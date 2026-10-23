Omar Chávez lanza reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para enfrentarlo en el Estadio Azteca

El menor de los Chávez buscaría 'vengar' a su hermano quien ya obtuvo una derrota contra el tapatío. (Captura de pantalla Box Azteca)

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La posibilidad de que Saúl “Canelo” Álvarez dispute un histórico combate de despedida en el Estadio Azteca ha comenzado a mover las fichas en el mapa del boxeo nacional. En medio de las especulaciones sobre quién podría ser el oponente ideal para una noche de tal magnitud, el pugilista sinaloense Omar Chávez dio un paso al frente y se postuló públicamente como candidato para compartir el cuadrilátero con el monarca tapatío en el Coloso de Santa Úrsula, buscando revivir una de las rivalidades familiares más intensas y mediáticas del deporte mexicano.

A través de sus redes sociales, el hijo de la leyenda viva del boxeo, Julio César Chávez, expresó de manera abierta su deseo de convertirse en el rival del ‘Canelo’ para dicho evento. A sus 36 años, el peleador apodado Bussinessman busca aprovechar la enorme vitrina que significaría una función en la capital del país, consciente de que una actuación sobresaliente en su próximo compromiso profesional podría ponerlo en la conversación estelar.

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“Canelo dijo que se quiere retirar en el Estadio Azteca y yo levanto la mano. Yo quiero pelear con él ahí. En mi siguiente pelea me voy a ver muy bien para ganarme esa oportunidad. Yo soy garantía, siempre lleno cuando tengo buenos rivales”, publicó el sinaloense en su cuenta oficial de Instagram.

El sinaloense asegura que buscará la oportunidad de pelear contra el gran campeón mexicano. (IG Omar Chávez)

Por ahora, el pronunciamiento de Omar Chávez responde a un claro interés personal por colocarse en el radar antes de que el tapatío concrete los planes para el cierre de su carrera.

Sin embargo, para que esta intención pase de una manifestación mediática a una negociación formal, el menor de la dinastía Chávez deberá respaldar sus palabras sobre el cuadrilátero en sus siguientes compromisos, demostrando que mantiene el nivel competitivo necesario para aspirar a una contienda de esa envergadura.

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La carrera de Omar Chávez y el antecedente de ‘Canelo’ contra los hijos de la Leyenda

La trayectoria profesional de Omar Chávez ha estado marcada de forma inevitable por el peso y la sombra del enorme legado de su padre, Julio César Chávez. Debutó en el terreno de pago en diciembre de 2006 y, a lo largo de dos décadas de actividad, ha construido un registro de 53 combates profesionales, acumulando un balance de 43 victorias (30 de ellas por la vía del nocaut), nueve derrotas —sin haber sido noqueado jamás— y un empate.

A pesar de haber protagonizado encarnadas batallas en divisiones como la superwelter y mediana, y de haber capturado cetros regionales de organismos internacionales, a Omar le ha costado consolidarse en la élite mundial.

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Su carrera ha tenido altibajos constantes, marcados por periodos de inactividad, derrotas dolorosas frente a rivales de jerarquía como Jorge ‘Maromerito’ Páez o Ramón ‘Inocente’ Álvarez (hermano del ‘Canelo’), y un permanente esfuerzo por forjar una identidad propia dentro del pugilismo.

El hijo del César del boxeo ya tuvo un enfrentamiento contra la familia Álvarez.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya tiene un antecedente directo enfrentando a la estirpe de la gran leyenda mexicana. El 6 de mayo de 2017, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el tapatío se midió ante Julio César Chávez Jr. en un choque pactado en un peso acordado de 164.5 libras.

Aquella velada, vendida como el duelo por la supremacía del boxeo azteca, terminó en una exhibición unilateral donde Álvarez dominó a placer a Chávez Jr. a lo largo de los 12 asaltos, imponiéndose por una holgada decisión unánime con tarjetas idénticas de 120-108.

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Ese resultado dejó la cuenta personal de ‘Canelo’ en 1-0 frente a los hijos del ‘Gran Campeón Mexicano’. De concretarse un enfrentamiento ante Omar en el Coloso de Santa Úrsula, el monarca jalisciense tendría la oportunidad de completar la llave frente a ambos hermanos, mientras que Omar buscaría vengar el descalabro familiar sufrido por su hermano mayor hace casi una década.

Julio César Chávez asegura que su hijo debió ser la cara del boxeo y no Canelo Álvarez (Deportes de USA Today)

El respaldo de Mauricio Sulaimán para llevar el box de vuelta a Santa Úrsula

La idea de que Saúl Álvarez encabece una función histórica en el Estadio Azteca no solo ha despertado el interés de posibles rivales, sino que cuenta con el entusiasmo de las principales autoridades del boxeo mundial. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, calificó como “maravillosa” la posibilidad de que el tapatío elija el histórico inmueble capitalino para escenificar su despedida del deporte profesional.

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Sulaimán destacó que un evento de tal dimensión en la Ciudad de México rendiría un homenaje implícito a la memorable función del 20 de febrero de 1993, cuando Julio César Chávez abrotó el recinto ante más de 130,000 espectadores en su inolvidable victoria sobre Greg Haugen. Desde aquella histórica tarde, ningún otro referente del boxeo mexicano ha vuelto a estelarizar una velada en la cancha de Santa Úrsula.

El dirigente del organismo verde y oro enfatizó que Álvarez se encuentra en plena vigencia física y técnica, por lo que respaldará plenamente cualquier gestión que permita concretar la función una vez que el púgil decida poner fecha al cierre de su carrera:

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“Totalmente, sería maravilloso. Al Canelo le queda mucho tiempo, es un gran peleador. El momento en el que él decida colgar los guantes, por ahí ha estado sonando mucho pelear en el Azteca, sería grandioso”, señaló el titular del CMB, recordando además que el propio Julio César Chávez ha sido uno de los principales promotores de la iniciativa.

El titular del CMB confía en que el tapatío podría despedirse ante más de 70 mil personas en este gran recinto. (Reuters/Andrew Couldridge)

A este entusiasmo se ha sumado la invitación formal planteada por el empresario Emilio Azcárraga Jean, quien propuso abiertamente que el escenario —tras las obras de remodelación orientadas a la Copa del Mundo de la FIFA 2026— abra sus puertas para albergar grandes eventos del boxeo internacional encabezados por el referente tapatío.

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A pesar de la expectación generada en México, el camino hacia el Estadio Azteca requiere sortear compromisos contractuales de relevancia. Actualmente, ‘Canelo’ mantiene acuerdos de promoción para disputar combates bajo la firma Riyadh Season en Arabia Saudita.

No obstante, con la iniciativa puesta sobre la mesa por parte de directivos, promotores y aspirantes como Omar Chávez, la opción de una noche épica de boxeo en el Valle de México se mantiene como una meta latente en el horizonte del deporte nacional.