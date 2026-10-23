“Las operaciones de EEUU en México ya comenzaron”: Riva Palacio detalla el papel de la CIA contra los cárteles

Las operaciones terrestres de Estados Unidos contra los cárteles de la droga en México ya habrían comenzado y el accidente ocurrido en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos presuntos agentes de la CIA, sería una de las primeras evidencias de esta nueva estrategia, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio.
En su columna Estrictamente Personal, titulada “Empezaron las operaciones de EU en México”, Riva Palacio sostiene que el operativo realizado hace casi seis meses en Chihuahua, para desmantelar un laboratorio del Cártel de Sinaloa, no fue un episodio aislado, sino parte de una operación encubierta en territorio mexicano.
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El periodista relaciona estos hechos con la declaración realizada por Donald Trump el pasado 15 de octubre en la Casa Blanca, cuando habló de posibles operaciones terrestres contra los cárteles y, eventualmente, contra políticos que los protegen.
Dos agentes con experiencia en Afganistán
De acuerdo con la columna, los estadounidenses que participaron en el operativo no habrían llegado a México como parte de un despliegue militar convencional. Se trataría de agentes de la CIA con antecedentes en las fuerzas especiales del Ejército y la Marina de Estados Unidos y experiencia en conflictos como Afganistán, Irak, Siria y Libia.
Riva Palacio identifica a los dos estadounidenses fallecidos como Richard Leiter Johnson III, exboina verde del Ejército estadounidense, y John Dudley Black, capitán del Cuerpo de Marines. Ambos contaban con experiencia en Afganistán.
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Operación encubierta en Chihuahua: la columna de Riva Palacio
Lo que se sabe y lo que se desconoce sobre la presencia de agentes de EU en la Sierra Tarahumara
El accidente ocurrió en abril, cuando los agentes participaban en una operación en la Sierra Tarahumara. En aquel momento, el periodista señaló que el operativo se había realizado sin conocimiento del gobierno federal mexicano y que una parte importante de las acciones había sido desarrollada de manera encubierta.
La identidad de los dos estadounidenses habría trascendido recientemente, en medio de la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado por la Fiscalía General de la República de traición a la patria por presuntamente no informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la cooperación en campo de agentes extranjeros.
Sin embargo, Riva Palacio subraya que la CIA no ha reconocido oficialmente que Johnson y Black fueran agentes de la agencia.
México habría desconocido la operación
Uno de los puntos centrales de la columna es el supuesto desconocimiento de distintas instituciones mexicanas sobre la presencia de los agentes estadounidenses.
Según Riva Palacio, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenía conocimiento de su presencia ni había tramitado su acreditación y circunscripción territorial. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tampoco tendría registro de alguna autorización para que los estadounidenses ingresaran al país con fines de intercambio de información.
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El Instituto Nacional de Migración, agrega, no habría encontrado registros de entrada de Johnson y Black ni de otros dos estadounidenses que habrían participado en la operación y cuyas identidades permanecen sin revelar.
El Centro Nacional de Inteligencia tampoco habría tenido conocimiento de su presencia en Chihuahua.
El periodista señala además que el embajador estadounidense en México, Ron Johnson, tampoco habría sido informado previamente sobre la participación de los agentes en los operativos. Según las fuentes citadas por Riva Palacio, habría conocido lo ocurrido después de la muerte de los estadounidenses.
Para el columnista, la revelación de las identidades de los agentes representa un posible nuevo punto de tensión diplomática, especialmente si la información hubiera sido filtrada por autoridades mexicanas.
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Riva Palacio sostiene que el episodio en Chihuahua habría dejado al descubierto una estrategia estadounidense que no necesariamente terminó con la muerte de los dos agentes. Su conclusión es que el gobierno de Donald Trump habría pasado de las advertencias contra los cárteles a acciones terrestres dentro de México.
La CIA y el gobierno de Estados Unidos no han confirmado públicamente, en la información citada por el periodista, que Johnson y Black hayan participado como agentes de la agencia en territorio mexicano.
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