México

Beba Montes lanza fuerte mensaje contra su hermana Gala: “Las personas que te aman no tratan de destruir tu familia”

Durante los Eliot Awards la influencer habló sobre Gala Montes asegurando tener las puertas cerradas para convivir con su hija

Collage con una mujer de gafas oscuras y botas ante un panel amarillo, y otra toma de ella con capucha frente a lápidas de piedra tallada.
Sostiene que su hermana tiene las puertas cerradas para estar con su hija (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Beba Montes se presentó en la Yellow Carpet de los Eliot Awards para enviar un fuerte mensaje a su hermana Gala Montes, que recién estrenó el lanzamiento de “La Mala”, sencillo de su nuevo disco el cual bloquea el rostro de su mamá Crista Montes.

La hermana de Gala habló del distanciamiento que tiene con ella y sentenció que no existe disposición para que conviva con su hija. Estas fueron las palabras de Beba Montes: “Las puertas están así cerradas y así se van a quedar”.

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“Las personas que te aman no te lastiman, no tratan de destruir tu familia”, subrayó la influencer. Respecto a los cambios de look que Gala Montes se ha hecho en el cabello, su hermana no quiso entrar en polémica.

“La verdad, no sé. Desconozco cuáles sean las situaciones, no puedo opinar. Los looks de cada quien, pues cada quien. A mí me da relativamente lo mismo lo que cada quien haga. Yo me pinté el cabello de rojo, me se me ve bien”, comentó Beba Montes.

La actriz tiene cerradas las puertas para convivir con la hija de su hermana
La actriz tiene cerradas las puertas para convivir con la hija de su hermana (galamontes )

Además, la figura de las redes sociales afirma que no puede intervenir en favor de una persona que no requiere apoyo. Beba Montes señala que ha escuchado en repetidas ocasiones la frase “no necesito ayuda” y sostiene que, si nadie se lo solicita, no tiene la obligación de hacerlo.

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“No lo sé. Yo nada más escuché el “no necesito ayuda” por todas partes y uno no puede ayudar a alguien que no pide ayuda. Entonces, si a mí no me piden ayuda, yo no tengo por qué ayudar a nadie", puntualizó.

Beba niega haber sido la primera en hablar del presunto consumo de sustancias de Gala Montes

La cantante estrenó La Mala en medio de la polémica
La cantante estrenó La Mala en medio de la polémica (galamontes)

La influencer, Beba Montes, se deslindó de los señalamientos relacionados con su hermana, Gala Montes, aseverando que no difundió información que no hubiera sido comentada antes en las redes sociales.

“No. recortemos ahí, yo no fui la primera que lo dijo. Simple y sencillamente, se hizo hincapié o se hizo el comentario de lo que veíamos en redes”, señaló la influencer.

“Yo no la mencioné, yo no sé qué es el tema. Yo no fui alguien que salió a decir algo que no se hubiera visto ya antes o que no hubieran ya mencionado ustedes. Es todo”, complementó Beba Montes.

También, la creadora de contenido afirmó que lleva tiempo sin hablar con su hermana y desconoce la vida actual de Gala Montes. “La verdad, no sé qué sea de ella. Desde hace mucho que no hablo con ella”.

Además, respalda la versión sobre las fotografías de su niñez y relata que su mamá, Crista Montes, las rompió durante un enojo. “Esa es su letra y sí, lo que ella platica acerca de las fotos, sí, yo lo viví, yo estuve ahí. En su enojo, hizo un berrinche y escribió muchas cosas, rompió todas nuestras fotos de cuando éramos niñas y, pues, eso. ¿Qué más podíamos hacer?“, concluyó Beba Montes.

Gala Montes estrena su canción de “La Mala” en las plataformas digitales

La actriz aseguró ser accionista de un restaurante en la Ciudad de México.
La cantante lanzó el tema "La Mala" (Captura de pantalla )

Durante la madrugada del viernes 23 de octubre, Gala Montes anunció el lanzamiento de “La Mala” y con esa versión marca una nueva etapa en la faceta musical de la actriz y cantante mexicana.

El estreno de la canción ocurre en medio de la polémica con su mamá Crista Montes. Inclusive, Gala público la frase: Toda historia necesita una villana. Qué lástima que esta aprendió a cantar” para anunciar que su sencillo ya está disponible en servicios de streaming.

Además, Gala Montes anticipó que “La Mala” es el comienzo de historia y todavía le faltan doce canciones por estrenar mientras disfruta de su compañía en Capadocia, región histórica de Anatolia Central, en el centro de Turquía.

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