que gana un médico mexicano, o sea, no hay diferencia”, comentó Sheinbaum.

La mandataria reconoció que los médicos enviados por el régimen cubano se concentran en lugares donde no hay médicos especialistas, reiterando que “no están contratados a través de ninguna empresa”.

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