Karina Torres, Wendy Guevara y Paola Suárez aparecen de sorpresa en show de Bad Gyal en CDMX

La cantante española Bad Gyal se presenta en concierto acompañada en el escenario por las creadoras de contenido

Guardar

Karina Torres, Wendy Guevara y Paola Suárez subieron al escenario junto a Bad Gyal durante el concierto que la cantante catalana ofreció este jueves 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su gira Más Cara World Tour. Las tres creadoras de contenido, conocidas como Las Perdidas, bailaron junto a la artista durante la interpretación de “Fa$hion Killa”.

El encuentro reunió frente a miles de asistentes a la intérprete española con las tres influencers mexicanas, quienes suelen compartir su vida cotidiana en redes sociales. Los videos del momento se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron a la colaboración inesperada entre ambos universos del entretenimiento.

PUBLICIDAD

El concierto formó parte de la etapa mexicana de la gira de Bad Gyal

Bad Byal y Las Perdidas animaron a la CDMX (Foto AP/Joan Mateu Parra, archivo)

La presentación en el Palacio de los Deportes abrió la serie de tres conciertos que Bad Gyal tiene programados en México dentro de su Más Cara World Tour. Después de la capital, la cantante se presenta este 23 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey, y cierra su paso por el país el 25 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

El show en la Ciudad de México incluyó el acto de apertura de Sayuri y Sopholov, confirmado previamente por Ocesa, promotora encargada de la gira en territorio mexicano. La presentación principal de Bad Gyal tuvo una duración de entre una hora y media y una hora 45 minutos, de acuerdo con el formato habitual de sus shows durante 2026.

PUBLICIDAD

Las Perdidas bailaron con la cantante durante uno de sus temas más populares

06/05/2022 La cantante Bad Gyal (c) durante su actuación en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, Bad Gyal invitó a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres a subir al escenario específicamente durante la interpretación de “Fa$hion Killa”, uno de los temas más identificables de su repertorio. Las tres bailaron junto a la artista frente al público que llenó el recinto.

La cuenta de X Bad Gyal Updates compartió el momento con un mensaje breve: “Bad Gyal invitó a Wendy Guevara, Paolita Suárez y Karina Torres durante la presentación de ‘Fa$hion Killa’ esta noche en Ciudad de México”. La publicación acumuló rápidamente reproducciones entre los seguidores de la cantante y de las influencers mexicanas.

PUBLICIDAD

La aparición conjunta también generó comentarios sobre el interés que despierta la relación entre las tres integrantes del grupo conocido como Las Perdidas, cuya popularidad en redes sociales las ha llevado a participar en eventos públicos, programas de televisión y colaboraciones con otras figuras del entretenimiento.

Wendy Guevara bromeó con Paola Suárez después del concierto

Wendy se burló de Paola (Foto: RS)

Tras bajar del escenario, Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres continuaron juntas y transmitieron en vivo mientras caminaban entre risas. Durante esa transmisión, Wendy Guevara aprovechó para bromear con su compañera por presumir la experiencia de haber compartido escenario con la cantante española.

“Y Paola, ¿qué creen? La pobre perra anda bien presumida que vino con Bad Gyal y, ¿qué creen? Se va a ir mañana en un autobús”, comentó Wendy Guevara durante el live, en un comentario que buscó restarle solemnidad al momento vivido minutos antes junto a la artista.

PUBLICIDAD

El remate sobre el autobús provocó risas entre las tres durante la transmisión, consolidando la anécdota como uno de los momentos más comentados de la noche, tanto por la aparición en el escenario como por la broma posterior entre las integrantes del grupo.

La gira de Bad Gyal ha incorporado invitados sorpresa en otras fechas

La presencia de Las Perdidas no representó un caso aislado dentro del Más Cara World Tour, gira que, de acuerdo con reportes sobre otras presentaciones, ha incluido invitados especiales en distintas fechas a lo largo de su recorrido internacional. La etapa mexicana se suma a un calendario que también contempla presentaciones en Miami Beach, San Juan, Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Dallas, entre otras ciudades.

PUBLICIDAD

Antes de su llegada a Latinoamérica, Bad Gyal había vendido más de 85,000 boletos durante la etapa española de la misma gira, de acuerdo con datos reportados sobre el desempeño comercial del tour previo a su llegada al continente americano.

El momento coincidió con la exposición mediática reciente de Las Perdidas

Las Perdidas ingresaron al foro para apoyar a Karina Torres, lo que generó momentos de amplia cobertura en vivo. (Captura de pantalla )

La aparición de Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres en el concierto de Bad Gyal ocurrió días después de que el trío se convirtiera en tema de conversación en un foro del Instituto de Política de la Universidad de Harvard, luego de que el influencer mexicano Luis Adrián Ruiz Duarte expusiera el fenómeno que representan las creadoras de contenido en México.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ninguna de las tres integrantes de Las Perdidas se ha pronunciado directamente sobre esa mención en Harvard, aunque su reaparición pública junto a Bad Gyal generó comparaciones entre quienes celebraron la colaboración con la artista española y quienes retomaron la conversación sobre el alcance mediático del grupo.