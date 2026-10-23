Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, es hospitaliazdo de emergencia: qué se sabe de la cirugía a la que se sometió

Antes de su concierto en Ciudad Victoria, Caz aclaró que su cambio físico también se ha debido a que dejó el alcohol y volvió al gimnasio. (Instagram/ @eduincaz)

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La agenda de Grupo Firme arrancó este viernes 23 de octubre con una preocupación inesperada entre sus seguidores.

Durante las primeras horas del día comenzaron a circular imágenes de Eduin Caz fuera de los escenarios, con una marca visible en el rostro y versiones sobre una intervención médica.

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El cantante ha atribuido su cambio de apariencia a que dejó el consumo de alcohol y retomó el entrenamiento en el gimnasio. (Instagram/ @eduincaz)

La incertidumbre creció mientras el vocalista tenía compromisos previstos en Ciudad Victoria. Horas después, el propio intérprete apareció en redes sociales para aclarar qué ocurrió y despejar las dudas sobre su estado de salud.

Las imágenes que generaron preocupación horas antes del concierto de Grupo Firme

La información sobre una intervención médica para el vocalista comenzó a circular durante la mañana. Las fotografías del procedimiento provocaron preguntas sobre su salud y sobre la continuidad de los shows de la agrupación ese fin de semana.

La primera versión fue difundida por la comunicadora de espectáculos Chamonic, quien compartió imágenes de la intervención y señaló que el cantante se atendió una lesión localizada en una de sus mejillas .

Según ese reporte, Caz había intentado reducir las molestias con cremas, pomadas y otros productos. Al no obtener mejoría, se habría sometido a un procedimiento para retirar la zona afectada .

La herida habría requerido tres puntadas y que parte del tejido extraído fuera enviado a análisis. Hasta ahora, no se han dado a conocer resultados ni un diagnóstico médico detallado.

La difusión de imágenes de Eduin Caz con una marca en el rostro causó alarma entre los seguidores de Grupo Firme. (Foto: Chamonic)

Las imágenes sobre el procedimiento dejaron dudas abiertas durante varias horas, sobre todo porque coincidieron con una fecha de Grupo Firme. La explicación que Eduin Caz compartió más tarde permitió confirmar el origen de la cicatriz.

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Eduin Caz despejó los rumores sobre la cicatriz en su rostro

El cantante rompió el silencio mientras viajaba a Ciudad Victoria. En un mensaje compartido a travpes de sus historias de Instagram, aprovechó para responder a las especulaciones que surgieron alrededor de la cicatriz y del cambio físico que algunos seguidores notaron en su rostro.

Eduin explicó que tenía un absceso , al que describió como un “granito” o un “cabellito enterrado” .

Aseguró que llevaba varios años con esa marca, que incluso parecía un lunar, y afirmó que tomó la decisión de retirárselo.

También, entre bromas, negó las versiones que lo presentaban como un incidente personal: “ No me pegó la mujer ”.

Caz rechazó además haberse realizado una cirugía estética: “No me quité cachete ni nada”, señaló, y agregó que su apariencia reciente responde en parte a que dejó de tomar alcohol y retomó el gimnasio.

El intérprete negó versiones sobre una cirugía estética y descartó haber sufrido un incidente personal. (Instagram/ @eduincaz)

Así, su aparición cambió el tono de la conversación. La atención pasó de las imágenes de la intervención a la versión directa del artista, quien aseguró que se encontraba bien y en condiciones de continuar con sus actividades.

El cantante confirmó que cumpliría con la fecha prevista en Ciudad Victoria

La cirugía coincidió con un fin de semana de presentaciones para Grupo Firme. La principal pregunta entre sus seguidores era si la intervención obligaría a modificar la agenda, que incluía dos fechas consecutivas en la capital de Tamaulipas.

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Caz confirmó que estaba en camino a Ciudad Victoria para el concierto de este viernes 23 de octubre. Por ello, su mensaje descartó una cancelación de último momento para esa fecha .

El cantante dijo que el show estaba prácticamente agotado y precisó que todavía quedaban algunos boletos para la presentación del sábado 24 de octubre .

Grupo Firme tiene después compromisos el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Zapopan, Jalisco, tras su reciente paso por España con “La Primera Europeda 2026”.

Grupo Firme programó presentaciones en Ciudad Victoria y Zapopan para finales de octubre luego de su gira por España. (Instagram/ @eduincaz)

Entre la cicatriz reciente y las preguntas sobre su salud circulando, Eduin Caz eligió despejar las dudas: esta noche, su mente está frente al público de Ciudad Victoria.