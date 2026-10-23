Galilea Montijo no descarta volver a ser mamá pese a obstáculos para embarazarse: “Uno nunca sabe”

La presentadora condujo la cuarta temporada del reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Galilea Montijo asistió a la Yellow Carpet de los Eliot Awards 2026 para expresar su deseo de volver a ser mamá, luego de compartir que vive un momento de felicidad junto a su novio Isaac Moreno. “Ay, ¡me encantaría! Me encantaría", dijo la conductora del programa Hoy y La Casa de los Famosos México.

No obstante, Gali reconoce que enfrenta dificultades por su reloj biológico y los efectos de un tratamiento hormonal. “Se terminó mi reloj biológico en ese sentido y es algo que me hubiera gustado. Después de Mateo, de haber sabido, créeme que si hubiera congelado mis óvulos, también es algo que me arrepiento muchísimo”, admitió la actriz mexicana.

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Montijo reconoce que ella e Isaac Moreno han hablado y evaluado la posibilidad de tener un hijo. Galilea explica que el proceso requeriría un tratamiento de fertilidad que considera complicado, por lo que también analizan la opción de tener un bebé con ayuda de otra mujer que lleve el embarazo.

“No se puede. Lo hemos platicado, lo hemos intentado, lo hemos visto. Es someterte a algo hormonal muy fuerte, muy fuerte. Incluso hemos pensado en plantar vientre”, dijo. Pese a ello, Galilea Montijo no descarta convertirse en mamá otra vez. “Uno nunca sabe”.

Al considerar la adopción de un bebé, la presentadora afirma que es una decisión que debe pensarse muy bien antes de iniciar los trámites.

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“No sé. Tengo muchas cosas en la cabeza que tendría que pensar. Hay que pensarlo muy bien. Es algo que tienes que pensarlo. Es un niño, es algo que es para toda la vida y si no me lo mandan, mira, ya tengo tres y con el de mi Moqui, cuatro”, concluyó Galilea Montijo.

Galilea Montijo disfrutó de sus vacaciones en Nueva York

Pasaron sus vacaciones en Nueva York (galileamontijo )

Galilea Montijo vivió unas merecidas vacaciones en Nueva York junto a su novio Isaac Moreno. La conductora compartió en sus redes sociales imágenes y videos de su visita a la ciudad, donde recorrió sitios emblemáticos como el Times Square.

La conductora aprovechó el viaje para pasar tiempo con el modelo español, con quien mantiene una relación desde hace algunos años. Galilea Montijo viajó a Nueva York tras el cierre de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026.

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Además su viaje coincidió con la organización de la fiesta anual que Emilio Azcárraga Jean realiza en las oficinas de Grupo Televisa. La ausencia de Galilea Montijo generó polémica dado que su vigente contrato termina a finales de este año.

Aunque no ha confirmado una renovación oficial, la conductora descarta su salida del programa Hoy. “No, claro que no”, sentenció Galilea al señalar que sí habló sobre la posibilidad de terminar un ciclo, pero niega que se trate de una despedida.

“Yo lo dije por lo de Jesse y Joy. Le dije: ‘Oigan, pues no está mal que a veces los ciclos se cierran, como yo si me voy en enero’”, aclaró la actriz de 53 años. “Les digo la verdad, yo no me veo sin Televisa. Yo no, no me veo, es mi casa, les agradezco y voy a estar infinitamente agradecida”. compartió Galilea Montijo.

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Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont

La conductora habló de la expresentadora tras el lanzamiento de su nuevo libro. (Instagram: Heydee Hofmann)

La conductora mexicana, Galilea Montijo, destapó que Inés Gómez Mont tiene una faceta como escritora que pocas personas conocen de ella, tras ser acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero junto a su esposo, Víctor Álvarez Puga, en el 2020.

Al ser cuestionada sobre el nuevo libro de Gómez Mont, Ley de fuego, Gali evitó hablar de la situación legal que enfrenta la exconductora de televisión. Montijo asegura desconocer el tema, aunque reitera el cariño que siente por ella: “Es una persona que yo quiero muchísimo”.

Tras la publicación de su libro, Galilea Montijo reveló que su amiga ha escrito desde hace tiempo y que incluso tiene libros dirigidos al público infantil.

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Inés Gómez Mont reapareció con el lanzamiento de su nueva obrea, Ley de fuego, un proyecto editorial que genera interés por la ausencia pública de la ex figura del programa Ventaneando

El nombre de Inés Gómez Mont volvió a la conversación después de que Interpol canceló las fichas rojas de localización internacional que tenía junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Tras cinco años de búsqueda internacional, Interpol canceló la ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. (Redes sociales)

La medida entró en vigor este viernes 25 de septiembre, pero las órdenes de aprehensión y las investigaciones que ambos enfrentan en México permanecen vigentes. La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el Gobierno federal buscará conocer las razones de la decisión y solicitará la reactivación de las alertas.

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